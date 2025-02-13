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Любовь Степушова

На чём основывается оптимизм в отношении переговоров Путина и Трампа

Мир

Оптимизм в отношении переговоров Путин — Трамп внушает значимая фраза из пресс-релиза Кремля и мощный ракетный удар по портам Одесской области после телефонного разговора.

Дональд Трамп и Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп и Владимир Путин

Трамп работает на внутреннюю публику и на развал "глубинного государства"

Описание достижений телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом со стороны его участников была разной.

Трамп фонтанировал оценками, на пресс-конференции, состоявшейся после разговора 12 февраля...

  • "Мы достигли большого прогресса. Мы получим прекращение огня в не столь отдалённом будущем", потому что все хотят остановить войну.
  • "Меня это устраивает", — о том, что Украина не вступит в НАТО.
  • "Им (Москве и Киеву) придётся заключить мир. Их людей убивают, и им придётся заключить мир".
  • "Океан между нами (РФ и США), а у Европы нет ничего между ними".
  • "Возвращение территорий Украине? Ну, я думаю, Пит (Хегсет) сегодня сказал, что это маловероятно. Россия захватила много земли, сражалась за неё и потеряла много солдат. Часть территорий (Украине), я думаю, вернётся".
  • "Получается, что это будет встреча только между мной и Путиным, и, возможно, наследным принцем (Саудовской Аравии), но не с президентом Зеленским? Вероятно, у нас будет такая первая встреча, а затем мы посмотрим, что можно сделать на второй".

Трамп часто ссылался на мнение министра обороны США Пита Хегсета, который часами ранее заявил, что Украина не станет членом НАТО, а Европа должна сама отвечать за свою оборону. Трамп активно работает на внутреннюю аудиторию, выполняя свои предвыборные обещания по остановке конфликта "за сутки", и попутно разрушает связи главного противника — "глубинного государства".

Путин требует устранения первопричин конфликта

Путин никак не комментирует разговор. В пресс-релизе Кремля есть одна значимая фраза:

"Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта".

Со стороны Москвы разговор — это просто начало переговорного процесса, который не будет лёгким, а первопричины президент РФ назвал ранее — это

  • движение НАТО на восток,
  • приём Украины в НАТО,
  • отсутствие системы гарантий безопасности для России.

Вопросы требуют если не ликвидации НАТО, то отхода блока от границ РФ по состоянию на 1997 год. Пойдёт ли на это Трамп? Возможно, потому что он сомневается в сохранении НАТО, уверяя, что союзникам надо выходить на паритет с США в затратах на оборону. Хегсет заявил в этой связи, что США сосредоточатся на китайской угрозе и внутренних границах, а не на действиях в Европе.

В либеральном Евросоюзе три часа не могли оправиться от шока. Затем посыпались эмоциональные заявления о том, что Трамп подрывает единство Запада, устанавливает мир за счёт интересов Киева, что Путин доволен (совершенно не так). Главы МИД ряда стран Европы сделали заявление о том, что ЕС должен участвовать в переговорах. Паника очевидна, скоро увидим разворот на 180 градусов и движение в фарватере Трампа.

РФ нанесла мощные удары по портам Одессы и Киеву сразу после разговора Путина с Трампом

Основа возможных соглашений — это одинаковые нравственные ценности, борьба с сатанизмом, который вёл цивилизацию к гибели. Путин известен своими способностями идти на компромисс. Это с его подачи, безусловно, разговор коснулся сотрудничества двух стран во время Второй мировой войны и пользы совместной работы.

Представляется, что Трамп имеет оценки Пентагона по экономике войны и понимает, что с таким дефицитом бюджета и состоянием армии и вооружений её выиграть невозможно. Есть расчёты и о разгоне ВПК РФ, и о моральном духе Киева, и его малочисленных ресурсах. Трамп — реалист, поэтому его первая задача — вытащить всё что можно с Украины, пока Россия её не интегрировала. Вторая задача — развалить Евросоюз, ликвидировав навсегда конкурента в бизнесе. Третья — не допустить усиления Китая с помощью российской военной машины. Трамп будет этого требовать от Путина в качестве ответных гарантий безопасности США.

Будем доверять российскому президенту. Несомненно, у него огромный политический опыт и он не повторит им же признанных ошибок — не позволит Западу обмануть в этот раз. Симптоматично, что сразу после телефонного разговора ВКС РФ нанесли сильнейший ракетный удар по портам Одесской области и Киеву. Военные действия на ЛБС сейчас, безусловно, усилятся, чтобы переговорный процесс с США шёл легче.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации; Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года).

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы евросоюз дональд трамп владимир путин
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