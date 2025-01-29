Развитие коридора Север — Юг может споткнуться на дороге через Баку

Как уже ранее сообщалось, 17 января между Россией и Ираном было достигнуто соглашение о стратегическом партнерстве, одним из главных направлений которого является развитие международного транспортного коридора "Север-Юг". Но полноценное развитие этого проекта в силу естественного географического фактора невозможно без участия центрально-азиатских стран и Азербайджана.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ильхам Алиев

А вот с последним у Москвы отношения немного подпортились.

Поводом стала катастрофа гражданского самолета азербайджанских авиалиний после пролета в зоне аэропорта города Грозный. На борту возникла аварийная ситуация, и экипаж был вынужден искать запасной аэродром. В результате при заходе на посадку в казахстанском Актау самолет разбился, а на его обшивке были найдены следы воздействия комплекса ПВО.

История с самолётом

С нашей стороны было преждевременно так утверждать, до окончания следствия, но азербайджанская сторона делает именно такие выводы. И даже больше, Баку заявляет что им известны лица, отдавшие приказ, и непосредственные исполнители. Представители же России с первых дней не торопились с выводами, выдвигая предположение о попадании птицы или взрыве кислородного баллона на борту.

И российская версия в той ситуации имела полное право на жизнь, ибо в опубликованных позднее переговорах между диспетчерами и экипажем действительно упоминается кислородный баллон.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев счёл такую российскую позицию замалчиванием правды и в весьма гневной манере осудил поведение России. Несмотря на то, что президент Путин спустя три дня после ЧП принёс извинения Азербайджану, напряженность в отношениях не исчерпана. И, видимо, этот холодок не пройдёт, пока российская сторона не выскажет своё официальное мнение по этому вопросу.

Ответные претензии

Ну а пока официальных заявлений нет, появилась масса неофициальных. Что поделать, в таких случаях роль государства на себя берут очень часто различные Telegram-каналы, СМИ, общественные деятели. Каждый действует во что горазд, в меру своих представлений о действительности. Да и зачастую просто спекулируют на фактах, лишь бы набрать дешёвую популярность пользуясь моментом.

Азербайджану сразу же припомнили два инцидента из недавнего прошлого:

сбитый в ноябре 2020 года российский вертолет, когда погибли два российских летчика;

гибель пятерых российских миротворцев в сентябре 2023 года.

Всё так, но есть один существенный нюанс. В тех случаях Баку практически сразу признал свою ответственность, принёс извинения буквально в течение суток после происшествий. Президент России тоже принёс извинения, правда только через три дня и в той форме, которая не определяет российскую сторону однозначно ответственной — в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России

Ну и, строго говоря, Россия действительно не может принять на себя ответственность, пока не будет чётких результатов у следствия.

Опять же, если сравнивать этот случай с гибелью российских летчиков и миротворцев, то там ситуация всё же была более однозначной. Хотя глазами Баку и нынешняя картина крушения самолёта наверняка тоже видится ясной.

Тем более, что российская сторона официально подтвердила, что в момент захода азербайджанского самолета на посадку шло отражение атаки беспилотников, то есть работала ПВО. Правда, возникает вопрос, почему аэропорт не был закрыт, как это всегда бывает в таких случаях.

Но мы обычно предпочитаем спрашивать не с себя, а искать виноватых на другой стороне или предъявлять претензии по принципу "сам дурак".

Особенно отличился в этом плане политолог и член Общественной палаты РФ Владимир Карасёв, высказав следующее в адрес президента Алиева:

"На обиженных небратьях русскую водку возят".

Мало того, что человек продемонстрировал низкий уровень культуры, так он ещё и дал дополнительный повод посмеяться над Россией — как будто мы ни о чем другом, кроме водки, не способны думать.

Думал ли этот пламенный оратор, как его слова будут восприняты? И не только в Азербайджане, но и, например, в Центральной Азии? Учитывая, что во многих странах — бывших республиках СССР — сейчас очень настороженное отношение к России.

Азербайджан и Россия

А в азербайджанском обществе это отношение тем более чувствуется. Ещё свежа память о "Чёрном январе" 1990 года, когда Москва приняла решение о вводе войск в Баку, и во время столкновений произошли массовые жертвы среди мирных жителей. И хотя прошло уже 35 лет, но это событие навеки вписано в культурный код азербайджанского народа, и с тех пор 20 января в Азербайджане отмечается как День всенародной скорби.

С точки зрения той эпохи Москва была вправе наводить порядок, тем более, что реально имели место противоправные действия по блокированию военных городков и захвату органов власти. Но увы, в эти процессы было вовлечено большое количество обычных мирных людей. И получилось то, что получилось. Но дело даже не только в "Чёрном январе". В целом политика Кремля в то время очень слабо учитывала интересы Азербайджана.

