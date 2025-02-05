План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим

Возмущающихся в мире по поводу предложений Трампа о переселении палестинцев из Газы, чтобы отдать их территории Израилю, надо спросить: "А что вы сделаете чтобы этого не допустить?"

Фото: wikidata.org by Ali Hamad of APAimages, for Wafa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сектор Газа

Очередное безумное предложение Трампа

Президент США Дональд Трамп придумал идею переселения около двух миллионов жителей сектора Газа и установления контроля над этой территорией. Даже среди его сторонников в еврейской общине США предложение вызвало удивление. Один из давних спонсоров Трампа назвал эту идею "безумной" и выразил сомнения в том, как её можно реализовать, сообщает Haaretz.

В лагере же оппонентов план вызвал бурное возмущение. Его назвали попыткой реализовать этническую чистку и военным преступлением. Утверждается, что администрация США "не добьётся политического давления в том, чего Нетаньяху не удалось добиться войной". На встрече министров арабских государств в Каире прозвучали призывы к реализации решения израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств в соответствии с резолюциями ООН и границами по состоянию на 4 июня 1967 года. Собственно, в этих рамках и идёт опровержение по всему миру, но нынешний американский президент чихал на международное право и резолюции ООН, если они ему не выгодны.

Трамп начнёт с давления на Иорданию и Египет

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции после встречи с Трампом, что план в случае реализации "может изменить историю и стоит действительно двигаться в этом направлении".

Для того, чтобы двигаться, очевидно, что надо заручится поддержкой тех стран, куда Трамп хочет переселять палестинцев. Это Иордания и Египет, которые уже заявили о своём неприятии плана Трампа. "Решение палестинского вопроса лежит в Палестине. Иордания — для иорданцев, а Палестина — для палестинцев", — заявил министр иностранных дел Айман Сафади на совместной пресс-конференции в Аммане.

Теперь ждём кнута Трампа — отзыва американской помощи у Египта и Иордании. "Мы многое делаем для них [Египта и Иордании], — сказал Трамп, — и они согласятся".

В 2023-м финансовом году помощь Египту составила 1,43 млрд долларов, 1,44 млрд долларов запрошено на 2024-й финансовый год. Иордания получила в 2023 году 1,7 млрд долларов. До 2029 года ежегодные обязательства США составляют 1,4 млрд долларов.

Уедут ли палестинцы из Газы?

Между тем практика изгнания палестинцев уже была опробована. В 1948 году израильтяне изгнали около 700 тысяч человек из арабских деревень после провозглашения государства Израиль. Многие из них или их дети до сих пор живут в лагерях беженцев в соседних странах.

По оценкам ООН, около 85% населения Газы уже были вынуждены покинуть свои дома, перебираясь из одного района сектора в другой. Сейчас они буквально сидят на развалинах своих домов. Многие из них готовы уехать, если будет на что и куда.

В Израиле уже есть план "поощрять добровольную миграцию". Палестинцы, которые решат добровольно уйти, должны будут подписать обязательство не возвращаться (от своего имени и от имени своих детей), а взамен получат пакет экономической помощи, определяемый министром финансов по согласованию с министром обороны. Сумма не разглашается.

Возмущения мало, нужны силовые действия против США и Израиля

На самом деле Трамп уверен в своих силах и считает, что никто из его оппонентов ему не посмеет апеллировать делом, а не на словах. Вопрос ко всем возмущающимся арабским странам, туркам и другим: "Вот хуситы что-то делают для палестинцев. А что сделали вы? Многотысячных антиизраильских манифестаций явно недостаточно. Дайте палестинцам оружие, введите санкции против США (не покупайте их нефть и газ), пошлите военные контингенты в Газу". Никто же этого не делает, а вот Израиль и США это делают. Не исключено, что и с Газой у них план получится реализовать.

Уточнения

Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан). Более двух третей населения сектора Газа состоит из потомков беженцев, покинувших территорию Израиля в результате Арабо-израильской войны 1947—1949 годов.

