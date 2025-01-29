Журналист Максим Шевченко: Мы наблюдаем не арабский терроризм, а возрождение исламской цивилизации

На завершившемся в Стамбуле Палестинском международном форуме Tawasol под лозунгом "Палестинский нарратив: новая эра" спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова поговорила с журналистом Максимом Шевченко о геополитических изменениях на Ближнем Востоке и о возможности возвращения региона к истокам исламской цивилизации.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова Журналист Максим Шевченко

— Максим, организаторы форума заявляют о начале новой эры палестинского нарратива. Можно ли сказать, что для израильского нарратива тоже началась новая эра? Ведь Израиль, долгое время воспринимавшийся как жертва, сейчас всё чаще рассматривается как агрессор. И как, на твой взгляд, сегодня определяются критерии жертвенности в западном мире и здесь? Кто в этой ситуации считается жертвой?

— Жертвы — это люди с обеих сторон: и палестинцы, и израильтяне, которые становятся заложниками политических игр.

Я никогда не поддерживаю обобщения, что все палестинцы — святые, а все израильтяне — демоны, или наоборот. Мне кажется, такие утверждения — это манипуляция. Каждая ситуация требует холодного, спокойного и рационального анализа.

Если говорить о палестино-израильском конфликте, его корни уходят в XX век, когда, после разгрома Османской империи — последнего халифата — европейские державы, в первую очередь Англия и Франция, создали на её месте марионеточные государства. Османская империя была разделена согласно договорённостям, достигнутым английским дипломатом Сайксом и французским дипломатом Пико. Соглашение Сайкса — Пико и стало основой многих последующих проблем и трагедий.

Эти договорённости скрывались от арабов, в частности от династии хашимитов, которые имели законное право владеть мусульманскими святыми местами — Меккой и Мединой. Хашимитский эмир, союзник англичан, был спровоцирован ими на восстание против османов. Однако важно понимать, что османы — это не турки.

Османская империя, как и Советский Союз, была многонациональным государством, где могли править представители самых разных народов: славяне, тюрки, курды, выходцы с Балкан, Кавказа и Центральной Азии.

Тюрков там, кстати, всегда было меньше всего. Империя строилась по принципам, далёким от европейского национализма, и в её устройстве не было понятия "нации" в привычном для нас смысле этого слова.

— В принципе, как и любая империя.

— Нет, не любая. Османская империя, в отличие от других империй, не использовала понятие "нация" в современном смысле этого слова.

Империям вообще свойственно настороженное отношение к концепции нации, так как она разрушительна для их структуры.

Термин "нация" стал широко использоваться только в XIX веке, до этого времени в таком привычном понимании, как этническая или этнокультурная группа, обладающая правом на собственное государство, нации не существовали.

Европейские державы, стремясь разрушить Османскую империю, активно вводили концепцию наций, создавая, например, арабскую и турецкую нации. Многие турки даже утверждают, что Кемаль Ататюрк, основатель современной Турции, не был тюрком по происхождению, а происходил из салоникских евреев.

Аналогичным образом были сформированы представления о других нациях — армянской, курдской, персидской и еврейской. Европейцы стремились соответствовать своему представлению о Ближнем Востоке, основанному на Библии и других мифологических источниках. Раз уж в Библии упоминается, что евреи жили в этих землях много веков назад, значит, они должны там жить вновь.

Однако евреи на начало XX века представляли собой не единую этническую группу, а большое монотеистическое религиозное сообщество, включавшее китайских евреев из города Кайфын, эфиопских евреев, ашкенази, сефардов и потомков древних палестинских родов, таких как левиты. Это было больше похоже на огромное монотеистическое религиозное пространство, аналогичное христианству или исламу.

Говорить, что евреи — это один народ, так же абсурдно, как утверждать, что все христиане или мусульмане — это один народ.

Однако сионисты, возникшие в Европе, решили создать еврейскую нацию по аналогии с другими национальными проектами того времени, и в Европе не нашлось места для еврейского государства.

