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Юрий Бочаров

Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа

7:33
Мир » Азия » Ближний Восток

Одним из первых указов американского президента Дональда Трампа был направлен на замораживание помощи зарубежным странам. Государственный секретарь Марко Рубио пояснил, что проверки займут 90 дней. Только две страны — Израиль и Египет — продолжают получать американскую помощь.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

"Президент Трамп ясно дал понять, что США больше не будут бездумно раздавать деньги без выгоды для американцев. Это не только правильное решение, но и моральный долг. Каждый доллар, каждая программа, каждая политика должны быть оправданы. Они должны делать Америку безопаснее, сильнее и процветающей", — заявил Рубио.

При этом начатая проверка "оправданности" выделяемых бюджетов выявила парадоксальный факт — 50 млн долларов из средств налогоплательщиков должны быть направлены на поставку презервативов в сектор Газа.

Ситуация с презервативами более чем пикантная, поскольку в секторе Газы эти изделия использовали не совсем по назначению. Начиная с 2017 года, террористические группировки применяли их в качестве воздушных шаров для запуска самодельных взрывных устройств в сторону Израиля.

The Jerusalem Post сообщила в 2020 году, что десятки презервативов использовались для создания воздушных шаров с самодельными взрывными устройствами, которые ветер мог унести на юг Израиля, вызывая тревогу на школьных дворах, фермах и автомагистралях.

В то время газета Post сообщала, что самодельные взрывные устройства, доставленные в Израиль в надутых противозачаточных средствах, сожгли тысячи гектаров земли и нанесли "ущерб на миллионы шекелей".

Гелий, использовавшийся для наполнения презервативов, также изначально поставлялся сердобольными спонсорами якобы для медицинских целей. Кондомы поступали в Газу через местные палестинские организации или международные гуманитарные фонды.

Ранее Международная федерация планирования семьи заявила, что блокировка гуманитарной помощи в Газу после 7 октября 2023-го мешает "предоставлению жизненно важной медицинской помощи в области сексуального и репродуктивного здоровья".

Самое интересное здесь, это сумма разовой помощи, по поставке презервативов в секторе Газы, демонстрирует, принцип приписок и разворовывания на всех этапах гуманитарной помощи. Обратите внимание сумма сделки — 50 миллионов долларов. При столь массовой закупке можно приобрести пачку с 10 кондомами за один доллар.

Это значит, что в сектор Газы, сердобольные представители Международной федерации планирования семьи хотели направить почти 500 миллионов презервативов. Примерная численности сектора Газы — 2 миллиона человек.

И если предположить, что половина из них мужского пола, в том числе половина из них детей, то выходит, что на каждого как бы "репродуктивного" представителя мужского пола пришлось бы по 1 тысяче презервативов!

Вопрос — зачем? Кто спланировал такой заказ?

Скорее всего половина бы этих денег была бы потрачена на сопутствующие расходы всех участников проекта помощи. Но и в этом случае — зачем каждому мужчине по 500 презервативов? Это что, норма на год или на всю жизнь? Тем более что в данном секторе этими изделиями редко пользуются, поэтому и число детей на семью там зашкаливает.

Скорее всего, весь это комплект, как и ранее, попадёт в руки ХАМАСа, которые контролируют все поставки гуманитарной помощи в сектор Газы. И при случае снова пойдут в дело в виде огненного террора против Израиля. И это явно не первая партия презервативов, отправленных в сектор Газы.

Выходит, что американские налогоплательщики в своё время профинансировали огненную атаку ХАМАСа на территорию Израиля с помощью презервативов. И если один раз получилось оказать столь "важную" медицинскую помощь ради "репродуктивного здоровья" бойцов ХАМАСа, то почему бы ее не повторить?

Тем более, что к рукам заявителей и оформителей проекта явно что-то "прилипло". Ведь с гуманитарной помощью всегда так — главное, чтобы документы были красиво оформлены, а сколько потом придет её по назначению — никого не волнует.

А если какой-то сердобольный доктор или проверяющий (что не в деле) обнаружит, что вместо товара на 50 млн долларов до сектора дошло лишь полконтейнера на 5 миллионов, так его сразу объявят пособником сионистов и быстренько заткнут рот.

Кстати, подобный расклад по гуманитарной помощи, регулярно возникал и по Украине. Но там своя специфика. Тех любопытных, что не в деле, сразу объявляли "пособниками Кремля" и также быстренько затыкали рот.

Сколько презервативов было выделено Украине?

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, департамент эффективности государственного управления (DOGE) и OBM обнаружили, "что около 50 миллионов долларов налогоплательщиков ушли на финансирование поставок презервативов в Газу".

"Это нелепая трата денег налогоплательщиков. Так что эта пауза направлена на то, чтобы мы хорошо распоряжались налоговыми поступлениями", — сказала Ливитт журналистам.

Она также сообщила, что DOGE и OBM обнаружили, что 37 миллионов долларов собирались отправить в ВОЗ до того, как Трамп своим указом разорвал связи с этой международной организацией.

Как видим, несмотря на указы президента, ответственные за бюджеты постарались их по-быстренькому оформить. В этой связи в понедельник 27 января по меньшей мере 56 высокопоставленных сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) были отправлены в отпуск в ожидании результатов расследования предполагаемых попыток помешать выполнению приказов Трампа, сообщает Associated Press со ссылкой на действующего и бывшего сотрудников USAID*. Ну естественно, наверное, за всё уплачено и нужно отработать.

То ли ещё будет, когда начнут разбираться по всем пунктам "гуманитарной" помощи Украине... Я думаю, кондомы для сектора Газы покажутся мелочью на фоне тонн "прокладок, тушёнки, полиэтиленовой плёнки, тестов на туберкулёз и ВИЧ, семян для посева и удобрений", что под видом гуманитарной помощи идёт на Украину, а по факту — в украинские магазины для перепродажи.

По данным USAID, с начала военных действий в феврале 2022 года США выделили Украине гуманитарной помощи на 2,6 млрд долларов, 5 млрд — на развитие и более 30 млрд — прямой бюджетной помощи. Интересно, а есть ли в этом разделе статья "для достижения в области жизненно важного сексуального и репродуктивного здоровья в этом регионе"? И сколько тогда сердобольные чиновники USAID* успели отправить презервативов на Украину?

* признана нежелательной организацией и с 2012 года запрещена на территории России

Уточнения

Госуда́рство Палести́на (араб. دولة فلسطين‎ — «Да́улят Филасты́н») — де-юре независимое частично признанное государство на Ближнем Востоке, находящееся в процессе создания. Независимость Государства Палестина по состоянию на конец июня 2024 года признали 147 из 193 государств — членов ООН.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946[…], Куинс, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года).

Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵלМедина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيلДаула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2024 года — 10,027 млн человек; территория — 22 072 км².

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Автор Юрий Бочаров
Юрий Бочаров — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
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