Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией

Недавний материал YouTube-канала Elmedia, посвящённый российско-казахстанским отношениям, представляет собой очередную попытку дискредитации России и создания напряжения в общественном поле Казахстана.

Фото: Скрин с Elmediа by Pravda.ru is licensed under Pravda.Ru Аян Шарипбаев в программе Elmediа

Бездоказательные обвинения в адрес руководства России и Казахстана

Автор Аян Шарипбаев в видео под названием "Враньё "Правды.Ру". Токаев не даёт добро "Росатому"? Реальные причины и подводные камни", не стесняясь в выражениях, называет наше издание "пропагандистским ресурсом” Кремля, а Россию — "жадным союзником”, который якобы с помощью бывших и нынешних казахстанских элит "захватил ресурсы страны”.

Ведущий обвиняет руководство Казахстана в немотивированной продаже России лицензий на добычу урана, сомнительных сделках по угольным электростанциям и даже в том, что судебная система страны способствует "российской экспансии". Однако никаких реальных доказательств этих утверждений не приводится — лишь субъективные предположения и манипулятивные формулировки, основанные на мнениях участников одного из рассматриваемых в материале бизнес-споров.

При этом, когда Pravda.Ru публикует вполне нейтральный аналитический материал о сомнительных перспективах "Росатома” в казахстанском тендере на строительство АЭС в связи с колебаниями Астаны, Шарипбаев трактует это как "информационную атаку”. Он позволяет себе бездоказательно обвинять российскую корпорацию в коррупции при строительстве АЭС в Пакистане. Очевидно, что перед нами заказной материал для создания негативного имиджа "Росатома".

Сомнительный эксперт по АЭС и антиказахстанский деятель привлекается к комментариям

Далее в видео появляется Серикжан Мамбеталин, представляемый Шарипбаевым "лидером закрытой властями партии” и активным сторонником концепции "Великого Турана”. Налицо привлечение на эфир человека, занимавшегося подрывной деятельностью.

Комментируя тему АЭС, Мамбеталин заявил, что Казахстану атомная станция "не нужна”, так как "мир постепенно отказывается от атомной энергии”. Этот тезис звучит особенно странно на фоне глобального роста интереса к ядерной энергетике, признания её "зелёной” в мире и проблем Германии, столкнувшейся с энергетическим кризисом после отказа от АЭС.

Мамбеталин призывает Казахстан двигаться в сторону союза с Турцией, заявляя, что Астана должна ориентироваться на азербайджанский опыт "построения армии на принципах НАТО". Однако его аргументы строятся не на стратегическом анализе, а на эмоциональных лозунгах о том, что ОДКБ "нежизнеспособен” и что Казахстан "должен вооружаться, несмотря на Кремль, Пекин и другие столицы”. Примечательно, что идеи усиления военного сотрудничества Казахстана с Турцией авторы видео обсуждают, ссылаясь на статью "Царьграда", выдавая её за статью Pravda.Ru. Такая манипуляция характеризует не только ангажированность, но и непрофессионализм Elmediа.

Информационное поле Казахстана несуверенно

В казахстанских источниках есть данные о том, что команда канала во главе с Гульжан Ергалиевой в своё время выпускала "оппозиционные" проекты ("Свобода слова", журналы ADAM bol, ADAM, "Адам", Guljan.org и другие), которые были закрыты по решению суда. А ведущий Шарипбаев в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал недавно дорожное происшествие. Его эмоциональное поведение в видеоролике также вызывает некоторые подозрения.

Обсуждаемый материал Elmedia был записан до того, как Дональд Трамп закрыл международные агентства USAID и NED, после чего в Казахстане развернулась дискуссия о необходимости принятия закона об иноагентах. Вызывает тревогу, что информационное поле Казахстана забито существующими на иностранные деньги антиказахстанскими ресурсами, подобными Elmedia, которые имеют на кликбейте сотни тысяч просмотров и ориентируют аудиторию на антироссийскую позицию. Авторы таких ресурсов активно используют методику манипулятивных подмен, выдавая мнения за факты, подтасовывая источники и подменяя обсуждение реальных вопросов громкими лозунгами.

В отличие от купленного мнения Шарипбаева, реальная политика Казахстана выстраивается на прагматичных решениях и взаимовыгодных отношениях с Россией. Недавние визиты премьера РФ Михаила Мишустина и секретаря Совбеза Сергея Шойгу показали, что диалог между странами ведётся уважительно, с учётом национальных интересов каждой стороны. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с Михаилом Мишустиным прямо заявил, что отношения России и Казахстана находятся на подъёме.

Уточнения

Партия «Руханият» — политическая партия, действовавшая в Казахстане с 1995 по 2013 год. Председателем партии являлся Серик Султангалиев (с 9 февраля 2013 года). Партия была создана в 1995 году, перерегистрирована в органах юстиции 6 октября 2003 года. Численность партии составляла 72 000 человек. Филиалы партии действовали в областных центрах, городах Астана и Алма-Ата. Прекратила существование в 2013 году.



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