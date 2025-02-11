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Любовь Степушова

Масштабные протесты идут в Кривом Роге, надежда у криворожцев только на Путина

Мир » Бывший СССР » Украина

Жители Кривого Рога вышли на масштабный митинг в связи с отсутствием тепла в домах. Терпение людей на исходе, и у них осталась одна надежда, что придёт Россия и наведёт порядок.

Городская газовая котельная
Фото: Panoramio by Владимир Саппинен, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Городская газовая котельная

Кривой Рог замёрз из-за халатности властей

Криворожцы устроили 11 февраля масштабный митинг возле обслуживающей город теплоцентрали, сообщают местные источники. Без отопления находятся около 600 домов в Покровском и частично Саксаганском районах. Митингующие перекрывают дорогу, не пускают маршрутки. Происходят стычки с водителями.

"Холодно! 23 дня без отопления. В квартире 16 градусов — это с обогревателями ", — говорит одна из участниц митинга, мама троих детей. По её словам, ей за январь коммунальщики "насчитали за холодные батареи 2 тыс. грн." (примерно 4 тысячи рублей).

Комментаторы Telegram-канала "Свои. Кривой Рог" уверяют, что в городе, если и есть отопление, то всё равно в квартирах холодно — температура в помещении составляет не более 15 градусов. А пользователь по улице Нахимова терпит без тепла полтора месяца, имея "6 градусов в квартире на первом этаже и подвал полный воды горячей".

"Всё в плесени, приехали и сказали, что будут делать когда морозы закончатся. Не помогают и жалобы в Киев, — пишет он.

Другой криворожец жалуется, что по улице Фрунзе отопления нет с самого начала отопительного сезона, "в квартире дубак, плесень, вероятно, съест всю квартиру, пар изо рта идет — ужас". На этой улице нет и света, поэтому даже электрообогреватели не включить.

Зато сама "улица хорошо греется, аж дымится", вокруг дома одни ямы, жалуется другой житель города.

Протестующие требуют возврата тепла и отмены платежей "за холодные батареи" от предприятия, подчиненного "Нафтогазу".

"Нет тепла — не платите ", — так прокомментировали масштабный митинг власти Покровского райсовета.

Заметим, что не русские обвиняются в ситуации, а местные власти, "Нафтогаз" и судебная система, которые коррумпированы или не работают.

Путин придёт, порядок наведёт

К тому же, а кому работать? Украинские мужчины сидят по домам, потому что у них закончилась бронь, и на работу они не выходят.

Социальные протесты в украинских городах будут нарастать — сильное раздражение накопилось и против "бусификации" со стороны ТЦК (военкоматов), и закончатся они попытками захвата правительственных зданий и самосудом.

Люди на Украине хотят мира и понимают, что Владимир Зеленский и его камарилья хотят продолжать войну, чтобы продолжать обогащаться. Надежда у украинцев уже только на то, что "придёт Путин и наведёт порядок".

Уточнения

Криво́й Рог — город в Днепропетровской области Украины, центр Криворожского района, Криворожской городской общины и Криворожской агломерации. Седьмой по населению и второй по площади город Украины. Кривой Рог — важный экономический и научный центр Украины, крупный транспортный узел, центр разработки Криворожского железорудного бассейна (сокр.— Кривбасс).

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина кривой рог владимир зеленский
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