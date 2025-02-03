Американист Васильев рассказал о составляющих успеха Трампа в торговых войнах

Трамп рассчитывает на поддержку населения в перестройке экономики США. "Нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим", — такие там царят настроения.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила 3 февраля, что она переговорила с президентом США Дональдом Трампом и он согласился отложить на месяц ввод 25% пошлин на импорт мексиканских товаров. Взамен Шейнбаум согласилась укрепить северную границу Мексики 10 тысячами бойцов Национальной гвардии для борьбы с миграцией и незаконным оборотом наркотиков. Пошлины США на Канаду и Китай остаются в силе.

Когда в 1930 году США ввели заградительные пошлины, их экономка провалилась в Великую депрессию, напомнил Pravda.Ru главный научный сотрудник Института США и Канады, экономист Владимир Васильев. Расчёты показывают, что сегодня при таких вводных произойдёт замедление темпов экономического роста в США на 0,2%. Вырастет безработица — примерно на 150 тысяч человек, и увеличится инфляция.

Но Канада и Мексика потеряют больше, чем Соединённые Штаты Америки, уверен Владимир Васильев.

"На фондовой бирже есть понятия "медведи" и "быки". Быки деньги делают на подъёме рынка, а медведи — на падении рынка, открывая короткие позиции. Сегодня Трамп выступает в роли такого "медвежатника", который опустит всех, но мексиканская и канадская экономики опустятся больше, чем американская", — сказал эксперт.

По его словам, Трамп рассчитывает, что начнётся перестройка экономики, будет идти импортозамещение и "США поднимутся быстрее, чем конкуренты".

Владимир Васильев считает, что очень важна идеологическая составляющая торговой войны. Идея Трампа "сделаем Америку вновь великой" поддерживается населением, и все издержки перестройки экономики американцы "проглотят":

"Не потому, что ах, раз цены выросли, вот сейчас пойдём и проголосуем за демократов, нет, в данном случае будет считаться, что "нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим".

Но "опустить" Китай, по словам эксперта, Трампу будет очень сложно. Это показал опыт прошлой торговой войны, которая "никакого сверхбольшого ощутимого эффекта не принесла". И сейчас у Китая есть большие возможности по экспортозамещению: не получится работать на американский рынок, китайцы перейдут на европейский, российский рынки, рынки стран Индо-Тихоокеанского региона.

Между тем, по мнению Владимира Васильева, Канаде и Мексике некуда экспортировать, кроме как в США, не говоря про их ограниченную платёжеспособность. Трамп на это сделал свой расчёт и стал говорить, что Канада — это 51-й штат, а что касается Мексики: "Будете артачиться, мы вас бомбить будем".

Однако не всё так просто, отметил американист, есть ещё взаимоотношения между соседями. И в данном случае их отношение к США будет резко отрицательным или негативным. Конечно, это плохие перспективы для Трампа, и он попытается договориться, завершил Владимир Васильев.

Многие западные аналитики в течение нескольких недель отвергали угрозы президента США ввести значительные пошлины на важных торговых партнёров, считая их пустыми обещаниями. Но после того, как Трамп с помощью ввода пошлин "договорился" с Колумбией, он договорился и с Мексикой. Шейнбаум не только направит солдат на границу, но и ограничит импорт товаров из Китая. Ожидается 3 февраля и телефонный разговор Трампа с премьером Канады Джастином Трюдо.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





Игра на понижение— продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не владеет. Если торговец предполагает, что цена упадёт, то для заработка на понижении цены надо сейчас продать товар по высокой цене, а через время купить его же, но дешевле. Торговцев, играющих на понижение цены называют «медведями».

