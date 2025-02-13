Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает

Мир » Бывший СССР

В Казахстане началась дискуссия по событиям на Украине и инициативам Трампа. Президент Токаев предостерегает казахстанцев от разделения по украинскому вопросу.

Флаг Казахстана
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Казахстана

Токаев предостерегает казахстанцев от конфронтации по Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нынешнюю ситуацию на Украине.

Он призвал осознать важность процесса по формированию в Казахстане "единого общества" по принципу "единство в многообразии".
Далее он перешёл к сути дела, указав, что "наша позиция начинает реализовываться, так как две главные державы начали политическое взаимодействие".

"В последнее время обсуждения вокруг Украины (в Казахстане) стали очень активными. С самого начала мы выступали за завершение конфликта, подчёркивая необходимость нахождения согласия через дипломатию. Это положительная тенденция, которая также будет полезна для Казахстана", — заявил президент, пообещав поддерживать это направление "в той мере, в какой это возможно".

В Казахстане обсуждают закон об иноагентах

Несколько дней назад в Казахстане появились высказывания в пользу принятия закона об иноагентах. Депутат парламента Ирина Смирнова предложила обсудить инициативу о введении такого закона. Она отметила, что "казахстанцы не хотят быть заложниками чужих игр".

В Народной партии Казахстана напомнили, что сейчас в стране действуют около 200 НПО, получающих иностранное финансирование, при этом 70% средств поступают из США. Вспомнили там и о деятельности USAID в стране.

"Нашим гражданам не нравится, что кто-то из-за рубежа навязывает им чуждые ценности, шокирующие общество", — отметили в парламентской фракции партии.

На платформе Telеgram блогеры это активно обсуждают. Критикуется, например, финансируемое USAID "Радио Азаттык", которое не обошлось простой фиксацией событий января 2022 года, а к "картинке" "были привязаны критика власти и спецпроект в виде списка погибших". Репортёры "Азаттык" также принимали непосредственное участие в массовых беспорядках, "по итогу чего некоторые из них были задержаны или допрошены". Делается вывод о том, что часто в Казахстане происходит перемена названий таких ресурсов, а их антиказахстанская суть остаётся.

Лучше позже, чем никогда

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, находясь с визитом в Казахстане, назвал USAID "вершиной айсберга", под которым прячутся "Белые каски" и другие НПО. Шойгу выразил сожаление, что "понимание сути USAID ко многим странам приходит с большим опозданием, когда у них уже прошли необратимые события и нанесли существенный ущерб".

Уточнения

Народная партия Казахстана — политическая партия, функционирующая в Казахстане. Парламентская партия. Председатель партии Ертысбаев Ермухамет, заместители председателя: Аукенов Мирас и Магеррамов Магеррам.
 

Аге́нтство США по междунаро́дному разви́тию (USAID) — агентство правительства США, отвечающее за управление гражданской зарубежной помощью и содействием развитию. Является одним из крупнейших официальных агентств по оказанию помощи в мире с бюджетом более $ 50 млрд и обеспечивает более половины всей зарубежной помощи США — наибольшей в мире в абсолютных денежных показателях.
 

«Иностра́нный аге́нт» (иноаге́нт) — статус, присваиваемый в России лицам, которые, по утверждению российских властей, получают иностранную поддержку или находятся под «иностранным влиянием».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы украина казахстан сергей шойгу касым-жомарт токаев
Обсудить
Новости Все >
Европейская страна сделала россиянам скидку на летние туры
Аккумуляторы, которые выходят из строя быстрее, чем должны – в чём подвох
Любовь в каждом кусочке: как приготовить пирожное Красный Бархат для вашей второй половинки
Как вернуть силу и блеск осветленным волосам? Секрет раскрыт
Песок в кошачьем лотке: экономия или головная боль
Выгодные возможности для регионов России — одобрены кредиты под 3%
Раздобревший блогер Дава показал, как готовится стать отцом
Эти удобрения решат всё! Дыни вырастут огромными, сладкими и ароматными
Приоритетное направление. СКФУ планирует начать производство солнечных батарей для космических аппаратов
Как замедлить появление седины без дорогих процедур? Простые советы
Сейчас читают
Хотите, чтобы тыква была слаще арбуза? Вот какие сорта вам подойдут
Садоводство, цветоводство
Хотите, чтобы тыква была слаще арбуза? Вот какие сорта вам подойдут Аудио 
Эти вещи уже давно не в моде — 7 антитрендов в интерьере
Недвижимость
Эти вещи уже давно не в моде — 7 антитрендов в интерьере Аудио 
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой
Авто
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Кавказ — это не только кузница, житница, здравница, но и безопасность России Сергей Лебедев России нужны военные победы, чтобы сорвать планы Зеленского и Трампа Любовь Степушова Подземная Великая Китайская стена. Что известно про секретный город для ядерных ракет Дмитрий Плотников
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Последние материалы
Международные автоперевозки между Россией и Китаем станут проще благодаря визовому упрощению
США против штата Нью-Йорк. Минюст США подал иск против штата Нью-Йорк
Британский бизнес в ожидании — компании готовятся к последствиям торговой войны Трампа
Два комплекта шин – реальная экономия или бесполезная трата денег
Осьминоги: их способности и удивительные факты, о которых вы не знали
Блокировка Рады и крики "Позор!" — что происходит?
Любите азиатскую кухню? Этот маринад с имбирём сделает курицу и рыбу идеально нежными
Скандалы в семье Кадышевой: что скрывает её сын?
Ротация ВСУ в Курской области сорвана: Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и личный состав
Стабильный спрос: банки не фиксируют рост интереса к иностранной валюте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.