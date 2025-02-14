Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией

Мир » Бывший СССР

Недавний материал YouTube-канала Elmedia, посвящённый российско-казахстанским отношениям, представляет собой очередную попытку дискредитации России и создания напряжения в общественном поле Казахстана.

Аян Шарипбаев в программе Elmediа
Фото: Скрин с Elmediа by Pravda.ru is licensed under Pravda.Ru
Аян Шарипбаев в программе Elmediа

Бездоказательные обвинения в адрес руководства России и Казахстана

Автор Аян Шарипбаев в видео под названием "Враньё "Правды.Ру". Токаев не даёт добро "Росатому"? Реальные причины и подводные камни",  не стесняясь в выражениях, называет наше издание "пропагандистским ресурсом” Кремля, а Россию — "жадным союзником”, который якобы с помощью бывших и нынешних казахстанских элит "захватил ресурсы страны”.

Ведущий обвиняет руководство Казахстана в немотивированной продаже России лицензий на добычу урана, сомнительных сделках по угольным электростанциям и даже в том, что судебная система страны способствует "российской экспансии". Однако никаких реальных доказательств этих утверждений не приводится — лишь субъективные предположения и манипулятивные формулировки, основанные на мнениях участников одного из рассматриваемых в материале бизнес-споров.

При этом, когда Pravda.Ru публикует вполне нейтральный аналитический материал о сомнительных перспективах "Росатома” в казахстанском тендере на строительство АЭС в связи с колебаниями Астаны, Шарипбаев трактует это как "информационную атаку”. Он позволяет себе бездоказательно обвинять российскую корпорацию в коррупции при строительстве АЭС в Пакистане. Очевидно, что перед нами заказной материал для создания негативного имиджа "Росатома".

Сомнительный эксперт по АЭС и антиказахстанский деятель привлекается к комментариям

Далее в видео появляется Серикжан Мамбеталин, представляемый Шарипбаевым "лидером закрытой властями партии” и активным сторонником концепции "Великого Турана”. Налицо привлечение на эфир человека, занимавшегося подрывной деятельностью.

Комментируя тему АЭС, Мамбеталин заявил, что Казахстану атомная станция "не нужна”, так как "мир постепенно отказывается от атомной энергии”. Этот тезис звучит особенно странно на фоне глобального роста интереса к ядерной энергетике, признания её "зелёной” в мире и проблем Германии, столкнувшейся с энергетическим кризисом после отказа от АЭС.

Мамбеталин призывает Казахстан двигаться в сторону союза с Турцией, заявляя, что Астана должна ориентироваться на азербайджанский опыт "построения армии на принципах НАТО". Однако его аргументы строятся не на стратегическом анализе, а на эмоциональных лозунгах о том, что ОДКБ "нежизнеспособен” и что Казахстан "должен вооружаться, несмотря на Кремль, Пекин и другие столицы”. Примечательно, что идеи усиления военного сотрудничества Казахстана с Турцией авторы видео обсуждают, ссылаясь на статью "Царьграда", выдавая её за статью Pravda.Ru. Такая манипуляция характеризует не только ангажированность, но и непрофессионализм Elmediа.

Информационное поле Казахстана несуверенно

В казахстанских источниках есть данные о том, что команда канала во главе с Гульжан Ергалиевой в своё время выпускала "оппозиционные" проекты ("Свобода слова", журналы ADAM bol, ADAM, "Адам", Guljan.org и другие), которые были закрыты по решению суда. А ведущий Шарипбаев в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал недавно дорожное происшествие. Его эмоциональное поведение в видеоролике также вызывает некоторые подозрения.

Обсуждаемый материал Elmedia был записан до того, как Дональд Трамп закрыл международные агентства USAID и NED,  после чего в Казахстане развернулась дискуссия о необходимости принятия закона об иноагентах. Вызывает тревогу, что информационное поле Казахстана забито существующими на иностранные деньги антиказахстанскими ресурсами, подобными Elmedia, которые имеют на кликбейте сотни тысяч просмотров и ориентируют аудиторию на антироссийскую позицию. Авторы таких ресурсов активно используют методику манипулятивных подмен, выдавая мнения за факты, подтасовывая источники и подменяя обсуждение реальных вопросов громкими лозунгами.  

В отличие от купленного мнения Шарипбаева, реальная политика Казахстана выстраивается на прагматичных решениях и взаимовыгодных отношениях с Россией. Недавние визиты премьера РФ Михаила Мишустина и секретаря Совбеза Сергея Шойгу показали, что диалог между странами ведётся уважительно, с учётом национальных интересов каждой стороны. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с Михаилом Мишустиным прямо заявил, что отношения России и Казахстана находятся на подъёме.

Уточнения

Партия «Руханият»  — политическая партия, действовавшая в Казахстане с 1995 по 2013 год. Председателем партии являлся Серик Султангалиев (с 9 февраля 2013 года). Партия была создана в 1995 году, перерегистрирована в органах юстиции 6 октября 2003 года. Численность партии составляла 72 000 человек. Филиалы партии действовали в областных центрах, городах Астана и Алма-Ата. Прекратила существование в 2013 году.

Аге́нтство США по междунаро́дному разви́тию (USAID) — агентство правительства США, отвечающее за управление гражданской зарубежной помощью и содействием развитию с бюджетом более $ 50 млрд. В 2025 году администрация президента США объявила о масштабных изменениях в USAID.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы казахстан касым-жомарт токаев
Обсудить
Новости Все >
Можно ли нарастить мышцы во время ходьбы? Да, если делать это правильно
Украинцы подрались с женщинами из Казахстана на борту самолёта: борт совершил экстренную посадку
Необычный тренд, который родился на Суперкубке: джинсы-клеш возвращаются
Вы пьете ряженку, а зря — кому этот продукт противопоказан
Dongfeng и Changan создадут новый альянс
Яблоки будут крупными и сладкими, если вовремя сделать одну важную вещь
Лиза Арзамасова ответила на признание в любви Авербуха
Секрет старения раскрыт? Ученые полагают, что оно связано со случайными мутациями в ДНК
Более 400 миллионов рублей было потрачено на реализацию туристических проектов в Волгоградской области
Любите селёдку? Вот сколько раз в неделю её можно есть без вреда
Сейчас читают
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Как отучить кошку драть диван? Рабочий метод, о котором молчат ветеринары
Домашние животные
Как отучить кошку драть диван? Рабочий метод, о котором молчат ветеринары Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский Самолёт Ан-24. Самый массовый и удачный долгожитель отечественной авиации Дмитрий Плотников
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Последние материалы
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения
Машина не только возит, но и сводит: неожиданные истории любви на колесах
Дни Турбиных: Театр МОСТ в апреле покажет премьеру трижды
Самолёт Ан-24. Самый массовый и удачный долгожитель отечественной авиации
Подпишите документ и потеряйте доступ к почте: раскрыта новая афера
Акита ину никогда не лает просто так — вот что она хочет сказать
Американец с мармеладом задержан в Москве: что оказалось внутри сладостей?
Незаметные махинации: как автосервисы обманывают клиентов и что с этим делать
Вкус из детства! Легкий и воздушный манник за 5 минут
Скамейки вместо стульев: новая мода для маленьких столовых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.