После распада Османской империи Палестина, несмотря на обещания хашимитскому эмиру о создании единого Арабского эмирата под британским протекторатом, стала подмандатной территорией Британии. Это уже было обманом, но настоящая проблема началась, когда лидеры сионистского движения, во главе с Ротшильдом, обратились к министру иностранных дел Великобритании лорду Артуру Бальфуру.

Палестина оказалась исключенной из хашимитского эмирата, арабского государства. Это место непростое: здесь находятся святыни, такие как Иерусалим. В декларации прозвучала формулировка, что Палестина "может стать национальным очагом еврейского народа". В самом по себе понятии "национальный очаг" нет ничего критического, так как оно не подразумевает создание национального государства. Однако сионисты взяли курс на создание именно государства, что стало началом изменений.

— Причём государства мононационального.

— Изначально речь не шла о мононациональном государстве. Но с течением времени акцент сместился на переселение евреев. До Второй мировой войны миграция в Палестину была небольшой, ведь у евреев не было причин покидать родные земли в Польше, Германии, Украине, Франции. Однако приход нацистов и Холокост изменили ситуацию. Ужасающий геноцид уничтожил множество евреев Европы, которые считали своим домом Россию, Украину, Польшу, Германию, Венгрию. Те, кто выжил, оказались в положении, когда жить на землях, где их близкие погибли в концлагерях и рвах, было невозможно. Этим воспользовались сионисты, что и привело к созданию Израиля на месте подмандатной Палестины.

В 1947 году президент США Гарри Трумэн поддержал резолюцию ООН о создании еврейского государства, несмотря на то, что его предшественник Франклин Рузвельт не разделял эту идею. Трумэн находился под влиянием нескольких факторов: сионистского лобби, евангелических пасторов и проповедников, а также Черчилля, который, в свою очередь, поддерживал стратегические интересы Британии. Именно Трумэн стал ключевым инициатором создания Израиля, а США предоставили ему масштабную поддержку.

Израиль стал фактически американским форпостом на Ближнем Востоке.

Возникновение Израиля привело к войне. Часто утверждают, что арабы первыми напали на еврейское государство, но на деле это не соответствует истине. США активно вооружали Израиль и обеспечивали его разведданными, а арабские государства, многие из которых находились под влиянием Британии, не смогли организовать эффективное сопротивление. Американцы хотели занять это пространство британского и французского колониализма, совершив интервенцию и создав Израиль.

В шестидневной войне 1967 года Израиль первым нанес удар по Египту, Сирии и Иордании, оккупировав Газу, Западный берег и Голанские высоты. Эта операция, вероятно, была разработана не только израильскими военными, но и при участии американских стратегов.

А потом была война 1973 года, в которой Египет с помощью Советского Союза, поставлявшего ему ПВО, поставил Израиль на грань катастрофы. До сих пор остается вопросом, почему Садат прекратил наступление и позволил Израилю свести войну в ничью.

На этом фоне формируется палестинское движение сопротивления, которое связано с именем Раиса Ясира Арафата. Формируются очень сильные левые фракции, Народный фронт, Демократический фронт, которые совершают множество террористических актов. Формируется целая традиция палестинского сопротивления, потому что Израиль воспринимается как пример империалистического вторжения и этнической чистки.

Создание Израиля вызвало массовый исход палестинцев. Около двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

Однако стоит упомянуть и другой аспект этой трагедии — евреев, живших в исламских странах. До появления Израиля евреи тысячелетиями мирно жили в таких городах, как Багдад, Дамаск, Аден, Александрия, которые были древними центрами еврейской цивилизации. Эти общины, включая еврейское население Ближнего Востока и Северной Африки, также потеряли свои дома. Израильская политика фактически вытолкнула евреев из их исторических родин в исламском мире, разрушив сложившийся баланс.

