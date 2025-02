Стала известна сумма трат США через USAID на "демократические преобразования" на Украине: более 9 млрд $

Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине?

Одним и первых распоряжений президента Дональда Трампа был указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней. За проект по управлению гражданской зарубежной помощью и содействием развитию в более чем 100 странах мира отвечает Агентством США по международному развитию (USAID).

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

Согласно пожеланиям Трампа, будет проведена проверка для определения того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации. "Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов", — заявил он.

То есть Трампу как бизнесмену, всегда не нравилось, что агентство раздаёт деньги исходя из реального положения дел на местах и совершенно не считывается с тем, как грантополучатели относятся к Америки и, в частности, к президенту США.

В свое время администрация Трампа неоднократно предлагала значительные сокращения финансирования для USAID и госдепартамента. В бюджете на 2018 финансовый год предлагалось сократить финансирование международной помощи на почти 30%, что вызывало обеспокоенность у законодателей и международного сообщества. Однако конгресс, обладавший полномочиями по утверждению бюджета, в большинстве случаев отклонял эти предложения и сохранял финансирование на уровне предыдущих лет. И это естественно, ведь в большинстве своем именно конгрессмены в дальнейшем и были кураторами проектов, на которые они и выделяли деньги.

Так в палате представителей США деньгами рулит комитет по ассигнованиям и подкомитет по иностранным операциям, а также комитет по иностранным делам. В сенате тоже свой комитет по ассигнованиям и комитет по международным отношениям. Конгрессмены и сенаторы, что заседают в этих комитетах, в принципе и определяют политику проектов, на которые выдаются деньги. Естественно, что комитетах заседают представители обеих партий.

И поэтому понятно, почему обе партии в Конгрессе часто объединялись для сохранения финансирования USAID, признавая "важность" международной помощи для глобальной стабильности и национальной безопасности. Естественно, кто ж откажется и от какой кормушки и такого влияния на "просящих" помощь стран.

А Трампу как истинному бизнесмену, явно не травятся посредники, которые за его спиной распоряжаются всем бюджетом. А бюджет не маленький и на все проекты USAID в последние годы получал около 27-30 миллиардов долларов ежегодно.

Поэтому администрация Трампа действительно инициировала некоторые изменения в политике международной помощи, которые повлияли на финансирование и приоритеты USAID. Официально администрация сместила фокус международной помощи на проекты, которые, по ее мнению, более непосредственно соответствуют национальным интересам США. То есть "нравится" Трампу - и он их утверждает, а значит, получатель гранта, теперь должен понимать, чья это "рука дающего"!

Стоит учитывать, что вокруг проектов финансируемых USAID расплодилось сотни структур, институтов, групп и НПО и НКО, которые уже годами получают солидную помощь, в том числе и на такие "хитрые" проекты как:

укрепление демократических институтов и верховенства закона;

поддержка гражданского общества и независимых СМИ;

программа по развитию медиа и информационной грамотности.

Как показала практика нашего столетия, практически все "оранжевые", "цветочные", "бархатные" революции, а также "арабская весна", начинались в странах, где активно работали НКО по данным направлениям.

Бюджет и проекты USAID для Украины

К примеру, всё та же USAID на протяжении многих лет активно поддерживает неправительственные организации (НПО) на Украине способствуя, по его словам, "укреплению демократии, экономическому развитию и социальным преобразованиям", в своем понимании этого процесса. Точное количество НПО, финансируемых USAID в Украине, трудно определить, так как программы и партнерства постоянно обновляются и масштабируются. Однако речь идет более чем о 500 организаций по всей стране, с которыми USAID сотрудничает для реализации различных проектов.

В период 2000–2014 годов USAID ежегодно выделяло Украине порядка $80-150 миллионов долларов. Средства направлялись в основном на поддержку "демократических институтов" и немножко на развитие рыночной экономики и улучшение здравоохранения.

После событий Евромайдана в 2014 году и последующих политических и экономических изменений объем помощи значительно вырос. Годовой бюджет уже достигал $200-500 миллионов долларов. Общий объём помощи за этот период превысил $3 миллиарда долларов.

После начала СВО бюджет, выделяемый USAID на программы в Украине значительно вырос. В 2023 финансовом году общий объем помощи от USAID Украине превысил 2 миллиарда долларов. Значительная часть этих средств направляется через НПО на такие направления как поддержка гражданского общества, реформа правовой системы, улучшение здравоохранения, продвижение энергетической независимости и развитие экономических возможностей.

