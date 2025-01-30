Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа

Одним из первых указов американского президента Дональда Трампа был направлен на замораживание помощи зарубежным странам. Государственный секретарь Марко Рубио пояснил, что проверки займут 90 дней. Только две страны — Израиль и Египет — продолжают получать американскую помощь.
"Президент Трамп ясно дал понять, что США больше не будут бездумно раздавать деньги без выгоды для американцев. Это не только правильное решение, но и моральный долг. Каждый доллар, каждая программа, каждая политика должны быть оправданы. Они должны делать Америку безопаснее, сильнее и процветающей", — заявил Рубио.
При этом начатая проверка "оправданности" выделяемых бюджетов выявила парадоксальный факт — 50 млн долларов из средств налогоплательщиков должны быть направлены на поставку презервативов в сектор Газа.
Ситуация с презервативами более чем пикантная, поскольку в секторе Газы эти изделия использовали не совсем по назначению. Начиная с 2017 года, террористические группировки применяли их в качестве воздушных шаров для запуска самодельных взрывных устройств в сторону Израиля.
The Jerusalem Post сообщила в 2020 году, что десятки презервативов использовались для создания воздушных шаров с самодельными взрывными устройствами, которые ветер мог унести на юг Израиля, вызывая тревогу на школьных дворах, фермах и автомагистралях.
В то время газета Post сообщала, что самодельные взрывные устройства, доставленные в Израиль в надутых противозачаточных средствах, сожгли тысячи гектаров земли и нанесли "ущерб на миллионы шекелей".
Гелий, использовавшийся для наполнения презервативов, также изначально поставлялся сердобольными спонсорами якобы для медицинских целей. Кондомы поступали в Газу через местные палестинские организации или международные гуманитарные фонды.
Ранее Международная федерация планирования семьи заявила, что блокировка гуманитарной помощи в Газу после 7 октября 2023-го мешает "предоставлению жизненно важной медицинской помощи в области сексуального и репродуктивного здоровья".
Самое интересное здесь, это сумма разовой помощи, по поставке презервативов в секторе Газы, демонстрирует, принцип приписок и разворовывания на всех этапах гуманитарной помощи. Обратите внимание сумма сделки — 50 миллионов долларов. При столь массовой закупке можно приобрести пачку с 10 кондомами за один доллар.
Это значит, что в сектор Газы, сердобольные представители Международной федерации планирования семьи хотели направить почти 500 миллионов презервативов. Примерная численности сектора Газы — 2 миллиона человек.
И если предположить, что половина из них мужского пола, в том числе половина из них детей, то выходит, что на каждого как бы "репродуктивного" представителя мужского пола пришлось бы по 1 тысяче презервативов!
Скорее всего половина бы этих денег была бы потрачена на сопутствующие расходы всех участников проекта помощи. Но и в этом случае — зачем каждому мужчине по 500 презервативов? Это что, норма на год или на всю жизнь? Тем более что в данном секторе этими изделиями редко пользуются, поэтому и число детей на семью там зашкаливает.
Скорее всего, весь это комплект, как и ранее, попадёт в руки ХАМАСа, которые контролируют все поставки гуманитарной помощи в сектор Газы. И при случае снова пойдут в дело в виде огненного террора против Израиля. И это явно не первая партия презервативов, отправленных в сектор Газы.
Выходит, что американские налогоплательщики в своё время профинансировали огненную атаку ХАМАСа на территорию Израиля с помощью презервативов. И если один раз получилось оказать столь "важную" медицинскую помощь ради "репродуктивного здоровья" бойцов ХАМАСа, то почему бы ее не повторить?
Тем более, что к рукам заявителей и оформителей проекта явно что-то "прилипло". Ведь с гуманитарной помощью всегда так — главное, чтобы документы были красиво оформлены, а сколько потом придет её по назначению — никого не волнует.
А если какой-то сердобольный доктор или проверяющий (что не в деле) обнаружит, что вместо товара на 50 млн долларов до сектора дошло лишь полконтейнера на 5 миллионов, так его сразу объявят пособником сионистов и быстренько заткнут рот.
Кстати, подобный расклад по гуманитарной помощи, регулярно возникал и по Украине. Но там своя специфика. Тех любопытных, что не в деле, сразу объявляли "пособниками Кремля" и также быстренько затыкали рот.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, департамент эффективности государственного управления (DOGE) и OBM обнаружили, "что около 50 миллионов долларов налогоплательщиков ушли на финансирование поставок презервативов в Газу".
"Это нелепая трата денег налогоплательщиков. Так что эта пауза направлена на то, чтобы мы хорошо распоряжались налоговыми поступлениями", — сказала Ливитт журналистам.
Она также сообщила, что DOGE и OBM обнаружили, что 37 миллионов долларов собирались отправить в ВОЗ до того, как Трамп своим указом разорвал связи с этой международной организацией.
Как видим, несмотря на указы президента, ответственные за бюджеты постарались их по-быстренькому оформить. В этой связи в понедельник 27 января по меньшей мере 56 высокопоставленных сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) были отправлены в отпуск в ожидании результатов расследования предполагаемых попыток помешать выполнению приказов Трампа, сообщает Associated Press со ссылкой на действующего и бывшего сотрудников USAID*. Ну естественно, наверное, за всё уплачено и нужно отработать.
То ли ещё будет, когда начнут разбираться по всем пунктам "гуманитарной" помощи Украине... Я думаю, кондомы для сектора Газы покажутся мелочью на фоне тонн "прокладок, тушёнки, полиэтиленовой плёнки, тестов на туберкулёз и ВИЧ, семян для посева и удобрений", что под видом гуманитарной помощи идёт на Украину, а по факту — в украинские магазины для перепродажи.
По данным USAID, с начала военных действий в феврале 2022 года США выделили Украине гуманитарной помощи на 2,6 млрд долларов, 5 млрд — на развитие и более 30 млрд — прямой бюджетной помощи. Интересно, а есть ли в этом разделе статья "для достижения в области жизненно важного сексуального и репродуктивного здоровья в этом регионе"? И сколько тогда сердобольные чиновники USAID* успели отправить презервативов на Украину?
* признана нежелательной организацией и с 2012 года запрещена на территории России
Госуда́рство Палести́на (араб. دولة فلسطين — «Да́улят Филасты́н») — де-юре независимое частично признанное государство на Ближнем Востоке, находящееся в процессе создания. Независимость Государства Палестина по состоянию на конец июня 2024 года признали 147 из 193 государств — членов ООН.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946[…], Куинс, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года).
Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל, араб. إِسْرَائِيل), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2024 года — 10,027 млн человек; территория — 22 072 км².
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