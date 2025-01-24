Израильский нарратив: от политики самозащиты к идеологии национального превосходства

4:02 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

В Стамбуле на днях завершился Палестинский международный форум Tawasol под лозунгом "Палестинский нарратив: новая эра". Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась с французским политологом Франсуа Бургатом.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова Французский политолог Франсуа Бургат

— Здравствуйте, господин Бургат. Вы посвятили свою жизнь работе в арабском мире и на Ближнем Востоке, что делает вас специалистом в этой области. Что значит новая эра в палестинской истории?

— Если вы не возражаете, я бы хотел начать с израильского нарратива. Самое драматическое изменение в современной истории — это изменение израильского нарратива. Все переменилось не 7 октября 2023 года, а несколькими годами ранее, когда премьер-министр Нетаньяху оказался в ситуации, в которой он вынужден был стать союзником с крайне правыми силами, чтобы привести их в правительство. До этой ситуации израильский нарратив был в общем и целом светским по своей сущности. Однако с приходом крайне правых в правительство в Израиле утвердилась идеология национального превосходства. Израильтяне начали заявлять о необходимости экспансии, открыто говорить, что они не любят ни христиан, ни мусульман. Это, на мой взгляд, главное изменение в сегодняшнем Израиле.

Поддержка Израиля со стороны Запада обходится западным странам дорого. Это разрушает нашу репутацию и универсальные человеческие принципы. Вы постоянно слышите негативный дискурс французских СМИ и западной элиты в отношении палестинцев. Их называют исламистами и фундаменталистами, приписывая религии место в политике. Однако в отношении Израиля вы никогда не услышите таких суждений. А ведь Израиль рассказывает нам историю о том, как Бог дал им эту землю и сделал их избранным народом. Во Франции мы считаем себя лидерами в том, что касается светской политики, мы отвергаем религию в политике, но делаем исключение для евреев — только для мусульман это исключение не действует. Наша репутация в плане универсальных принципов падает. Западный нарратив слепой поддержки Израиля претерпел драматические изменения, он оторвался от принципов универсализма.

Что касается палестинского нарратива, то я бы сказал, что он изменился лишь в одном. Палестинский нарратив прост: мы оккупированы, мы хотим быть свободными. Есть небольшая разница между теми, кто принимает Израиль в границах 1948 года, и теми, кто вообще не принимает Израиль. Последнее изменение связано с предложением ХАМАС прекратить войну и признать Израиль хотя бы на 25 лет. Это главные изменения в нарративах палестино-израильского конфликта за последние 10 лет, особенно за последние два года.

— Израиль всегда позиционировал себя как жертву в свете Холокоста. Считаете ли вы, что Израиль теперь утратил статус жертвы в глазах мира?

— Цена, которую заплатили палестинцы с 7 октября 2023 года, очень высока: было убито почти 50 000 человек, включая детей, женщин и пожилых людей. Однако я глубоко убежден, что цена, которую заплатит Израиль, будет выше. Моральная цена, которую они заплатят, будет намного выше. Их репутация, их образ в мире испорчены не только в глазах глобального Юга, но и внутри самого Израиля. Репутация Израиля в западных странах и еврейской общине других стран начала рушиться. Палестинцы воевали не с Израилем, они воевали с США. Как только США прекратят защищать Израиль, как только они прекратят оказывать военную помощь, Израиль больше не сможет поддерживать свою военную мощь в этом регионе. Не хочу быть провокационным, но я считаю, что Израиль встал на путь завершения своего присутствия в этом регионе. Конечно, это не произойдет завтра, так как Израиль всё ещё обладает огромным превосходством в оружии, включая ядерное. Даже израильские писатели признают это. Они говорят, что мы на пороге эпохи упадка сионизма.

— Считаете ли вы, что это ещё один пример того, что история повторяется, как в Библии, когда Израиль закрывал глаза на законы Бога и забывал, как быть цивилизованной нацией? Считаете ли вы, что Израиль движется к новому Холокосту?

— Я не специалист в религии и не полагаюсь на религиозные взгляды при оценке будущего. У меня нет уверенности в будущем израильского государства. Если бы у меня был выбор инвестировать свои ресурсы, я бы вложился в Газу, а не в Израиль, потому что у меня больше уверенности в будущем палестинского народа.

— Что вы думаете об идее Израиля создать "Великий Израиль"? Они уже не стесняются говорить об этом публично, особенно на фоне своих военных побед.

