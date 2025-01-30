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Любовь Степушова

Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине

4:01
Мир

"Молниеносный план" Трампа по достижению мира на Украине так и не озвучен, переговоры не идут, даже попыток таких нет. В чём дело?

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Почему Трамп нарушает обещания молниеносно закончить войну на Украине

Неделю назад президент США Дональд Трамп заявил, что они встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения мира на Украине, "как только смогут". Пресс-атташе Кремля Дмитрия Пескова каждый день журналисты спрашивают, ну и как там переговоры, и каждый день звучит ответ, что никаких предложений от Трампа нет.

То есть Москва считает, что мяч на стороне США. Обещали мир за день, потом за 100 дней — делайте. Почему же Трамп молчит и его посланник по Украине Кит Келлог едет в Латинскую Америку, а не в Европу?

  1. Во-первых, У Трампа нет сильной руки. Над его заявлениями о слабой России и огромных потерях в ВС РФ Путин, вероятно, посмеивается. Потому что это давление "на испуг".
  2. Во-вторых, нет реального плана по затратам. Корейский вариант перемирия требует миллиарды долларов на оборудование 1000 километров ЛБС и десятки тысяч миротворцев. "Откуда деньги, Зин?"
  3. В-третьих, надо что-то делать с отсутствием легитимности у Владимира Зеленского, так как это предварительное условие Москвы и в принципе это необходимо для юридического оформления "сделки". Проводить выборы, например. Но это вопрос тоже сложный и затратный. Зеленский, по понятным причинам, в выборах не заинтересован и будет просить на них много денег.
  4. В-четвёртых, в США нарисовались гораздо более насущные внутренние проблемы. Это борьба с либеральным "болотом", начиная от госдепа, заканчивая Пентагоном. А ещё может открыться конфликт уже у самых границ США в виде войны с наркокартелями.
  5. В-пятых, мировой гегемон отчётливо разделился на две части (либеральную и консервативную), которые между собой бьются не на жизнь, а на смерть. Махание шашкой приводит Трампа к более слабым общим позициям Запада, чем были до сих пор. Безусловно, такая ситуация намного облегчает позицию России.
  6. В-шестых, саудиты отказались понижать цену на нефть, с помощью чего Трамп пообещал посадить Путина за стол переговоров. Китай тоже не поддался на требование Трампа убедить Путина сесть за стол переговоров, отказавшись закупать российские энергоресурсы. Эти страны — не несчастная Колумбия, которую можно было перевоспитать за час.

У России есть план, и он опирается на всё своё

Что касается России, то у неё есть мирный план, даже несколько, и они все опираются на собственные ресурсы и силы, в том числе армию. Россия доказала, что готова масштабно воевать и жертвовать, что очень проблематично для либерального Запада. РФ экономически может позволить себе вести СВО ещё достаточно долгое время. Украина же не имеет субъектности, у неё нет ничего своего, кроме солдат, но и они заканчиваются. Прогнозы говорят, что в течение года, даже если будет материальная помощь, воевать станет некому.

У Трампа мало времени, скоро вину на непрекращающийся конфликт либералы будут вешать на него. Американцев станут убеждать, что США могут быть втянуты в войну, наподобие вьетнамской. Это станет для Трампа крупным политическим поражением с непредсказуемым итогом переизбрания.

Виден только один вариант — продавить Зеленского. Будет проведён аудит помощи киевскому режиму, будут обвинения в коррупции и будет ультиматум: или принимай условия РФ, или уходи. Время работает на Россию, Путин никуда не торопится.

Уточнения

Мирный план Путина —  14 июня 2024 года российский президент Владимир Путин выдвинул свои условия для начала мирных переговоров с Украиной, главными из которых были два пункта: отказ Украины от вступления в НАТО и вывод украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого Путин потребовал «демилитаризации и денацификации» Украины и её нейтрального, внеблоковый, безъядерного статуса, а также «обеспечения прав» русскоязычного населения Украины и снятия санкций Запада с России.
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы дональд трамп владимир путин
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