Почему-то такой же аналогичный порядок как в Баку, Москва никак не наводила в Армении. И люди с оружием, участники незаконных вооружённых отрядов, спокойно ходили по Еревану и другим городам Армении. Они участвовали в нападениях на военные городки Советской армии, на азербайджанские села в зоне Карабахского конфликта.

Таким образом, наказание одной стороны, и попустительство действиям другой во многом и завязали этот Карабахский узел, который до сих пор окончательно не могут разрубить.

И вот эту непоследовательную и неясную политику Москвы в Азербайджане всё ещё помнят. Помнят о том, что за 25 лет после окончания Первой карабахской войны в 1994 году Москва, имея в это допашиняновское время большое влияние на Армению, не способствовала никак урегулированию конфликта.

Хотя и нельзя сказать, что сидели сложа руки. Но результат-то — ноль. Армения всё это время почивала на лаврах победителя в Первой войне, никак не шла навстречу, тем самым не оставив Азербайджану ничего кроме военного решения.

А попытки России войти в урегулирование в качестве посредника и миротворца в Азербайджане воспринимались как пятое колесо в телеге.

Собственно последующие события показали, что мы слабо понимаем, чего хотим на Южном Кавказе. Вернее, понимать, то мы понимаем — что бы все было хорошо, чтобы все со всеми дружили и торговали. Но есть ли понимание как этого добиться. Похоже, в Москве на этот счет нет ясности.

Видим следствия и не видим причин

Сейчас, в ответ на крушение самолета, мы предъявляем претензии Азербайджану за гибель наших военных в недавнем прошлом. Но сами не замечаем, что в этом случае исповедуем такой же подход, какой практикует коллективный Запад в отношении Росси. Ищем удобные поводы для эмоционального нагнетания и обострения, и не пытаемся вникнуть в первопричины.

Вот и наши претензии к Азербайджану сейчас формируется на той основе, как будто история началась только в 2020 году. То есть до того периода было всё хорошо, и вдруг Азербайджан стал "агрессором". Сюда же привлекают до кучи и турецкий фактор, и построение Турана в Центральной Азии.

Хотя Азербайджан в 2020 году всего лишь пришёл за своим. И было бы странно его за это упрекать, учитывая, что существовали резолюции ООН, да и Россия всегда признавала территориальную целостность Азербайджана. Все соседние страны тоже признавали территориальную целостность Азербайджан в границах 1991 года.

Да, война это плохо, но если не оставляют выбора?

Почему же Россия за это время ничего не добилась? Не хотела портить отношения с Арменией? Хотела быть для всех хорошей? Ну вот по факту мы всё равно оказались совсем не в друзьях с Арменией, и с Азербайджаном нет того понимания, какого бы хотелось. Несмотря на наличие Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной в феврале 2022 года.

Потеряли тех, можем потерять и других. На уровне бытовых представлений простых людей Азербайджан мы начали терять ещё в 1990 году, а Армению в 2020-м. И только благодаря мудрости и дальновидности азербайджанского руководства эти бытовые настроения не стали официальной политикой Баку. Как, например, в Армении.

Хотя в некоторой части напряжение и холодность всё же есть. Конечно, говорить о том, что отношения между Россией и Азербайджаном будут тотально испорчены — нет особых оснований. Слишком много взаимоувязанных интересов. Но периодически возникающие трения будут мешать быстрому поиску согласия, и всё чаще будут ставить Москву в ситуацию просящего. И мы это, скорее всего, увидим ещё при реализации транспортных проектов.

К сожалению, внешняя политика Москвы на Южном Кавказе продолжает давать много поводов для критики. По-прежнему мы слабо пытаемся вникать в ситуацию на местах. И как раз в завершение нашим рассуждениям небольшой штришок, отражающий уровень нашей экспертности. Это не про Азербайджан, а про Иран, но все же очень показательно.

Во время визита президента Ирана Пезешкиана в Москву ему были сделаны подарки — картина с русским пейзажем и русский же самовар. Почему самовар? Понятно — элемент чисто русской культуры, своего рода нашей экзотики. Нюанс только в том, что самовар в Иране совсем не экзотика, а вполне привычное явление и активно используется в быту. А вот для самой России самовар как раз таки уже экзотика. Вот таков уровень наших экспертов, работающих на высоком международном уровне, простите за тавтологию.

Ну вот так, делаем неуклюжие действия, а потом предлагаем обиженным "возить русскую водку". Не пытаемся вникнуть в детали. А ведь Восток — дело тонкое.

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Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.



Баку́ (азерб. Bakı, МФА: [bɑˈcɯ]) — столица Азербайджанской Республики. Крупный промышленный, экономический и научно-технический центр Закавказья, а также самый крупный порт на Каспийском море и самый большой по численности населения город на Кавказе.



Арме́ния (арм. [hɑjɑsˈtɑn]), официальное название — Респу́блика Арме́ния (арм. Հայաստանի Հանրապետություն [hɑjɑstɑˈni hɑnɾɑpɛtuˈtʰjun]) — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья.