До создания Израиля евреи, мусульмане и христиане сосуществовали в исламском мире, сохраняя культурный и религиозный диалог. Западные идеи о национальных государствах и нарративах, продвигаемые в этом регионе, сломали устоявшийся порядок, который можно назвать иудео-христианско-исламской цивилизацией. Именно эти нарративы привели к разрушению традиционного мира и созданию новой зоны конфликта. Я

люблю это называть монотеистической цивилизацией, потому что это иудео-христианско- исламская цивилизация, где мусульман просто больше, чем остальных.

— Каждый имел свое место.

— Палестинские христиане представляют собой одну из древнейших христианских общин в мире и активно поддерживают борьбу за освобождение Палестины. Многие из первых палестинских коммунистических организаций были основаны христианами. Например, Жорж Хабаш, основатель Народного фронта освобождения Палестины, был христианином. Поэтому, когда мы говорим про сионистские нарративы и попытки представить евреев жертвами, важно понимать, что сионизм возник в Европе и стал частью европейского неоколониализма.

Когда начался распад Османской империи и её раздел европейскими державами, сионизм присоединился к этому процессу в качестве младшего партнёра.

После Второй мировой войны, воспользовавшись поддержкой Соединённых Штатов Америки, которые стали мировым лидером, сионизм добился создания государства Израиль. Таким образом, Израиль стал инструментом и плацдармом для американского присутствия в регионе, не выполняя никакой иной функции.

— Израиль утратил статус жертвы в свете событий, начавшихся в октябре 2023 года?

— Я не думаю, что Израиль полностью утратил этот статус. Мы часто недооцениваем изворотливость и масштаб сионистской пропаганды. Статус жертвы формируется в нарративном пространстве. Хотя некоторые из нас знают реальную картину, большинство людей воспринимают ситуацию иначе, веря, что исламские радикалы атакуют мирных евреев. Этот нарратив доминирует, в том числе и в России.

— Почему этот нарратив так силён в России? Связано ли это с тем, что значительная часть израильских евреев — выходцы из бывшего Советского Союза?

— Это верное наблюдение. Многие из самых непримиримых сторонников жёсткой линии — именно выходцы из Советского Союза. Возможно, они осознают, что заняли чужую землю, и пытаются оправдать свои действия.

Кроме того, при распаде Советского Союза и вывозе его богатств за границу требовались надёжные каналы, которые могли предоставить диаспоры, такие как еврейская и армянская. Это объясняет доминирование этих групп в финансовых и олигархических сферах современной России и Украины. Таким образом, израильский нарратив имеет сильные позиции в России, поскольку Израиль обладает значительным влиянием на внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации.

— С началом специальной военной операции многие евреи покинули Россию. Этим они продемонстрировали свою истинную позицию по отношению к России: это не родная для них земля.

— Да никогда она не была им родной! Нет, Россия была родной землей для Осипа Мандельштама, Агнии Барто или Исаака Левитана, она была частью их души и сердца.

Для сегодняшних уехавших ни Россия, ни Украина не представляют ценности, они рассматривают эти страны лишь как источник обогащения, это просто добыча, мясо, туша, от которой можно отгрызть и заработать немножко.

В Израиль бегут люди, обвинённые в убийстве, как Леонид Невзлин, откровенно враждебные по отношению к России, как, например, Анатолий Чубайс. Они воспринимают Россию как собственность или источник дохода, учитывая их значительные активы в российской экономике. И Израиль их не выдает.

— Сегодня мы можем сказать, что Израиль показал своё сионистское лицо.

— Для меня нет ничего нового в этих проявлениях сионизма. Я всегда знал об этой идеологии, которую приравниваю к нацизму.

Нацизм не имеет этнической принадлежности; будь то еврейский, украинский, русский или немецкий нацизм — я одинаково его осуждаю.

Национальное самосознание, основанное на любви к своей родине, языке и культуре, заслуживает уважения. Однако, когда оно превращается в ненависть к другим и провоцирует этнические конфликты, это неприемлемо.

