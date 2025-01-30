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Петр Ермилин

В ЕС заявили, что решения Трампа по иностранной помощи угрожают Брюсселю

5:57
Мир

Прекращение иностранной помощи со стороны США может усугубить гуманитарный кризис и спровоцировать политическую нестабильность, поставив под угрозу интересы самого ЕС, пишет Колин Ле Пиуфф, автор Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своей статье она предлагает еврочиновникам возможные способы решения проблемы.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дональд Трамп
  • Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Проблема

В день своей инаугурации президент США Дональд Трамп анонсировал указ о введении 90-дневной паузы в американской внешней помощи в целях развития для оценки эффективности программы и ее соответствия внешней политике. Этот шаг свидетельствует о переходе страны, которая остается крупнейшим поставщиком официальной помощи в целях развития (ОПР) во всем мире, к более оперативному и ориентированному на внутренний рынок подходу.

Масштабы затрагиваемых программ неясны. Хотя уже выделенные средства или обязательные программы кажутся безопасными, новые инициативы теперь должны соответствовать определенным критериям: "Делает ли это Америку безопаснее? Делает ли это Америку сильнее? Сделает ли это Америку более процветающей?", а окончательные решения будут приниматься госсекретарем Марко Рубио. Это ставит под угрозу инициативы, ориентированные на гендерную проблематику, разнообразие, равенство, инклюзивность, климат и здоровье. Решение о выходе из Всемирной организации здравоохранения посредством другого исполнительного распоряжения вызывает дополнительную обеспокоенность по поводу краткосрочных и долгосрочных последствий для развивающихся стран и США в условиях таких пересекающихся кризисов, как изменение климата, болезни и конфликты.

Хотя на данный момент военная помощь Украине остается неизменной, Европейский союз должен подготовиться к потенциальному сокращению или изменению приоритетов американской помощи, что может угрожать глобальному развитию и геополитической стабильности. Несмотря на бюджетные ограничения, ЕС должен использовать свое финансирование в целях развития, чтобы компенсировать уход США и конкурировать с Китаем. Такой подход необходим для смягчения далеко идущих последствий сокращения помощи. Невыполнение этого требования чревато обострением гуманитарных кризисов, насилием, конфликтами и политической нестабильностью — последствиями, пагубными не только для получателей помощи, но и для собственных интересов ЕС.

Решение

ЕС и его государства-члены в совокупности представляют собой крупнейшего глобального поставщика ОПР. Таким образом, блок должен использовать силу, которая исходит от совместных действий и выступления единым фронтом.

Финансирование развития должно быть лучше скоординировано, чтобы предотвратить фрагментацию, вызванную разногласиями внутри блока. А для обеспечения того, чтобы государственные обязательства воплощались в действия, следует внедрить более эффективные инструменты мониторинга для обеспечения подотчетности. Двусторонние усилия в области развития должны быть направлены на достижение общих целей, а не на представление разрозненных национальных вкладов или даже конкурирующих стратегических целей.

ЕС должен сотрудничать с партнерами-единомышленниками, такими как Великобритания, подчеркивая общие интересы в поддержке Украины и укреплении глобального развития. Ей также следует обсудить с США стратегическую важность финансирования развития, напомнив своему союзнику, что в сильно взаимосвязанном мире США выиграют от поддержки развития во всем мире. Кроме того, ЕС и США выиграли бы от того, чтобы уравновесить растущее влияние Китая за счет инвестиций в гуманитарную помощь на глобальном юге, представив себя в качестве альтернативных ведущих держав, приверженных развитию.

Наконец, если ЕС хочет восстановить доверие к своим партнерам на Глобальном Юге, он должен вступить в конструктивный диалог, прислушиваясь к потребностям и приоритетам, выраженным этими странами. Отказ от принудительных условий и повелительного нарратива имеет важное значение для восстановления доверия и установления долгосрочных равноправных партнерских отношений в области развития.

Контекст

Исполнительный указ Трампа перекликается с тенденциями, наблюдающимися по другую сторону Атлантического океана, поскольку иностранная помощь из ЕС также сокращается.

Германия, крупнейший донор Европейского союза, объявила о серьезном сокращении своего бюджета на гуманитарную помощь, в то время как Франция также значительно сократила свои расходы на развитие. В Швеции и Нидерландах правые правительства проводят политику сокращения идеологического финансирования. Более мелкие доноры, такие как Финляндия и Швейцария, также сократили свои расходы, руководствуясь как бюджетными соображениями, так и идеологическими соображениями.

В то же время ЕС признал необходимость расширения стратегического многостороннего сотрудничества в целях развития и сделал упор на такие инициативы, как Global Gateway стоимостью 300 миллиардов евро. Эта программа направлена на поддержку инфраструктуры в развивающихся странах, в том числе в области цифровых технологий и производства вакцин. Несмотря на многообещающие результаты, эти усилия должны преодолеть проблемы, связанные с раздробленным финансированием и геополитической конкуренцией.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы китай евросоюз дональд трамп
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