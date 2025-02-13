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Любовь Степушова

России нужны военные победы, чтобы сорвать планы Зеленского и Трампа

3:48
Мир » Бывший СССР » Украина

Зеленский начинает устранять политических конкурентов под выборы и изымать активы олигархов под передачу американцам. Задача РФ — этого не допустить, создав на Украине военные комендатуры.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко
Фото: http://www.president.gov.ua/photos/uchast-prezidenta-u-ceremoniyi-vruchennya-nacionalnoyi-premi-437 by Presidential Administration of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Экс-президент Украины Пётр Порошенко

Зеленский ввёл жёсткие санкции против украинских олигархов

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввёл бессрочные санкции против ряда известных украинских бизнесменов и политиков.

Под санкции попали автор томоса и экс-президент Пётр Порошенко, первоначальный покровитель Зеленского, а теперь заключённый Игорь Коломойский, партнёр Коломойского и один из бывших совладельцев "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов, миллиардер Константин Жеваго и миллионер и политик Виктор Медведчук, бежавший в Россию.

Отмечается, что все фигуранты санкционного списка якобы вели деятельность в интересах России. По каждому эпизоду открыты уголовные дела. Например, Порошенко обвиняется в создании Партии регионов и работе в правительстве Виктора Януковича. Он же, якобы в сговоре с Медведчуком и Москвой, позволил компании "Центрэнерго" закупать уголь у предприятий, расположенных на территории ЛДНР.

Введены такие санкции, как:

  • блокировка активов,
  • запрет на торговые операции,
  • предотвращение вывода капиталов за границу,
  • запрет на участие в приватизации и полное прекращение транзита ресурсов,
  • запрет на заключение финансовых сделок, выплаты дивидендов и проведение операций с ценными бумагами,
  • лишение госнаград.

Зеленский надеется выжить и готовит для этого условия

Украинское издание "Страна" полагает, что Порошенко и Медведчук в этом списке присутствуют по политическим мотивам (конкуренты в выборах), а у Коломойского, Боголюбова и Жеваго Зеленский хочет изъять лицензии на разработку месторождений в рамках сделки по полезным ископаемым с американцами. Первым двум принадлежат крупнейшие в мире месторождения марганцевой руды в Никопольском марганцеворудном бассейне (Днепропетровская область). А Жеваго — одно из крупнейших железорудных месторождений Украины Полтавский ГОК.

Пока не находятся в списке олигархи Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Дмитрий Фирташ. Ахметов, вероятно, потому, что активно спонсирует ВСУ и не поддерживает идею Трампа о мире. Первый публичный намёк сделан ему в виде ввода 25% пошлин на украинскую сталь. Такой же намёк сделан Пинчуку, который "спрятал" Залужного в Лондоне. Фирташ же избежал экстрадиции в США за коррупцию, активно спонсирует ВСУ, поэтому пока считается своим. Эти люди стоят на грани фола и тоже будут зачищены.

Зеленский санкциями убивает ещё одного "зайца" — перебивает негативный информационный шум от заявлений Трампа о переговорах с РФ без участия Киева.

России нужны крупные победы на поле боя

Задача РФ — не допустить выборов на Украине, которые "посадят на трон" в Киеве за счёт голосов "диаспоры" нового русофоба. Но для этого нужны крупные военные победы. Они дадут возможность образовать военные комендатуры на максимально возможной освобождённой территории с последующей передачей власти россиянам из гражданских. Это можно сделать по примеру раздела Германии в 1946 году, но на этот раз оставить Трампу лишь небольшую часть несостоявшегося государства Украина.

Мнение автора публикации может не совпадать с мнением редакции.

Уточнения

Пётр Алексе́евич Пороше́нко — украинский государственный и политический деятель, олигарх, предприниматель. Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва с 29 августа 2019 года, владелец кондитерской корпорации «Рошен».
 

Рина́т Леони́дович Ахме́тов — украинский олигарх, предприниматель, политик, экономист, банкир, филантроп, промышленник, миллиардер.
 

Ви́ктор Влади́мирович Медведчу́к — бывший украинский и пророссийский общественный, государственный и политический деятель. Бывший Народный депутат Украины. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (2018—2022). Лидер общественного движения «Украинский выбор».
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы ринат ахметов виктор пинчук пётр порошенко виктор медведчук константин жеваго игорь коломойский владимир зеленский геннадий боголюбов
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