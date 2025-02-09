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Олег Володин

NYP: Трамп позвонил Путину и договорился остановить бойню на Украине

Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины
4:26
Мир

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что созвонился с Владимиром Путиным и долго обсуждал условия прекращения военных действий в Украине.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Как сообщила газета The New York Post с борта Air Force One, Трамп отметил — Путин "хочет остановить гибель людей" и выразил уверенность в возможности быстрого урегулирования уже почти трёхлетнего конфликта.

Трамп подчеркнул, что обе стороны несут тяжёлые потери: "Молодые, красивые люди. Они как мои, ваши дети — два миллиона, и всё напрасно".

На вопрос о количестве звонков и длительности разговоров Трамп ответил: "Лучше я не буду говорить".

По данным источников Pravda. Ru в дипломатических кругах:

  • звонков было несколько;
  • первичная инициатива была за Трампом;
  • разговоры были долгими, но "без печенегов, Трамп компетентен в исторических подоплёках" — имеется в виду лекция Владимира Путина об истории России во время интервью Такеру Карлсону в прошлом году.

Также при журналистах NYP Трамп отдал приказ советнику по нацбезопасности Майку Уолтсу, потребовав: "Давайте начнём эти встречи. Они хотят встретиться".

Американский лидер упомянул свой "конкретный план" завершения войны, детали которого пока не раскрыты. Однако известно, что администрация США предлагает Киеву сделку: доступ к украинским редкоземельным металлам и газу на $500 млн. в обмен на гарантии безопасности без вступления в НАТО.

СМИ напоминают, что Украина обладает 5% мировых запасов минералов, включая титан, литий и уран, критически важных для США. До "войны санкций" Россия поставляла в США уран, являясь также крупнейшим в мире производителем титана.

Напомним, что Путин отказывается признавать легитимность Зеленского из-за его "просроченности" в свете отмены выборов на Украине (якобы из-за военного положения).

Однако Москва готова к переговорам с юридически легитимным спикером Верховной Рады, даже при участии в них Зеленского.

  1. Эксперты отмечают, что Трамп стремится к быстрому результату, чтобы показать себя великим миротворцем, получить Нобелевскую премию мира и заняться борьбой (а может, и будущей войной) с Китаем — партнёром России.
  2. Те же эксперты считают, что Россия сейчас находится на пике военного могущества и эффективности боевых действий. Москве банально невыгодно останавливаться, не создав значительной буферной зоны, не отрезав Украину от моря (и атак с его берегов), невыгодны западные миротворцы и военная помощь Киеву.
  3. Требований Украины никто всерьез слушать не станет — это живущая западными военными и финансовыми "подачками" страна без собственных ВПК, экономики, энергетики, с рухнувшей демографией.

По общему мнению военно-политических экспертов, не "додавив" Украину до Киева и не взяв Одессу, Россия получит спустя "золотое десятилетие" мира без санкций новую и более страшную войну с НАТО и "накачанной оружием Украиной".

Ранее Daily Mail опубликовала план Трампа по Украине, ссылаясь на якобы источники в Киеве.

  • Трамп требует от Зеленского прекращения огня к 20 апреля, РФ останавливает своё эффективное наступление.
  • Украина никогда не сможет вступить в НАТО.
  • ВСУ уходят из Курской области, Киев признает суверенитет России над Крымом, ЛНР, ДНР, Херсонщиной, Запорожьем, другими освобождёнными территориями.
  • Украина запрашивает и получает помощь ЕС на реконструкцию и строительство в размере 486 млрд на 10 лет.

Анонсированный DM "в феврале" телефонный звонок Трампа уже сбылся, дальше в хронологии издания — встреча лидеров к началу марта, подписание декларации "стоп огонь" на Пасху и объявление мира 9 мая.

России обещается мировое признание новых территорий и снятие санкций (с которыми она справилась сама), Украине — поддержка и поставки ПВО, РСЗО, ракет и авиации (что категорически недопустимо для РФ), а также вступление в ЕС в 2030 году.

Уточнения

Са́ммит Россия — США с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа прошёл в 2018 году в Хельсинки. Саммит стал первой полноформатной встречей между российским и американским президентами за период после избрания Дональда Трампа президентом США. Саммит завершился после большого количества переговоров сторон "лицом к лицу", но без подписания каких-либо итоговых документов.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года). 

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации; Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы евросоюз дональд трамп владимир путин владимир зеленский
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