Трамп беспощадно уничтожает "глубинное государство" — сопротивление чиновников, которое ему мешает делать "Америку великой снова". Россия в кои-то веки просто наблюдает за смертью врага.
Руководит "осушением вашингтонского болота" новый департамент эффективности госуправления (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, действия которого ошеломили даже ветеранов правительства. "Я никогда раньше не видел ничего подобного", — сказал бывший юрист по этике Белого дома Ричард Пейнтер в интервью Journal.
Такое впечатление, что сопротивляться действительно никто не может. Утверждение кабинета министров и руководства федеральных агентств в конгрессе проходит без сучка и задоринки, хотя такие фигуры как Тулси Габбард (нацразведка), Пэм Бонди (министерство юстиции) Пит Хегсет (Пентагон), Кэш Патель (ФБР) вызывали возмущение своими высказываниями не только у сенаторов-демократов.
Главное препятствие для Трампа — судебная система. "Судьи не имеют права контролировать законные полномочия исполнительной власти", — заявляет Трамп, а Маск требует ежегодно смещать 1% федеральных судей, называя их "коррумпированными и некомпетентными".
На уровне штатов Трамп наметил программу по принуждению к повиновению демократической верхушки. Он лично ставит условия для помощи Лос-Анджелесу, разрушенному пожарами. Его администрация также подала иск против Чикаго и штата Иллинойс за препятствование его миграционной политике.
Конгрессмен Энди Оглз (республиканец, Теннесси) на этой неделе представил "Закон о прекращении деятельности теневого государства". Указ делает лица, влияющие на политику в администрации, напрямую подотчётными президенту. Трамп и его окружение уверены, что у них есть полтора года, чтобы изменить "лицо Америки". А затем придёт время промежуточных выборов в конгресс, которые республиканцы выиграют. Одобрение действий Трампа в США достигло 48%, это много по американским меркам.
Перестройка Трампа идёт полным ходом, и она необратима. Международным жандармом США быть перестанут, что изменит в лучшую сторону ситуацию на постсоветском пространстве и в Европе.
И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель. Руководитель департамента эффективности в администрации Дональда Трампа (с 20 января 2025).
Глубинное государство может означать: Глубинное государство, или государство в государстве, — политический термин.
Министерство финансов США / Департамент казначейства США — один из органов исполнительной власти США. Министерство имеет право финансировать государственные расходы за счёт сбора налогов, размещения долларовых займов путём выпуска облигаций Казначейства и увеличения государственного долга в пределах, устанавливаемых Конгрессом.
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