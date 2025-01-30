Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине

"Молниеносный план" Трампа по достижению мира на Украине так и не озвучен, переговоры не идут, даже попыток таких нет. В чём дело?
Неделю назад президент США Дональд Трамп заявил, что они встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения мира на Украине, "как только смогут". Пресс-атташе Кремля Дмитрия Пескова каждый день журналисты спрашивают, ну и как там переговоры, и каждый день звучит ответ, что никаких предложений от Трампа нет.
То есть Москва считает, что мяч на стороне США. Обещали мир за день, потом за 100 дней — делайте. Почему же Трамп молчит и его посланник по Украине Кит Келлог едет в Латинскую Америку, а не в Европу?
Что касается России, то у неё есть мирный план, даже несколько, и они все опираются на собственные ресурсы и силы, в том числе армию. Россия доказала, что готова масштабно воевать и жертвовать, что очень проблематично для либерального Запада. РФ экономически может позволить себе вести СВО ещё достаточно долгое время. Украина же не имеет субъектности, у неё нет ничего своего, кроме солдат, но и они заканчиваются. Прогнозы говорят, что в течение года, даже если будет материальная помощь, воевать станет некому.
У Трампа мало времени, скоро вину на непрекращающийся конфликт либералы будут вешать на него. Американцев станут убеждать, что США могут быть втянуты в войну, наподобие вьетнамской. Это станет для Трампа крупным политическим поражением с непредсказуемым итогом переизбрания.
Виден только один вариант — продавить Зеленского. Будет проведён аудит помощи киевскому режиму, будут обвинения в коррупции и будет ультиматум: или принимай условия РФ, или уходи. Время работает на Россию, Путин никуда не торопится.
Мирный план Путина — 14 июня 2024 года российский президент Владимир Путин выдвинул свои условия для начала мирных переговоров с Украиной, главными из которых были два пункта: отказ Украины от вступления в НАТО и вывод украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого Путин потребовал «демилитаризации и денацификации» Украины и её нейтрального, внеблоковый, безъядерного статуса, а также «обеспечения прав» русскоязычного населения Украины и снятия санкций Запада с России.
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