Естественно, активные получатели бюджета USAID на Украине после нескольких вводных лекций, понимали за что и как будут платиться деньги ведущим ученикам курса. Там не стыдились раздавать деньги "отличникам". Ведь в самой программе было отмечено, что стипендии покрывают все расходы на участие, включая образовательные материалы, проживание и питания, а также отдельные стипендии на реализацию собственных медиапроектов.

Требования к Зеленскому от прикормленных USAID общественников

Естественно, что периодически эти деньги надо было отрабатывать, и не только "просветительной" статейкой в какой-то районной газетке. И явно "народ", вдохновлённый грантами, начал их отрабатывать. В 2019 году, вскоре после избрания Владимира Зеленского президентом, консорциум из 70 западных НКО, финансируемых USAID, выдвинул ему жёсткий ультиматум. Украине дали понять: любое сближение с Россией приведёт к новому государственному перевороту.

Там были слова о том, как общественники "за скромные деньги США" активно отстаивают суверенитет и национальные интересы Украины в мировом информационном пространстве и противодействуют российской "информационной войне". Естественно, были и красивые слова про ответственность перед народом, про мужество, патриотизм и честность, которая им всем не позволяет видеть на ключевых государственных должностях членов режима бывшего президента Виктора Януковича, что противоречит принципам люстрации. А также лиц без соответствующих компетенций и лиц, разделяющих бизнес-интересы с Зеленским.

Ну этот блок был явно написал по заказу "новых" украинцев, которые хотели поживиться хлебными местами при новом президенте. А вот заказ госдепартамента США был сформулировать, без всякого сюсюканья о патриотизме и демократии и походил скорее все на ультиматум, который гласил:

"Как активисты гражданского общества, мы представляем список "красных линий, которые нельзя пересекать".

Если президент перейдёт эти красные линии, уточнялось госдепом, такие действия неизбежно приведут к политической нестабильности в стране и ухудшению международных отношений. И хотя там было около 50 пунктов, базово под запретом под угрозой нового майдана были:

проведение референдума о формате переговоров с РФ и мирном урегулировании конфликта;

проведение сепаратных переговоров — без участия западных партнёров Украины — с Российской Федерацией;

любые уступки Москве или компромиссные решения в переговорах;

отказ от курса на вступление в ЕС и НАТО, его затягивание или саботаж;

пересмотр запретов на русский язык, российское образование и установки на декоммунизацию;

восстановление доступа к российским соцсетям и телеканалам;

союз партии "Слуга народа" с пророссийскими политическими силами в Верховной Раде.

Требования, опубликованные на сайте Ukraine Crisis, сопровождались прямыми угрозами дестабилизации в случае их нарушения. По сути Зеленскому дали понять, что его власть будет зависеть от готовности следовать заданному курсу.

На тот момент президентом США оставался Дональд Трамп, но, как кажется в том момент он пытался просто урезать бюджет USAID, не вдаваясь особенно в подробности, как и на что идут деньги по отдельным странам и НПО. Теперь, когда администрация США взялась за аудит расходов USAID, очевидно: приостановка его работы — не отказ от политического инструмента, а лишь его перестройка его под себя.

На втором сроке Трамп более активен и жёсток

Потому что Трамп самолично хочет определять внешнюю политику США и иметь конкретное понимание от всех стран, что кормятся с американских рук, кто в доме хозяин, и с кем надо решать вопросы. И это касается не только Украины, но и всех 100 стран, которые сегодня в списке USAID на получение помощи.

Хотя маловероятно, что Трамп тормознёт всю американскую экономическую помощь, идущую на Украину. Тем более, что Зеленский уже, как в фильмах про мафию, явно "поцеловал не только руку, но и туфлю". Да ещё и сделал, как говорится, предложение, от которого трудно отказаться, преподнеся на блюдечке проект скупки американцами всех месторождений редкоземельных металлов, что есть на Украине, а это уже триллионы долларов.

Хотя пока Зеленский пытается сделать ход конём и продать, пока не поздно Трампу, все те месторождения, что находятся в зоне, уже занятой российской армией. Но у Трампа явно всё в порядке с географией, и он уже проявил интерес к месторождениям, но находящихся в западным областях Украины. Хотя и здесь надо спешить, ведь при первой же возможности Польша постарается вернуть себе свои "исконные" земли. Но это уже другие игра и геополитика.

