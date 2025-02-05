Исследователи НЛО испугались последствий прихода Трампа

3:37 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Пришедший к власти в США Дональд Трамп может в ходе чисток персонала уволить специалистов Федерального бюро расследований (ФБР), занимающихся изучением неопознанных летающих объектов (НЛО), пишут журналисты журнала Politico со ссылкой на источники. В своей статье они рассказывают об опасениях в рядах ФБР.

Фото: Wikimedia Commons by dreese, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ НЛО в небе над Ливерпулем

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Агенты ФБР, которые являются частью секретной группы, расследующей всплеск "неопознанных аномальных явлений" (UAP), которые правительство использует для обозначения НЛО, обеспокоены тем, что они могут потерять работу в результате возможной чистки ФБР, направленной против чиновников, которые работали над делами 6 января, по словам четырех человек, знакомых с этим вопросом.

По их словам, некоторые из агентов ФБР, которые работают в группе, также работали над делами 6 января. Всем агентам бюро было приказано заполнить анкету о своей работе в связи с нападением на Капитолий. Есть опасения, что этот шаг может привести к чистке в ведомстве по приказу Трампа, сообщили источники, некоторым из которых было предоставлено право на анонимность для обсуждения кадровых вопросов.

"Я разговаривал с несколькими агентами из Рабочей группы UAP, которые боятся потерять свою роль и непреднамеренно скомпрометировать расследование, — сказал Райан Грейвс, исполнительный директор Americans for Safe Aerospace и бывший пилот военно-морского флота, — Я обеспокоен тем, что изменения в переходный период могут повлиять на рабочую группу ФБР по UAP, и эти руководители могут не знать о той невероятной работе, которую выполняют эти агенты, и о том, как их расследование может быть расширено в рамках официальных межправительственных усилий".

Ранее о существовании неофициальной рабочей группы ФБР по этому вопросу публично не сообщалось. Грейвс и еще три человека, знакомые с этой группой, сообщили, что в ее состав входят руководитель национальной программы и более десятка сотрудников по всей стране, которые проводят большую часть своего времени, выслеживая преступников.

Грейвс сказал, что уже более года его группа сотрудничает с командой ФБР, направляя заинтересованных свидетелей, версии и разведданные из открытых источников, чтобы помочь усилиям бюро по защите страны и авиационной отрасли от неопознанных явлений. Он сказал, что агенты опросили заинтересованных свидетелей и “дополнили” эти отчеты секретной информацией.

"Эта рабочая группа ФБР обладает уникальными возможностями для расследования UAP благодаря их совместным правоохранительным и разведывательным органам", сказал он, добавив, что он "глубоко обеспокоен тем, что агенты, имеющие ключевое значение для расследования UAP, могут быть удалены". "Хотя у нас нет комментариев по любым вопросам, касающимся персонала ФБР, ФБР расследует неопознанные аномальные явления, когда существует потенциальная возможность нарушения федерального законодательства — в частности, незаконные действия, которые могут негативно повлиять на наши национальные интересы, — а также для сбора, обмена и анализа разведданных для борьбы с угрозами безопасности, с которыми сталкиваются США", — говорится в заявлении ФБР.