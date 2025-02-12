Россия с удовлетворением наблюдает за действиями Трампа по уничтожению глубинного государства

5:50 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Трамп беспощадно уничтожает "глубинное государство" — сопротивление чиновников, которое ему мешает делать "Америку великой снова". Россия в кои-то веки просто наблюдает за смертью врага.

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Или мы их, или они нас

Руководит "осушением вашингтонского болота" новый департамент эффективности госуправления (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, действия которого ошеломили даже ветеранов правительства. "Я никогда раньше не видел ничего подобного", — сказал бывший юрист по этике Белого дома Ричард Пейнтер в интервью Journal.

Такое впечатление, что сопротивляться действительно никто не может. Утверждение кабинета министров и руководства федеральных агентств в конгрессе проходит без сучка и задоринки, хотя такие фигуры как Тулси Габбард (нацразведка), Пэм Бонди (министерство юстиции) Пит Хегсет (Пентагон), Кэш Патель (ФБР) вызывали возмущение своими высказываниями не только у сенаторов-демократов.

С кем Трамп уже расправился

Ещё до инаугурации президент США Дональд Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете национальной безопасности. После присяги он предложил административный отпуск около 2 млн госслужащих (выплаты будут идти до октября), плавно перетекающий в отставку. По данным Белого дома, 65 тысяч человек уже приняли это предложение. Остальные будут подвергнуты чистке на лояльность. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID объявлено "преступной организацией". Маск передал его под контроль госдепа и получил доступ к платёжным ведомостям и системам. Это краеугольный камень "мягкой силы" США, а для республиканцев — либерально-ориентированная система патронажа, основа "глубинного государства" в мире. Штат агентства сократят с 10 тысяч сотрудников до 290. Конгресс молчит. Из министерства юстиции уволены 12 профессиональных прокуроров, которые "высосали из пальца" уголовные дела против Трампа и его соратников, например, по "работе на Кремль" или "штурму Капитолия". Недавно назначенный временно исполняющим обязанности прокурора США Эд Мартин начал "специальный проект" по расследованию судебных преследований сотен участников беспорядков 6 января. Объявлено о создании спецгруппы для борьбы с "антихристианскими предрассудками" в госучреждениях и политике. Установлен контроль за платежной системой минфина — инструментом для мониторинга государственных расходов. Минфин проводит платежи правительства и в 2023-м финансовом году выплатил более 5 трлн долларов, как утверждается командой Маска, непонятно на что. Уволен главный операционист. Это позволяет не оплачивать счета условных демократов, считая их мошенническими или неправомерными. Отменена программа DEI (узаконенных извращений) во всех госучреждениях, в том числе образовательных на федеральном уровне. "Специалистов" по извращениям отправили в административный отпуск, а крупные частные компании начали закрывать собственные программы. Трамп приказал школам прекратить преподавание "гендерной идеологии" и привлекать "трансгендерных девочек" к участию в соревновательных видах спорта, запретил трансгендерам служить в армии. Пентагон стал главной целью для освобождения от толерастии. Всем несогласным можно уволиться. В ЦРУ объявлена программа "добровольного увольнения", включающая досрочные пенсии, ликвидирована спецгруппа по расследованию иностранного вмешательства (пропаганда) с ограничением сферы её работы лишь "традиционным шпионажем". Уклон сделан на борьбу с наркотрафиком и китайским влиянием в Западном полушарии. Закрыто подразделение KleptoCapture, которое занималось изъятием активов российских олигархов. Министерство здравоохранения лишилось возможности публиковать "исследования" центров по контролю и профилактике заболеваний (Morbidity and Mortality Weekly Report) о новых вирусах, возможных пандемиях и т. п.

Главное препятствие для Трампа — судебная система. "Судьи не имеют права контролировать законные полномочия исполнительной власти", — заявляет Трамп, а Маск требует ежегодно смещать 1% федеральных судей, называя их "коррумпированными и некомпетентными".

На уровне штатов Трамп наметил программу по принуждению к повиновению демократической верхушки. Он лично ставит условия для помощи Лос-Анджелесу, разрушенному пожарами. Его администрация также подала иск против Чикаго и штата Иллинойс за препятствование его миграционной политике.

Конгрессмен Энди Оглз (республиканец, Теннесси) на этой неделе представил "Закон о прекращении деятельности теневого государства". Указ делает лица, влияющие на политику в администрации, напрямую подотчётными президенту. Трамп и его окружение уверены, что у них есть полтора года, чтобы изменить "лицо Америки". А затем придёт время промежуточных выборов в конгресс, которые республиканцы выиграют. Одобрение действий Трампа в США достигло 48%, это много по американским меркам.

Перестройка Трампа идёт полным ходом, и она необратима. Международным жандармом США быть перестанут, что изменит в лучшую сторону ситуацию на постсоветском пространстве и в Европе.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель. Руководитель департамента эффективности в администрации Дональда Трампа (с 20 января 2025).





Глубинное государство может означать: Глубинное государство, или государство в государстве, — политический термин.



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