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Олег Володин

Трамп: США разровняют Газу и построят элитнейший курорт

Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт
3:14
Мир

Трамп заявил о планах по полному контролю над сектором Газа, включая принудительное переселение миллионов палестинцев в соседние страны.

сектор газа
Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
сектор газа

Проект, названный "чрезвычайным планом реконструкции", предполагает превращение разрушенного анклава в элитный курортный регион — "Ближневосточную Ривьеру" — с развитой инфраструктурой, отелями и жилыми комплексами.

Однако Иордания и Египет уже отвергли идею приёма беженцев, назвав её угрозой стабильности региона.

Дональд Трамп заявил, что США возьмут на себя ответственность за разминирование, снос разрушенных зданий и создание новой инфраструктуры.

"Газа непригодна для жизни. Это площадка под снос. Мы выровняем территорию и обеспечим неограниченные рабочие места", — подчеркнул он, пообещав "при необходимости" отправить армию США для работ или выселения палестинцев.

Ещё в 2024 году Трамп обсуждал с Биньямином Нетаньяху потенциал Газы как "первоклассной недвижимости", акцентируя внимание на прибрежных участках для строительства отелей.

Эти идеи перекликаются с заявлениями его зятя Джареда Кушнера о "бриллиантовой ценности" местных земель.

Израильский премьер поддержал план, назвав его "историческим шансом", в то время как ХАМАС осудил инициативу как "рецепт хаоса".

США отказались оплачивать переселение, переложив расходы на "богатые арабские страны". Однако Египет и Иордания настаивают на сохранении двухгосударственного решения и отвергают принудительное перемещение, заявляя: "Палестина — для палестинцев".

Ещё в 2023 году израильская компания Harei Zahav (при участии американского капитала) начала рекламировать жилье в Газе с лозунгом "Домик у моря — это не сон!"

Ранее Трамп объявил о снятии эмбарго на поставки оружия Израилю и разрешил поставки "любых бомб в любом количестве", в ответ Нетаньяху назвал его "величайшим другом Израиля среди всех президентов США", напоминает DayDayNews.

Также правозащитники отмечают, что к 2025 году на анклав сброшено свыше 100 тыс. тонн бомб, что вдвое превышает объёмы, использованные под Сталинградом.

Эксперты сомневаются в реализуемости плана. Востоковед Андрей Чупрыгин называет заявления Трампа "эпатажным PR-ходом", призванным встряхнуть зашедший в тупик палестино-израильский конфликт.

При этом спецпосланник США оценил срок восстановления Газы в 10-15 лет из-за масштабов разрушений и неразорвавшихся боеприпасов.

Инициатива Трампа, сочетающая геополитику, экономику и силу, ставит под вопрос будущее палестинцев и баланс на Ближнем Востоке.

Если одни видят в ней шанс на "великий мир", другие предрекают эскалацию насилия и гуманитарную катастрофу. Решающую роль сыграет позиция арабских стран, чьё сопротивление уже становится главным препятствием для американских амбиций.

Уточнения

Се́ктор Га́за  — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).

Западный берег реки Иордан (— регион на Ближнем Востоке, который является одной из двух частей частично признанного Государства Палестина (наряду с территорией сектора Газа).

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года). После второй инаугурации стал самым пожилым президентом США.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы иордания палестина сектор газа дональд трамп джаред кушнер андрей чупрыгин биньямин нетаньяху
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