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Любовь Степушова

Трамп взял под контроль USAID - спрута глобалистов. России станет легче

Мир » Северная Америка » США и Канада

Россия изгнала USAID в 2012 году, агентство втягивало в антироссийскую повестку все постсоветские страны. Трамп обрубил щупальца у "спрута".

Офис USAID
Фото: commons.wikimedia.org by USAID Vietnam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Офис USAID

Трамп взял под контроль спрута глобалистов

Президент США Дональд Трамп ввёл мораторий на иностранную помощь сроком на 90 дней. Заморожены все программы, кроме срочной продовольственной помощи и помощи Израилю и Египту — участников Кемп-Дэвидских соглашений.

Агентство США по международному развитию (USAID) было главным агентом иностранной помощи. Это была организация, куда закачивались деньги американских налогоплательщиков для распределения по многочисленным НПО и НКО, которые как как спрут своими щупальцами опутали земной шар, поддерживая глобализм. Сайт USAID отключили в субботу, 1 февраля. Позднее на сайте Госдепа появилась сокращенная версия страницы USAID, что свидетельствует о том, что деятельность агентства перешла под эгиду ведомства.

Годовой бюджет агентства — около 70 млрд долларов. Для его закрытия нужно согласие конгресса.

Будут закрыты все либеральные проекты

Госсекретарь США Марко Рубио пояснил в шоу Мэган Келли, что из отправленного одного доллара в USAID только 12,5 цента доходили до конечных получателей. Остальные средства шли на "финансирование бюрократических организаций". Проще говоря, разворовывались на местах. Хороший пример — украинский проект Pro-Integrity по борьбе с коррупцией.

Главная цель реформы, по словам Рубио — добиться прозрачности. Теперь организации должны подавать заявки на получение средств, обосновывая, как их программы способствуют безопасности и интересам США.

Демократы в США уверены, что будут закрыты все либеральные программы. Это значит: зелёный переход, гендерное равенство, меньшинства, толерантность, демократия, борьба с коррупцией.

Как работал механизм USAID по завоеванию мира

Организация с виду участвовала в благовидных делах — здравоохранение, ликвидация последствий стихийных бедствий, экология, борьба с бедностью. Но план состоял в том, чтобы сначала сформировать лояльную аудиторию под этот не вызывающий споров контент. Но как только достигалась критическая масса сторонников, НКО и НПО меняли контент, вбрасывая в повестку коррупцию, злоупотребления, преследование нацменьшинств, чтобы организованные массы молодёжи шли свергать неугодные "глубинному государству" режимы.

USAID финансировал обучение подавателей университетов, членов НПО и политических лидеров на семинарах и практикумах, которые затем возвращались в свои страны и участвовали в деятельности оппозиции. На деньги USAID шла работа в социальных сетях, формировалась повестка в медиа. 

Украина лишилась 7-15 млрд долларов в год

Россия изгнала USAID в 2012 году, но агентство действовало во всех постсоветских странах и втягивало их в антироссийскую повестку. Так, USAID значительно увеличил свою финансовую поддержку Армении в 2024 году — с $120 млн до $250 млн. USAID был замешан в скандале в Грузии в октябре прошлого года, где его обвинили в попытке организации государственного переворота. Грузинские службы безопасности раскрыли документы с учебных занятий, проведенных в Тбилиси с 26 по 29 сентября, которые указывают на подготовку к такому перевороту с участием USAID.

Попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование для некоторых из самых важных программ, как сообщается, были отвергнуты в Вашингтоне.

"Они запросили отказ от некоторых вещей, которые они считали критически важными, но не получили его", — сказал The Guardian источник, знакомый с обсуждениями будущего USAID на Украине.

С 2022 года USAID выделил более 37,6 млрд долларов на проекты на Украине. В 2024 году — 7 млрд долларов.

Вернёт ли Трамп антироссийскую повестку в деятельность преобразованного USAID? Вряд ли с бывшим размахом, а если Москва будет настаивать на прекращении дестабилизации государств-соседей, то после Ялты 2. 0 и вовсе отменит.

Уточнения

Аге́нтство США по междунаро́дному разви́тию (USAID) — высший федеральный орган государственного управления Соединённых Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом. Администратор Агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия Сената и действуют в координации с Государственным секретарём США.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина дональд трамп
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