— То, что мы сейчас наблюдаем в Ливане, в Сирии, говорит о том, что Израиль стремится к созданию так называемого "Великого Израиля", и у него это получается.

— Ничего у них не получается. "Великий Израиль" — это утопия, которая была в голове таких идеологов.

Эта идея была популярна после эйфории 1967 года, когда звучали лозунги о расширении территории: "Пойдем на юг и на север, дойдем до Красного моря, пускай ведет нас Голда Меир и бог войны Моше Даян". Я помню, такую песенку распевали советские евреи. Однако на практике эти планы не реализовались. После недавних конфликтов Израиль оказался в более сложной ситуации, чем ранее. Впервые в истории премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и бывший министр обороны Йоав Галант получили ордера на арест от Международного уголовного суда по обвинениям в военных преступлениях в Газе.

Кроме того, некоторые европейские страны, такие как Испания, Ирландия и Норвегия, признали Палестину независимым государством, что является значительным политическим поражением для Израиля.

— Но с другой стороны, они ослабили "Хезболлу", они входят сейчас в Сирию.

— Что значит "ослабили"? В 1941–1942 годах нацисты ослабили Красную армию, но это привело к тому, что она учла ошибки, реорганизовалась, получила новое вооружение, приобрела союзников и в 1943 году нанесла нацистам решительное поражение под Курском. Так и здесь: ослабленная — не значит разгромленная. О каком разгроме "Хезболлы" идёт речь, если Израиль, обладая абсолютным превосходством в воздухе и применяя жестокие методы ведения войны, не смог уничтожить ни ХАМАС, ни "Хезболлу"? Например, при попытке ликвидировать шейха Хасана Насраллу на район Дахия было сброшено множество бомб, чтобы пробить укрепления на значительную глубину. Говорят, что Насралла погиб не от прямого попадания, а из-за того, что взрывы сожгли весь кислород, и он задохнулся. Однако, несмотря на такое превосходство и разрушение Газы, превратившейся в груду щебня, Израиль не уничтожил ни ХАМАС, ни "Хезболлу". Да, были проведены эффектные операции, например, с использованием пейджеров, что свидетельствует о длительной подготовке к войне.

— Но шиитское сопротивление подавлено, давай смотреть фактам в лицо.

— Если считать целью Израиля подавление шиитского сопротивления, то да. Однако я полагаю, что шиитская ось сопротивления Касема Сулеймани — лишь один из факторов. Израиль впервые столкнулся с коалицией противников, с которой не смог справиться, несмотря на свою мощь: Йемен, Ирак, Ливан, Газа, Западный берег. Уверен, что новая Сирия, поддерживаемая Турцией, также станет серьёзным фактором антиизраильской борьбы. Многие в России этого не понимают.

Эрдогановскую Турцию я рассматриваю как антиизраильское государство, как антисионистский проект. Ранее Башар Асад, ориентировавшийся на Иран, сдерживал эти возможности. Теперь, когда Иран ушёл из Сирии, у Турции есть все шансы продемонстрировать свою готовность к освобождению.

— Шиитское сопротивление подавлено, связь между Ираном и Ливаном утрачена.

— Возможно, это создаст условия для усиления суннитского сопротивления. Ось сопротивления, выстраиваемая Касемом Сулеймани с 1980-х годов, формировалась около 40 лет. Сунниты, недавно укрепившие свои позиции в Сирии, пока не оказывают значительной поддержки.

— Кто поддерживает ХАМАС? Иран и шиитская "Хезболла". Почему суннитские государства не оказывают помощь?

— Основным спонсором ХАМАС является Катар. Людей у палестинцев достаточно, но оружия в Газе мало из-за блокады Египта. Катар предоставляет значительные финансовые средства. Ранее поддержку палестинцам оказывала Хезболла на юге Ливана. Теперь мы ожидаем действий от новых властей Сирии, которые близки к ХАМАС по идеологии.

