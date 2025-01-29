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Любовь Степушова

Европе выгодна победа России в прокси-войне с США

3:57
Мир » Европа » Евросоюз

Европейским странам выгодна победа РФ в прокси-войне с США, они сохранят свой союз в составе Большой Евразии и избавятся от колониальной зависимости.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

США разоружили Европу, чтобы аннексировать её территории и дестабилизировать

В ЕС с подачи киевского режима пропагандируют, что "Путин не остановится на Украине и пойдёт дальше". Панику разгоняют СМИ

  • Британии,
  • Польши
  • и Прибалтики,
  • Швеции,
  • Финляндии.

Но тренд неумолимо меняется. Скоро к прагматикам, Венгрии и Словакии, которые призывают остановить поток вооружений Украине, присоединятся

  • Чехия,
  • Болгария,
  • Румыния,
  • Германия
  • и даже Дания, правительство которой вчера разрешило консервацию взорванных американцами "Северных потоков".

Копенгаген теперь понял, для чего его заставили отдать всё своё вооружение (в том числе, F-16) ВСУ, — чтобы нечем было защищать Гренландию.

"Я восстановлю отношения с РФ, если при моём правительстве закончится война", — сказал премьер Словакии Роберт Фицо.

Другим активным спонсорам ВСУ, Болгарии и Румынии, грозит дестабилизация из-за ухудшения уровня жизни населения — все деньги уходят на Украину. В Болгарии за полтора года сменилось шесть правительств, а Румыния движется к подобной ситуации после победы Кэлина Джорджеску на майских выборах, которые, как признала Венецианская комиссия, были перенесены незаконно.

Франции и Германии надо восстанавливать конкурентоспособность

Известно, что общая помощь ЕС и государств-членов Украине на сегодняшний день составляет более 118 млрд долларов. Это почти эквивалент совместного годового бюджета союза. Германия и Франция, тяжеловесы Европы, вздохнут с облегчением, сбросив бремя финансирования ВСУ при рецессии и дефиците своих бюджетов.

Европейцы снова станут закупать российские энергоресурсы и восстановят конкурентоспособность своих предприятий. Это особенно касается Германии, которая в текущем рейтинге мировой конкурентоспособности IMD опустилась в 2024 году на 24-е место с 12-го в 2022 году. Германия не допустит скупки Китаем автомобильной промышленности, прежнего драйвера экономики всего ЕС.  С восстановлением промышленности везде в ЕС появятся рабочие места, повысится уровень жизни населения.

Европейские компании вернутся на российский рынок и будут здесь зарабатывать деньги, увеличивая прибыли и поддерживая бюджеты своих стран.

Европе надо сказать Трампу: "Вы затеяли майдан, вы и расхлёбывайте"

Новая Европа станет основой большой Евразии, мощным центром притяжения инвестиций. Торговля с США больше не будет определяющей, уйдёт и политическая зависимость от Вашингтона,  уменьшится риск третьей мировой и ядерной войны. В европейские столицы придут национально ориентированные политики, которые займутся собственными проблемами миграции и размывания культурного кода. Они избавятся от сидящих на бюджете украинских беженцев, которые вернутся на родину — уже российскую. Таких будет половина, остальные интегрируются — тоже с пользой для Европы.

Для того, чтобы поддержать Россию, ЕС надо совсем немного — прекратить военную помощь Украине, сказав президенту США Дональду Трампу: "Вы, американцы, затеяли и спонсировали госпереворот на Украине, вам и расхлебывать". Как сказал вчера, 28 января, российский президент Владимир Путин, если военная помощь прекратится, киевский режим продержится два месяца.

Уточнения

Ныне действующее Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) Евросоюза и России было подписано в 1994 году.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы дания евросоюз дональд трамп
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