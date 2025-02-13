В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает

В Казахстане началась дискуссия по событиям на Украине и инициативам Трампа. Президент Токаев предостерегает казахстанцев от разделения по украинскому вопросу.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нынешнюю ситуацию на Украине.
Он призвал осознать важность процесса по формированию в Казахстане "единого общества" по принципу "единство в многообразии".
Далее он перешёл к сути дела, указав, что "наша позиция начинает реализовываться, так как две главные державы начали политическое взаимодействие".
"В последнее время обсуждения вокруг Украины (в Казахстане) стали очень активными. С самого начала мы выступали за завершение конфликта, подчёркивая необходимость нахождения согласия через дипломатию. Это положительная тенденция, которая также будет полезна для Казахстана", — заявил президент, пообещав поддерживать это направление "в той мере, в какой это возможно".
Несколько дней назад в Казахстане появились высказывания в пользу принятия закона об иноагентах. Депутат парламента Ирина Смирнова предложила обсудить инициативу о введении такого закона. Она отметила, что "казахстанцы не хотят быть заложниками чужих игр".
В Народной партии Казахстана напомнили, что сейчас в стране действуют около 200 НПО, получающих иностранное финансирование, при этом 70% средств поступают из США. Вспомнили там и о деятельности USAID в стране.
"Нашим гражданам не нравится, что кто-то из-за рубежа навязывает им чуждые ценности, шокирующие общество", — отметили в парламентской фракции партии.
На платформе Telеgram блогеры это активно обсуждают. Критикуется, например, финансируемое USAID "Радио Азаттык", которое не обошлось простой фиксацией событий января 2022 года, а к "картинке" "были привязаны критика власти и спецпроект в виде списка погибших". Репортёры "Азаттык" также принимали непосредственное участие в массовых беспорядках, "по итогу чего некоторые из них были задержаны или допрошены". Делается вывод о том, что часто в Казахстане происходит перемена названий таких ресурсов, а их антиказахстанская суть остаётся.
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, находясь с визитом в Казахстане, назвал USAID "вершиной айсберга", под которым прячутся "Белые каски" и другие НПО. Шойгу выразил сожаление, что "понимание сути USAID ко многим странам приходит с большим опозданием, когда у них уже прошли необратимые события и нанесли существенный ущерб".
Народная партия Казахстана — политическая партия, функционирующая в Казахстане. Парламентская партия. Председатель партии Ертысбаев Ермухамет, заместители председателя: Аукенов Мирас и Магеррамов Магеррам.
Аге́нтство США по междунаро́дному разви́тию (USAID) — агентство правительства США, отвечающее за управление гражданской зарубежной помощью и содействием развитию. Является одним из крупнейших официальных агентств по оказанию помощи в мире с бюджетом более $ 50 млрд и обеспечивает более половины всей зарубежной помощи США — наибольшей в мире в абсолютных денежных показателях.
«Иностра́нный аге́нт» (иноаге́нт) — статус, присваиваемый в России лицам, которые, по утверждению российских властей, получают иностранную поддержку или находятся под «иностранным влиянием».
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