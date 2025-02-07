Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines

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Конфликт России и Азербайджана по вопросу оценки катастрофы самолёта Azerbaijan Airlines продолжает обостряться. Почему его не удаётся решить переговорами, объясняет востоковед Сергей Лунев.

Фото: globallookpress.com by Stringer/NEWS.ru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Самолет Embraer

Россия смотрит на Азербайджан свысока?

Азербайджан готовит иск в международный суд по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines в аэропорту Актау в Казахстане, сообщает агентство APA. В материале под названием "Россия хочет устроить второй инцидент с малазийским Боингом" проводятся параллели со случаем в небе Донбасса в 2014 году и указывается, что как тогда, так и теперь Россия не хочет признавать свою вину, хотя якобы доказательства налицо.

Как пишет агентство, азербайджанскому руководству очевидно, что "ракета по самолёту была запущена с территории военной базы в Ханкале", а главная претензия — пилоты AzerAir не были уведомлены о плане "Ковёр" в связи с атакой украинских БПЛА.

"В 05:13:32 самолёт потерял основное управление полётом, и только в 05:21:42 диспетчер-координатор передал в Грозненский УВД информацию о проведении спецоперации "Ковёр", — говорится в отчёте комиссии по расследованию, созданной в Казахстане.

Делается также вывод, что извлечённые из самолёта фрагменты подтверждены в результате международной экспертизы как обломки ракеты ЗРК "Панцирь", и азербайджанская сторона готовится представить эти доказательства в международный суд. Однако в предварительном отчёте комиссии по расследованию нет выводов о принадлежности обломков. Указано, что повреждения фюзеляжа были вызваны посторонними предметами извне.

"Мы ожидали, что Россия публично возьмёт на себя ответственность за сбитый самолёт и выплатит компенсацию жертвам. Вместо этого Россия просто игнорирует катастрофу, надеясь, что она пройдёт сама собой. Это снисходительно, они смотрят на нас свысока", — заявил агентству источник в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Получается, что всё дело в гордыне первого лица Азербайджана.

Презумпцию невиновности никто не отменял

Очевидно, что Баку не хочет дождаться выводов комиссии, хотя по международным правилам окончательный отчёт должен быть подготовлен в течение одного года. Вопрос откровенно политизирован Азербайджаном. Баку пытается доказать, что, поднажав, получит своё. По словам президента Ильхама Алиева, Москве надо извиниться, наказать виновных и выплатить компенсации. Представляется, что это будет сделано в случае соответствующих выводов комиссии, а пока действует правило презумпции невиновности. Любой суд, куда Азербайджан обратится, будет ждать выводов комиссии. Так зачем же вставать в позу?

Путин не будет выполнять "хотелки" Азербайджана

Как сказал Pravda.Ru профессор кафедры востоковедения, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Лунев, "мы очень распустили страны-соседи, бывшие республики, и добровольно принимаем все их "хотелки".

"До чего это может довести, нам пример Украины прекрасно показывает", — сказал эксперт.

Востоковед напомнил, что Азербайджан нанёс в сентябре 2023 года удар по российским миротворцам в Карабахе, в результате чего погибли шесть военнослужащих. Было возбуждено уголовное дело, "но исхода этого дела мы до сих пор не знаем".

По словам Сергея Лунева, российские дипломаты в нынешней ситуации действуют в рамках полномочий, которые у них есть, и переговоры с Азербайджаном по урегулированию конфликта ими ведутся, "но не они принимают решения, а в Москве — первое лицо".

Востоковед объясняет конфронтационное поведение Баку тем, что с Турцией у Азербайджана налажены прекрасные отношения, а к Ирану в Баку относятся "достаточно негативно". По словам Сергея Лунева, Иран для России как союзник гораздо более предпочтителен, чем Турция.

"Дальнейшее развитие ситуации, как и состояние российско-азербайджанских отношений будет, в первую очередь, зависеть от вопросов, которые имеют стратегический характер и не всегда будут зависеть от позиций России и Азербайджана", — завершил эксперт.

6 февраля напряжённость в отношениях вышла на новый уровень — Азербайджан приказал Москве закрыть культурный центр "Русский дом" в Баку. Одновременно азербайджанские государственные СМИ сообщили, что Баку направил партию невоенной помощи для поддержки Украины.

В последние годы Азербайджан укрепил свои экономические связи с Россией, и Москва всё больше полагается на Азербайджан как на важнейший транзитный узел коридора "Север — Юг", облегчая доставку товаров в Иран и порты Персидского залива и обратно из России в обход западных санкций. Но коридор "Север — Юг" проходит по трём маршрутам: транскаспийскому — с использованием портов России и Ирана, западному — через Азербайджан и восточному — через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан.

Уточнения

Катастрофа Embraer E190 под Актау — авиационная катастрофа, произошедшая утром 25 декабря 2024 года. Самолёт Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний» выполнял пассажирский рейс № 8243 по маршруту Баку—Грозный. По предварительным результатам расследования власти Азербайджана и авиакомпания сообщили, что самолёт потерпел крушение в Казахстане после «внешнего физического и технического воздействия».

