Оптимизм в отношении переговоров Путин — Трамп внушает значимая фраза из пресс-релиза Кремля и мощный ракетный удар по портам Одесской области после телефонного разговора.
Описание достижений телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом со стороны его участников была разной.
Трамп фонтанировал оценками, на пресс-конференции, состоявшейся после разговора 12 февраля...
Трамп часто ссылался на мнение министра обороны США Пита Хегсета, который часами ранее заявил, что Украина не станет членом НАТО, а Европа должна сама отвечать за свою оборону. Трамп активно работает на внутреннюю аудиторию, выполняя свои предвыборные обещания по остановке конфликта "за сутки", и попутно разрушает связи главного противника — "глубинного государства".
Путин никак не комментирует разговор. В пресс-релизе Кремля есть одна значимая фраза:
"Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта".
Со стороны Москвы разговор — это просто начало переговорного процесса, который не будет лёгким, а первопричины президент РФ назвал ранее — это
Вопросы требуют если не ликвидации НАТО, то отхода блока от границ РФ по состоянию на 1997 год. Пойдёт ли на это Трамп? Возможно, потому что он сомневается в сохранении НАТО, уверяя, что союзникам надо выходить на паритет с США в затратах на оборону. Хегсет заявил в этой связи, что США сосредоточатся на китайской угрозе и внутренних границах, а не на действиях в Европе.
В либеральном Евросоюзе три часа не могли оправиться от шока. Затем посыпались эмоциональные заявления о том, что Трамп подрывает единство Запада, устанавливает мир за счёт интересов Киева, что Путин доволен (совершенно не так). Главы МИД ряда стран Европы сделали заявление о том, что ЕС должен участвовать в переговорах. Паника очевидна, скоро увидим разворот на 180 градусов и движение в фарватере Трампа.
Основа возможных соглашений — это одинаковые нравственные ценности, борьба с сатанизмом, который вёл цивилизацию к гибели. Путин известен своими способностями идти на компромисс. Это с его подачи, безусловно, разговор коснулся сотрудничества двух стран во время Второй мировой войны и пользы совместной работы.
Представляется, что Трамп имеет оценки Пентагона по экономике войны и понимает, что с таким дефицитом бюджета и состоянием армии и вооружений её выиграть невозможно. Есть расчёты и о разгоне ВПК РФ, и о моральном духе Киева, и его малочисленных ресурсах. Трамп — реалист, поэтому его первая задача — вытащить всё что можно с Украины, пока Россия её не интегрировала. Вторая задача — развалить Евросоюз, ликвидировав навсегда конкурента в бизнесе. Третья — не допустить усиления Китая с помощью российской военной машины. Трамп будет этого требовать от Путина в качестве ответных гарантий безопасности США.
Будем доверять российскому президенту. Несомненно, у него огромный политический опыт и он не повторит им же признанных ошибок — не позволит Западу обмануть в этот раз. Симптоматично, что сразу после телефонного разговора ВКС РФ нанесли сильнейший ракетный удар по портам Одесской области и Киеву. Военные действия на ЛБС сейчас, безусловно, усилятся, чтобы переговорный процесс с США шёл легче.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации; Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года).
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