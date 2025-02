От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины

Президент США Дональд Трамп, известный своим прагматичным подходом к политике, с самого начала своего президентства показал, что его главная мотивация — экономическая выгода. При этом не важно, государственная она или частная, главное слово здесь — "выгода". Это ярко проявилось в его решениях по поводу помощи зарубежным странам и в его отношениях с Украиной.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

При президентстве Трампа подход к помощи Украине претерпел значительные изменения, акцентируя внимание на экономической целесообразности и взаимовыгодных условиях. В частности, помощь теперь будет предоставляться только в обмен на реальные ресурсы и финансовые выгоды для США.

Украина готова выставить в залог свои недра и не только

На Украине это быстро поняли, и, как показывают события, ради сохранения власти команда Зеленского уже сейчас готова поторговаться и "продать" всё, и даже то, что ей не принадлежит. И то, что есть только на бумаге и в буйных головах украинских политиков, и, в первую очередь, это ресурсы страны, включая недра и все полезные ископаемые. Главное, чтобы были желающие купить.

Как сообщалось в своё время, по словам источника СМИ "РБК-Украина"*, именно этот вопрос нелегитимный с прошлого года глава Украины обсуждал на встрече с Трампом ещё осенью прошлого года. Но тогда Forbes писал, что более 70% полезных ископаемых Украины, стоимость которых может достигать до 15 трлн долларов, сосредоточены они в Донбассе и на Днепропетровщине. То есть во многом — уже не под контролем Украины.

Интересно, что, по данным украинской стороны, засвеченным ещё до СВО, примерный объём запасов всех редкозёмов в стране оценивался лишь в 5 триллионов долларов. Это тоже немало, но вызывает вопрос, кто помог Forbes пририсовать ещё единицу, к тому же не по совсем разведанным запасам?

Украина действительно является одной из крупнейших стран в Европе по запасам редкоземельных элементов. Но стоить отметить, что реальные запасы большинства редкоземельных металлов до сих пор не разведаны. Поэтому посчитать объёмы и стоимость этих "пассивов" достаточно сложно. Объективно оценить можно лишь то, что возможно физически поднять из недр, продать и получить выгоду.

"У нас есть урановые месторождения, медные месторождения и те же графитовые месторождения, над которыми есть целые населенные пункты — города, села, поселки. Построенная инфраструктура, дороги, трубопроводы, газопроводы, ЛЭПы и так далее.

Точно никто не будет отселять полгорода или 2-3 села для того, чтобы осуществлять разведку", — объясняла ранее основательница "Геологической инвестиционной группы" Ирина Супрун.

Но это было в той "свободной" Украине, которой сейчас уже нет. Сегодня, если найдутся инвесторы, то никто не будет заморачиваться с законом или отселять людей из опасной зоны, ведь даже разведка урановых месторождений чревата угрозой для здоровья.

Зеленский сделал "предложение" Трампу

Главное сейчас заинтересовать Трампа в украинском сырье, как закладной в обмен на продолжение американской помощи в войне. С этой припиской в виртуальные "15 триллионов долларов" Зеленский еще в сентябре прошлого года летал в США, где представил свой "план победы Украины" как демократам, так и республиканцам во главе с Дональдом Трампом. Как позже выяснили журналисты Financial Times, два из пяти пунктов "плана" в Киеве разработали конкретно для Трампа. Первый пункт: Киев предлагает после окончания войны заменить американских военных в Европе украинскими. Второе предложение: Украина поделится с западными партнерами своими важнейшими природными ресурсами.

При этом Украина пошла по накатанной схеме, ища лоббистов в окружении "покупателей". Как заявлял ранее в интервью Fox News один из лоббистов "украинской распродажи", сенатор-республиканец Линдси Грэм**:

"Самая богатая страна в Европе по запасам редкоземельных элементов — Украина. Стоимость этих редкоземельных элементов составляет от двух до семи триллионов долларов. Украина является житницей для развивающегося мира. 50% всей еды, поставляемой в Африку, поступает с Украины.