— Безусловно, у Израиля есть военные победы, но это, в первую очередь, победы США. Без США Израиль сжался бы до крохотной деревушки. Военный баланс сил полностью искажён из-за значительного участия США в этом конфликте. При нынешних обстоятельствах Израиль может попытаться напасть на Иран, но это не значит, что новое правительство в Сирии станет дружеским по отношению к Израилю. Недавно в Сирии прошла массовая демонстрация, на которой тысячи людей вышли на улицы в поддержку палестинцев.

Жестокая израильская военная победа — это победа за счёт крови, а не политики или реального баланса сил. И его драматическая экспансия на юге Ливана и в Сирии — скорее ловушка, чем демонстрация силы.

— Почему арабские элиты ведут себя как предатели? Лидеры Катара, Саудовской Аравии и других арабских стран смотрят на Израиль, а не на Палестину.

— Позвольте мне объяснить. ХАМАС — это движение, которое мы называем политическим исламом, они представляют "Братьев-мусульман"* (признана террористической организацией в России — Д. А.) "Братья-мусульмане"* - главные оппоненты диктаторов в регионе Суннитов. Они представляют будущее основной оппозиционной тенденции в арабском мире. Арабским диктаторам сложно признать ХАМАС. Мы не можем сказать, что ХАМАС хорош для Палестины, но плох для Саудовской Аравии, Египта, Эмиратов и других стран. 90% режимов в арабском регионе нелегитимны. В этих условиях нужно различать правящую элиту и общественное мнение. Те, кто представляет общественность сегодня, вероятно, придут к власти в следующем поколении.

— Какое будущее у Сирии? Режим Башара Асада был одним из самых мягких в регионе, но Запад всегда представлял его монстром, хотя это не так. Сегодня западные лидеры аплодируют новому правительству Сирии, которое пришло к власти, даже несмотря на то, что члены этого правительства — бывшие террористы.

— Я не согласен с вами. Я не считаю, что режим Башара Асада был мягким. Я жил в Сирии почти 6 лет, и должен сказать, что похищения и убийства людей были там обычным явлением. Я знаю людей, которые пришли к власти сейчас, я встречался с ними в Идлибе, взаимодействовал с ними, поэтому могу сказать, что знаю, о чём говорю. Ахмед Шараа уже не тот человек, которым он был в 2012 году. Я написал книгу в 2014 году под названием "Нет весны для Сирии". Мы знали, что Шараа, также известный как Джулани, полностью отошёл от радикального джихадизма. Мы знали, что он двигается к центру политического спектра. Я всё это описал в своей книге. Шараа имеет большой опыт. Он был главой маленького региона под названием Идлиб. Ему пришлось решать проблемы общества, состоящего из мусульман самых разных конфессий. Ему также пришлось работать под защитой турецкой армии. Вопрос в том, сможет ли Шараа справиться лучше, чем любой другой арабский правитель. Сегодня в Сирии царит очень позитивная атмосфера, люди счастливы. Они считают, что пережили ужасный период диктатуры в прошлом. Если вы приедете в Сирию, вы услышите это от людей. Я вполне оптимистично смотрю на будущее новой Сирии. Я не из тех, кто говорит, что Башар Асад был плох, а новые правители ещё хуже.

— Кто сейчас побеждает в Сирии? Турция, Израиль или США?

— Побеждают, в первую очередь, люди Сирии. Что касается политической стороны вопроса, то очевидным победителем является Турция. Важно понимать, что Башар Асад не был настоящим врагом Израиля, за исключением одной причины: он поддерживал Хезболлу. Он хотел, чтобы Хезболла получала оружие из Ирана. Но он никогда не начинал военные действия против Израиля. Мы можем сказать, что Израиль также является победителем, потому что Иран покинул Сирию. В то же время нужно дать народу Сирии возможность проявить себя как государство. Я бы не сказал, что Израиль — абсолютный победитель. Франция проиграла, как и Россия, потому что Россия была связана с режимом Башара Асада. Конечным победителем является Турция.

Уточнения

Внешняя политика Израиля — общий курс Государства Израиль в международных делах.



ХАМА́С (араб. حَمَاس‎, х̣ама̄с, дословно — «воодушевление»; полное название — араб. حَرَكَة اَلْمُقَاوَمَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ‎, Х̣аракат аль-Мук̣а̄вама аль-ʾИсла̄мийя, дословно — «Исламское движение сопротивления») — палестинская исламистская суннитская террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа.

