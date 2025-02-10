Трамп пойдёт на условия Путина по Украине, потому что Си едет в Москву совещаться

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Си Цзиньпин принял приглашение Владимира Путина приехать в Москву на День Победы. Если они договорятся о военном союзе, то Дональд Трамп проиграет не только Украину.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/trips/54504/photos by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин

Трамп выдал тайну о разговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил лично, что разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным не один раз. Находясь на борту Air Force One, Трамп подтвердил, что "есть смысл" предполагать, что такие телефонные разговоры были.

"Я не хочу говорить об этом, и если мы и говорим, я не хочу рассказывать вам об этих разговорах слишком рано", — сказал он.

На вопрос о возможности встречи с российским президентом Трамп заявил, что может представить себе встречу с ним "в правильное подходящее время". Владимир Путин не комментировал эти утверждения, его пресс-атташе Дмитрий Песков ответил уклончиво, что данных у него нет.

Выводы можно сделать следующие.

Переговоры идут, но термин "подходящее время" означает, что консенсуса нет. Киевский режим находится в положении "делай, что говорят", потому что Зеленского Трамп не выслушал перед разговорами с Путиным. Трамп выдал тайну о разговорах с Путиным, а это всегда случается для защиты слабой позиции.

Путин не пойдёт на временный консенсус по Украине

По существу переговоров можно предположить, что Путину нужен мир с демилитаризацией и денацификацией Украины и "признанием реалий на земле". Трамп же предлагает временные меры: прекращение огня, признание контроля только над "захваченными территориями". Также Путин, вероятно, ставит перед Трампом задачи о переформатировании "мирового порядка".

Единственный реальный рычаг на Россию — это давление на Китай и Индию, чтобы они не покупали российскую нефть, и/или на Саудовскую Аравию, чтобы Эр-Рияд снизил цену на нефть путём увеличения добычи. Пока саудиты даже подняли цену на свою нефть и не спешат лишать свой бюджет доходов, а бизнес в Китае и Индии находит лазейки для приёма российской нефти. Время работает не на Трампа, так как в войне на истощение Россию победить невозможно ввиду её генетического долготерпения и способности мобилизоваться.

На Киев давить Трампу гораздо легче. Уже заявлено, что США будут возмещать расходы, потраченные на Украину, а это 300 млрд долларов, за счёт "партнёрства с украинцами в плане их редкоземельных металлов, природных ресурсов, нефти и газа, а также покупки наших ресурсов". То есть безвозмездной помощи больше не будет. Также очевидно, что Трамп шантажирует Зеленского выборами, которые должны состояться до заключения мирного договора. Для Киева нет хорошего исхода. Принятие американского плана для Зеленского будет означать конец военного конфликта на условиях Москвы. А отказ от переговоров приведёт к полной заморозке помощи, капитуляции и распаду Украины.

Требование Киева о гарантиях безопасности решается американцами очень просто — это не к нам, это "европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт в будущем". ЕС оказывается на грани серьёзного политического и экономического кризисов.

После признаний Трампа Си принял решение принять приглашение Путина

Председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин только сегодня принял приглашение Владимира Путина приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вероятно, планы Вашингтона для него стали ясны — Трамп бросает Украину на попечение ЕС и переключается на прокси-войну с Китаем. Си в Москве будет договариваться о дальнейших совместных действиях и о главном, чего боится Трамп, — об объединении двух стран в военный союз по примеру соглашений между РФ и КНДР. Тогда он потеряет не только Украину.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует провести встречу с Зеленским на конференции по безопасности в Мюнхене 14-16 февраля. Посмотрим на итоги этой встречи.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



Си Цзиньпи́н (кит. трад. 習近平, упр. 习近平, пиньинь Xí Jìnpíng, палл. Си Цзиньпин; род. 15 июня 1953, Пекин, Китай) — китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР (и КПК).