Это чрезвычайно важно, что украинцы готовы сотрудничать с нами, а не с россиянами. Поэтому в наших интересах убедиться, что Россия не захватит эту территорию".

Но силёнок явно не хватило, и Украина уже утратила практически половину своих редкоземельных месторождений. По данным Государственной службы геологии и недр, Украина входит в топ-5 стран по разведанным запасам графита. В Украине таких месторождений шесть, но эксплуатируется только одно — в Кировоградской области. Два участка в Приазовье фактически утеряны для Украины навсегда.

Титановые месторождения расположены в Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской областях и частично в Киевской. Три урановых месторождения находятся в Днепропетровской и Кировоградской областях, то есть часть из них уже утрачена.

Стоит отметить, что добыча редкоземельных металлов хоть и прибыльное, но очень дорогостоящее и долговременное предприятие. От оформления документов до момента добычи первой тонны той или иной руды может пройти до десяти и более лет. При этом требуются не только вложения в сотни миллионов долларов, но и современное оборудование, как для добычи, так и переработки конечного продукта.

Фактически без участия западных инвесторов, готовых на все многомиллионные затраты на добычу редкоземельных элементов, самой Украине подобные проекты уже не поднять. И возникает вопрос, ведь обо всех, как разведанных, так и о прогнозируемых запасах редкоземельных элементов на Украине известно было давно. Так почему же никто раньше из зарубежных инвесторов не был готов вложиться в этот проект, а сейчас будет?

Как пессимистически прокомментировал в "Настоящем времени"*** Сергей Фурсе, украинский экономический аналитик и инвестиционный банкир, особо не верящий в данную перспективу:

"До полномасштабного вторжения… никогда не видели никакого интереса со стороны американских инвесторов в том, чтобы разрабатывать здесь какие-то месторождения. Нет оценок, насколько это может быть выгодно, какого качества те месторождения, каково содержание того или иного металла есть.

Не было никогда интереса со стороны американских инвесторов, в принципе, и со стороны других инвесторов тоже не было — это первое.

А второе: добавленная стоимость сейчас совершенно не в добыче полезных ископаемых. Ключевая добавленная стоимость в технологиях, в технологических секторах — именно туда идут инвестиции, там можно заработать деньги.

А добывать что угодно из земли — это уже вторично, и там нет особой маржи".

Причина появления интереса западных инвесторов к Украине

Но это было тогда, до СВО. А сейчас ситуация поменялась кардинально, тем более Трамп явно получил предложение, от которого "трудно оказаться". Ему явно предложили Украину в виде колониального придатка. То есть американцам на Украине позволят так же, как, к примеру, французам в Африке, с помощью дешёвой рабочей силы разработать, а, точнее, разворовать редкоземельное месторождение, типа урана в Нигерии, не платя за это реальные налоги и при этом не заморачиваясь с экологией. Естественно, что под такой "проект" инвесторы явно найдутся.

Возможно, именно такой сценарий разработки редкоземельных месторождений на Украине и предлагал Зеленский Трампу. Нет, скорее всего, изначально, он попытался продать этот "воздух" за реальные деньги, но Трамп, известный своим прагматичным подходом к политике, с самого начала своего президентства демонстрировал, что его главная мотивация — экономическая выгода.

Именно в этой связи Трамп для начала прикрыл всем краник экономической помощи. Ведь, по его мнению, многие из кормящихся с американских рук, периодически не только не лобызали ее, а иной раз и покусывали, при этом особо не делясь никакой экономической выгодой.

И в качестве примера можно привести его решение о заморозке помощи Украине, пока та не предоставит США доступ к своим месторождениям редкоземельных материалов.

Трамп открыто заявил, что готов предоставить Украине помощь, но только в обмен на доступ к её ресурсам. Он рассматривает Украину как источник ценных ресурсов, которые могли бы принести пользу американской экономике. Такой подход вызвал критику со стороны многих экспертов, которые посчитали его циничным и неэтичным. Но в какие времена Америка обращала внимание на какую-то критику чистоплюев из народа или каких-то общественников из структур ООН?

