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Любовь Степушова

Что Маск животворящий делает! Будущий канцлер ФРГ идёт на коалицию с АдГ

5:04
Мир » Европа » Евросоюз

В Германии происходит кардинальное переформатирование политического поля под давлением населения и вестей из-за океана. Эти перемены благоприятны для России.

Фридрих Мерц
Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фридрих Мерц

"Альтернатива для Германии" стала рукопожатной

Оппозиционная коалиция ХДС/ХСС при поддержке партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) провела в бундестаге резолюцию, призывающую правительство радикально ужесточить миграционные законы. За резолюцию проголосовали 348 депутатов, 345 были против, ещё десять воздержались.

Резолюция требует:

  • ввести паспортный контроль на всей внешней границе Германии,
  • запретить въезд в страну лицам без соответствующих документов,
  • укрепить полномочия полиции по высылке нелегалов
  • и увеличить число депортаций.

Резолюция не является обязательной для выполнения федеральным правительством и государственными органами. Тем не менее если канцлером после выборов 23 февраля станет лидер ХДС Фридрих Мерц, то он её выполнит.

"Де-факто будет введён запрет на въезд в Федеративную Республику Германию для всех, кто не имеет действительных въездных документов или пользуется европейской свободой передвижения", — сказал Мерц.

Преимущество в три голоса ХДС/ХСС дала поддержка со стороны считающейся мейнстримом "фашистской" АдГ. После объявления результатов представитель партии Бернд Бауман объявил о начале в Германии новой эпохи, во главе которой будет стоять его партия. "И вы, господин Мерц, ещё можете следовать за нами. Если у вас хватит сил", — добавил он, обращаясь к лидеру ХДС.

Накануне внеочередных выборов ХДС играет на поле АдГ, так как население выступает за ужесточение миграционной политики, а АдГ неизменно требует активнее выдворять мигрантов и не впускать их в Германию. Мигранты постоянно фигурируют в криминальных сводках. Недавно было резонансное убийство в Баварии мужчины и мальчика, мигрантов из Афганистана.

Канцлер Германии социал-демократ Олаф Шольц обвинил христианских демократов в нарушении собственных обещаний, поскольку ранее они говорили о принципиальном отказе от сотрудничества с АдГ.

Новая администрация Трампа творит чудеса

"Альтернатива для Германии" на последнем опросе получила дополнительные четыре процентных пункта поддержки (23%), а поддержка ХДС/ХСС снизилась на 2 пункта (29%). Партию Шольца поддерживает 15% немцев.

Популярность АдГ увеличилась после того, как в поддержку этой партии начал интенсивно выступать Илон Маск, который даже выступил на съезде партии. Здесь впору воскликнуть: "Что Маск животворящий делает!" На самом деле поразительно, как позиция администрации Дональда Трампа меняет мейнстрим на 180 градусов. Это говорит о колониальной зависимости Германии от США и о том, что само существование ЕС под большим вопросом.

У АдГ есть план по выводу Германии из кризиса

Но главное недовольство немцев — в экономическом положении страны. ВВП падает два года подряд (в последний раз такое было в 1951 году). Промышленное производство упало на 15% с 2018 года, сокращено 3% рабочих мест. Инвестиции снижаются, капитал убегает, особенно в энергоёмких отраслях. Стоимость энергии значительно выше, чем в США и других промышленно развитых странах, а налоги растут — немцы отдают государству около половины своих доходов.

Нынешнее руководство не имеет плана по выходу из кризиса, а у АдГ он есть. Это прекращение помощи киевскому режиму и возвращение к российским энергоресурсам. Это восстановит экономику и экспортный потенциал Германии, чем она всегда отличалась и на что содержала ЕС.

Самое удивительно, что сегодня, в четверг, 30 января, бундестаг будет обсуждать предложение о запрете АдГ. Голосование провалится, ХДС не поддержит. Мало того, возможна и коалиция консерваторов с АдГ после выборов. Мерц заявил, что поддержка его миграционной политики должна стать условием для коалиционного правительства под его руководством. "Мне всё равно, кто пойдёт по этому пути политически, — сказал Мерц. — Компромиссы по этим вопросам больше невозможны".

И это не фантастика — ХДС часто голосует вместе с АдГ в парламентах земель и муниципалитетах Восточной Германии.

Для РФ все эти перемены в Германии чрезвычайно положительны, так как разрушают антироссийский консенсус Запада.

Уточнения

«Альтернати́ва для Герма́нии» (АдГ) — немецкая политическая партия правой и ультраправой идеологии, основанная в 2013 году. По итогам выборов 26 сентября 2021 года занимает 83 места в бундестаге. Партию описывают как немецкую националистическую, правопопулистскую и евроскептическую.

Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

Досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля 2025 года. Изначально они должны были пройти осенью 2025 года, но в результате кризиса в правящей коалиции «Светофор», ХДС/ХСС, СДПГ, и «Зелёные» согласовали дату объявления правительству Шольца вотума недоверия, а также дату досрочных парламентских выборов 23 февраля 2025 года. 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы германия илон маск бундестаг
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