Сирия имеет древнюю историю, находясь под властью различных цивилизаций: шумеров, персов, ассирийцев, лидийцев, мидийцев, македонцев, египтян, монголов. Дамаск — один из старейших городов мира. Сирия — это мистический центр мира, одно из сакральных мест монотеизма наряду с Меккой, Мединой и Иерусалимом. Дамаск — место первой христианской общины и предполагаемое место захоронения Авеля.

— Дональд Трамп, как он сам говорит, считается наиболее произраильским политиком. Что он может изменить?

— Я считаю, что все американские политики поддерживают Израиль: разница лишь в том, кто их партнеры в Израиле. Сейчас Дональд Трамп стремится вывести США из любых внешних конфликтов. Любая война может разрушить его планы.

Трамп должен сосредоточиться на внутренних делах США и ситуации в Северной и Южной Америке. Возможно, Венесуэла интересует его больше, чем Ближний Восток. Я думаю, что приход Трампа привёл к тому, что Иран отказался от поддержки Асада, чтобы избежать опасного противостояния в Сирии. Напомню, что треть территории Сирии оккупирована американцами, что создает плацдарм для удара по Ирану. По берегам Евфрата размещены американские подразделения с инфраструктурой, ПВО и базами. Для Ирана это была крайне опасная ситуация.

— Поэтому Иран отказался от поддержки Асада?

— Да, для Ирана это было очень тяжелое решение.

— И тем самым он отказался от поддержки Хезболлы? Потому что утрачен канал связи?

— Это разные вещи. Асад и партия "Баас" — искусственные силы на Ближнем Востоке, а шииты и Хезболла — реальность региона. Шииты — это древнее население юга Ливана. Асад был временным явлением, а Хезболла и шииты юга Ливана — коренное население. Партия "Баас" исчезла, и эпоха арабского социализма и национализма завершилась.

— Итак, что мы имеем сейчас в Сирии? Арабский терроризм?

— Нет, мы наблюдаем возрождение арабской исламской цивилизации, существовавшей до эпохи арабского национализма. Эта эпоха завершилась, подобно тому, как закончилась эпоха коммунизма. Теперь на первый план выходит цивилизация. Я называю это эпохой возрождения или восстания цивилизации. После разрушения Османского халифата западные колонизаторы создали псевдогосударства и псевдонации. Сейчас проявляется их истинная природа.

Исламский мир состоит из мусульман, которые являются его коренным культурным и идеологическим населением. Большинство населения исламского мира — это мусульмане, вторая по численности община — христиане. В Палестине мусульмане и христиане вместе сражаются против западных колонизаторов. Они перестали быть коммунистами или националистами и стали теми, кем являются по сути — мусульманами.

Нельзя требовать от мусульман, чтобы они перестали быть собой. Когда они воюют, они делают это как мусульмане, на своей земле, за свою родину.

Если они переносят войну на территорию Европы, это можно назвать терроризмом. Но когда они сражаются на исламской территории за право мусульман управлять своей цивилизацией, почему это должно называться терроризмом?

— Ты считаешь, что сейчас Ближний Восток возвращается к своим корням?

— Безусловно. Подобно тому, как Китай и Индия вернулись к своим цивилизационным корням, мы наблюдаем возрождение исламской цивилизации на Ближнем Востоке. Китайская цивилизация продемонстрировала, каких высот можно достичь, опираясь на собственную идентичность и используя современные технологии. Индия под руководством Нарендры Моди также строит свою уникальную цивилизационную модель. Ближний Восток, в свою очередь, будет восстанавливать нарративы монотеистической цивилизации, объединяющей ислам, христианство и иудаизм.

Уточнения

Госуда́рство Палести́на — де-юре независимое частично признанное государство на Ближнем Востоке, находящееся в процессе создания.



Сиони́зм — политическое национальное движение, целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине — в Земле Израиля (Эрец-Исраэль), а также идеологическая концепция, на которой это движение основывается.

