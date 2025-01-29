Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского

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Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника, Джо Байдена, в присвоении средств американских налогоплательщиков, направляемых Украине. Об этом лидер республиканцев написал в своей социальной сети Truth Social.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джо Байден

Трамп опубликовал на странице в соцсети картинку, на которой отмечены пункты экономического курса Байдена, получившего название "байденомика".

Республиканец рассказал, что "байденомика" работает следующим образом: американцы платят налоги, Байден отправляет их на Украину; украинцы передают деньги Хантеру Байдену, тот возвращает деньги отцу, за этим следует помилование сына.

Хотя на просторах СНГ подобная практика взаимоотношений заказчика с исполнителем имеет своё устоявшее название — "откат"! Судя по публикациям в украинских СМИ, этот термин давно стал синонимом политики всей украинской власти. При этом американцы, работающие на Украине, изначально явно пытались блюсти закон.

Но они видимо не читали книгу братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу", где как раз и дан рецепт по обламыванию строптивых и не берущих.

Как сказал герой романа:

"Что значит "он не берёт взяток"? Предложите ему миллион, озолотив. Не сойдётся в цене — выйдете на двадцать миллионов. Не превзойдёт искушение — сойдитесь на любой запрашиваемой цифре, только по порядку".

И естественно, когда на кону были миллиарды, так сказать, помощи, сначала на социальные нужды, а потом и на военные, на Украине решили не жмотничать, всё равно деньги дармовые, и предложили и миллион, и даже более, и не раз.

Прикармливать американскую демократию на Украине начали давно. Так, в апреле 2014 года сын Байдена вступил в совет директоров украинской газодобывающей группы Burisma, после чего его неоднократно обвиняли в коррупции: якобы Хантер за вознаграждение мог организовать для представителя компании встречу со своим отцом, который тогда был вице-президентом США.

И явно эти это были не только подозрения, ведь если вспомнить, то в начале декабря прошлого года осознав, что он проиграл выборы, Байден подписал указ о помиловании своего сына, обвиняемого в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства, ну а за компанию и от будущих исков.

Но тогда всё были мелочи, а вот когда пошла деньги на войну, тут уж все и развернулись. Притом это было в открытую и так нагло, что даже конгрессмен от штата Индиана Виктории Спартц, которая родилась в Украине и явно всем сердцем переживала за неё, неоднократно выступала с критикой по поводу нецелевого использования выделяемых Украине денег ещё в 2022 году.

При этом Спартц подчёркивала необходимость более строгого контроля за расходованием средств и выступала против "пустых чеков" для Украины. Когрессмен — республиканка, и, естественно, президент-демократ с подачи Киева объявил её "агентом Москвы" и быстренько заткнул ей рот.

Денежный поток заморожен на 90 дней

Дальше всё было как у классиков. Если вспомним роман "Мертвые души", когда Чичиков, устроившись на таможню, сначала всех начал давить, а заработав имидж неподкупного, тихонечко заявил: "Мы поладим. Теперь можно, несите"!

И, видимо, понесли и судя по бюджетам, понесли очень хорошо. Не даром это возмутило даже Трампа, который как показывает его история, да и нынешние заявления готов делать деньги на всём. Хотя сейчас он все это маскирует по патриотический лозунг: "Сделаем Америку снова великой".

Недаром один из первых его указов касался замораживания всей экономической помощи зарубежным государствам сроком на 90 дней.

Трамп заявил, что "никакая дальнейшая иностранная помощь Соединённых Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединённых Штатов".

То есть, если он будет считать, что помощь Украине соответствует интересам США, тогда будут выделять какие-то деньги, будь это решение каких-то социальных вопросов, закупка вооружений и так далее. Так же и с другими странами.

Но самое интересное здесь это критерий оценки. Ведь их никто утверждает, они в голове у Трампа. Он скажет, что соответствует — значит, соответствует. То есть поведение этих стран, а точнее их руководителей должно соответствовать политике Трампа, в противном случаи, как у нас поется, "Давай до свидания"!

Обратите внимание, эти деньги уже по запросам администрации Байдана утвердил конгресс, и на местах их ждут. Но те, кто ждет, как, к примеру на Украине, "обязаны" сказать спасибо Байдену, а тогда при чём здесь Трамп? Вот он и остановил всю раздачу и, видимо ждет, когда там поймут, кто в доме хозяин, и придут с новой челобитной. А он тогда и решит, соответствуют ли они его критериям или нет.

Хотя Трамп очень зол на Зеленского за его игры с Байденом. Ведь фактически с ответа Зеленского, который прозвучал в 2019 году по итогам расследования компании "Бурисма", в которой сын вице-президента Хантер Байден заседал в совете директоров, и начались проблемы Трампа. Глава киевского режима тогда заявил, что никаких нарушений просто не нашли.

Естественно — какая же украинская комиссия могла найти там нарушения, если "откаты" были инициированы на самом верху? Трамп тогда, видимо, не понял, что "откаты" — это национальная игра на Украине, и думал, что там действительно какая-то комиссия может в самом деле найти коррупционную составляющую в деле, ведущем на самый верх.

Но, видимо, все было не так однозначно, что демократы в Конгрессе сочли, что Трамп злоупотребил своим служебным положением, когда якобы попросил Зеленского, покопаться в грязном белье Байденов и приняли решение начать процесс импичмента. И хотя тогда Трамп отбился, но это явно стоило ему не малых денег и нервов.

Теперь он явно готов отыграться. Хотя вряд ли Трампа заинтересуют украинские "откаты". Он явно думает на перспективу. Маловероятно, что в Америке произойдут какие-то неординарные события, что Трампу удастся изменить Конституцию и выбить себе третий срок.

Скорее всего, как и принято в Республиканской партии, выдвигаться будет вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. Но для этого Трампу нужно "похоронить" партию демократов. А так как решения по финансированию всех проектов на Украине принимали в основном представители партии и в конгрессе, и в сенате, а главное, в администрации Джо Байдена, то любой официально доказанный "откат" будет "хоронить" всех его участников.

Комромат на демократов — или "дальше сам, сам"

Так что у Трампа сейчас очень простой вопрос к Зеленскому, компромат в обмен на финансирование. Хотя, скорее всего, Зеленский сдаст всех в первую очередь за гарантию своего безоблачного будущего, ведь он прекрасно понимает, что если наступит мир, выборы ему не выиграть. И главное, он хорошо понимает, что любой, кто придёт на это место, в первую очередь начнёт топить его, демонстрируя народу, а заодно и всей Европе, что все вложения были просто разворованы, поэтому шанса выиграть войну не было никакого.

Хотя тут тоже палка о двух концах — если Зеленский надумает "сдать" Байдена, а точнее, его администрацию, то он явно вдруг попадёт в зону обстрела и погибнет как герой. А как же иначе? Ведь ставки очень высоки, или он что, думал, что после всего, что сделано на Украине, он красиво доживет своей век у тёплого моря?

Уточнения

Корру́пция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, искажение, разложение; растление») — термин, обычно обозначающий злоупотребление служебным положением в личных целях — использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946[…], Куинс, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года).



Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, штат Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й президент США (2021—2025) от Демократической партии, занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год.