Трамп своими действиями доказал, что он в первую очередь бизнесмен, и что он подходит к политике с точки зрения экономической целесообразности. Его решения по помощи зарубежным странам и его отношения с Украиной демонстрируют, что он готов использовать свою власть для достижения как своих собственных экономических целей, так и своего базового лозунга "Сделаем Америку снова великой". А величие Америки всегда было за чей-то счёт.

Меркантильный интерес Трампа к Украине

В частности, помощь теперь будет предоставляться только в обмен на реальные ресурсы и финансовые выгоды для США. В этой связи Трамп предложил, что Украина должна предоставить американским компаниям концессии на разработку своих месторождений редкоземельных материалов. Это позволит США получить доступ к ценным ресурсам, которые могут быть использованы для укрепления своей экономики и технологической независимости.

При этом Трамп настаивает на том, что американские компании должны иметь возможность работать в Украине без ограничения по срокам и без налоговых обязательств. Именно это условие и сделает Украину более привлекательной для иностранных инвестиций и позволит американским компаниям эффективно развивать свои бизнес-операции.

По данным Международного энергетического агентства, чтобы удовлетворить прогнозируемые потребности в важнейших минералах к 2030 году, необходимо значительно расширить их производство. Но процесс производства критического сырья имеет несколько недостатков: он чрезвычайно энергоемкий и оставляет значительный углеродный след. К тому же возникает огромное количество отходов, которые требуют мер активного хранения и управления. Вот эти проблемы Трамп и хочет свалить на Украину. Ведь весь производимый углеводный след будет числиться за Украиной, а все отходы производства так же будут складироваться на Украине, а вот чистое редкоземельное сырье пойдет прямиком в США.

И, как показывают текущие события, Киев не против пойти по этой схеме. Нынешнее незавидное положение команды Зеленского позволяет сделать вывод, что на Банковой согласны на любой вариант аннексии страны лишь бы сохранить свою власть хотя бы в качестве марионеточного правительства банановой республики.

Хотя для начала, пытаясь сделать "мину при плохой игре", Зеленский пытался надуть Трампа, предполагая ему в первую очередь всучить месторождения, находящиеся уже под российскими контролем. Но не на того напал. Как предполагается, в первую очередь, Трамп готов прибрать к своим рукам все месторождения, находящиеся в западных областях Украины, пока их под шумок не прибрала к рукам Польша.

Ведь не стоит и забывать, что, покупая дружбу и поддержку Польши в первый год боевых действий, Зеленский решением Рады приравнял поляков ко всем правам украинцев, тем самым позволяя им не только работать на территории Украины в любой должности, но и владеть имуществом и всеми остальными правами. И хотя у Польше сейчас более чем натянутые отношения с Украиной, всё это может измениться в одночасье, если Варшаве удастся вернуть "свои земли", утраченные в период второй мировой войны.

Так что распродажа, а точнее расхищение Украины уже началось. Но до тех пор, пока Трамп не подпишет все нужные ему обязательства по Украине, военные действия будут продолжаться. И именно в тот момент, когда все недра Украины перейдут в собственность бизнес-элиты США, Трамп и начнёт реальные переговоры с Путином о принуждении Украины к миру.

Ведь для разработки "собственных" редкоземельных минералов, нужно огромное количество дешёвой рабочей силы, которая появится лишь после окончания военных действий. А также марионеточное правительство, которое под лозунгом "восстановим Украину" ударными темпами позволит плевать на экологию и условия труда своих граждан.

А именно эти условия позволят сделать "Америку снова великой" вытащив ускоренными темпами из Украины последние соки и ради этого Трамп будет готов поторговаться с Путиным о мире и даже пойти на его условия.

А почему бы и нет? Ведь свой "интерес" к Украине он уже обеспечил.

* с 2016 года издание "РБК-Украина" заблокировано в РФ решением Роскомнадзора

** внесён Росфинмониторингом в списки экстремистов и террористов

*** с 28 февраля 2022 года СМИ "Настоящее время" заблокировано в РФ

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года).



Ли́тий (химический символ — Li, от лат. Lithium) — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 3.