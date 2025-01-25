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Любовь Степушова

Ситуация в Приднестровье накаляется. Ждать развязку осталось недолго

4:33
Мир » Бывший СССР » Молдавия

Назревает силовое решение по Приднестровью совместно Санду и Зеленским. Есть небольшая надежда на другой исход событий.

Майя Санду
Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International
Майя Санду

Санду срочно едет в Киев обсудить вторжение в ПМР

Президент Молдавии Майя Санду в сопровождении главы Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Мустяцэ прибыла в Киев на переговоры.

Она заявила, что обсудит с Зеленским "безопасность, энергетику, инфраструктуру, торговлю и взаимную поддержку на пути в ЕС". Перед поездкой Санду провела совещание с западными дипломатами.

Молдавские и украинские источники сообщают, что переговоры будут направлены на принятие силового решения по самопровозглашённой Приднестровской Молдавской республике (ПМР). Некоторые считают, что Санду важно знать, поддержит ли Киев вторжение с блокированием российских миротворцев.

Молдавия организовала энергетическую блокаду Приднестровья

В ПМР сложилась критическая ситуация в энергетике в связи с отказом Киева продолжать транзит российского газа и из-за непризнания молдавским руководством долга перед "Газпромом". Газ шёл ранее по украинской ГТС в Приднестровье, там поступал на Молдавскую ГРЭС, которая снабжала электричеством не только ПМР, но и Молдавию.

Санду сейчас специально не пускает газ в ПМР по альтернативным сетям через Румынию, хотя многие европейские газовые компании согласны бронировать мощности. Кишинёв ставит условие о выводе российских миротворцев из ПМР. Также есть предложение перевести на уголь Молдавскую ГРЭС. Но для работы электростанции необходим антрацит, кроме того, технически нужны большие доработки, а счета в ПМР будут просто невероятные. Пенсионеры будут вынуждены отдавать 60-70% своих пенсий за тепло и свет, конечно, в таких условиях многим выжить будет невозможно.

Тирасполь может отключить рубильник на подачу света в Молдавию

В Кишиневе заметили наклейки, которые гласят, что сегодня Тирасполь живёт без света, а завтра — Кишинев. Это намёк на то, что ПМР может отключить рубильник на электросетях, по которым на правый берег Днестра идёт импортное электричество (ЛЭП из Румынии только строится), если Санду так и не даст добро пропустить газ в Приднестровье.

Президент ПМР Вадим Красносельский поручил своему МИД подготовить обращения в Совет Безопасности ООН, Международный комитет Красного Креста и участникам формата "5+2" по вопросу гуманитарной катастрофы, дискриминации населения Приднестровья со стороны Кишинёва и попыток молдавских властей извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

МИД РФ в своём заявлении отметил, что Санду "продолжает вести страну по пути Украины, бездумно выполняя разрушительные установки Запада". Москва предостерегла "горячие головы" в Кишиневе "от фантазий на тему использования энергетического кризиса в стране для силового решения приднестровского вопроса" и предупредила об адекватной реакции РФ на любые провокации по защите находящихся в Приднестровье российских граждан, миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск.

Очевидно, что жители ПМР оказались в ситуации, в которой с 2014 года находились жители ДНР и ЛНР. И этот конфликт потребует распространения СВО на Молдавию.

Один шанс из тысячи есть, что газ в Приднестровье пойдёт по украинской ГТС

Есть небольшая надежда, что Санду поехала уговаривать Зеленского разблокировать украинскую ГТС, того же хочет и венгерский лидер Виктор Орбан, иначе он ветирует до 31 января санкции ЕС против РФ. Сегодня в США приостановлена помощь по линии USAID Украине и Молдавии, это потеря финансирования бюджетников, "грантоедов" и многих социальных программ. Поэтому разблокирование транзита и признание долга временно спасут правительства в Кишинёве и Киеве от народного гнева. Не забываем про протестный потенциал Гагаузии.

Кроме того, приостановлена в США и военная помощь Украине, и вряд ли Зеленский решится на открытие ещё одного фронта при нехватке солдат и вооружений.

Уточнения

Ма́йя Григо́рьевна Са́нду — молдавский политический и государственный деятель. Президент Республики Молдова с 24 декабря 2020 года; первая женщина-президент со дня обретения независимости Республикой Молдова.
 

Приднестро́вская Молда́вская Респу́блика  или Приднестро́вье  — непризнанное государство в Восточной Европе. Расположено преимущественно на левом берегу Днестра, включает в себя также город Бендеры на правом берегу. Выхода к морю не имеет.
 

 
Молдавская государственная районная электростанция — крупная тепловая электростанция, расположенная в городе Днестровск в Приднестровье на берегу Кучурганского лимана. Общая мощность станции составляет 2520 МВт. Станция имеет возможность производить электроэнергию с использованием природного газа, угля и мазута.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина молдавия мид россии майя санду приднестровье владимир зеленский вадим красносельский
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