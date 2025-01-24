Фейк о том, что Израиль "вернёт" Украине трофейное оружие "Хезболлы", стал инструментом борьбы против Нетаньяху

Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине

6:46 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Зарубежному читателю, не посвящённому в особенности израильской политической кухни порой трудно понять, что же происходит здесь на самом деле. А здесь, на израильском Олимпе, информационная война не прекращается ни на минуту.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

При этом война оппозиции с коалицией идёт давно по правилам дикого Запада, а точнее вообще без правил. Хотя, как показывают события, правила "боя без правил" на Ближнем Востоке, значительно жёстче, чем на Западе. Здесь для победы хороши любые средства, от подстав до подкупа политиков, от фейков до откровенной лжи в СМИ.

И естественно, что весомая роль в этой информационной, а точнее психологической войне отводится левый прессе, которая уже давно публикует не факты, а их собственную интерпретацию, подталкивая читателя к нужному для себя выводу. В основе которого всегда лежит один и тот же постулат: всё, что сделано премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, это плохо для страны, а поэтому пора его менять, пора идти на выборы.

При этом особо никого не интересует реальное положение дел и то, что подобные публикации могут порой отрицательно сказываться на имидже страны. Ведь часто эти публикации дают неверную оценку реальной внешней политики страны и её взаимоотношений с партнерами.

Однако противником нынешнего правительства всё равно, что думают о стране на международной арене, причем чем хуже там думают, тем лучше для них, ведь тогда их главный вывод о том, что Нетаньяху плох для Израиля, как бы косвенно получает международное признание.

Конкретный случай

Как пример можно привести недавний материал в одной из левых СМИ о "российском оружии"! Материал был тут же перепечатан рядом центральных русскоязычных СМИ Израиля, которые уже давно, чисто из меркантильных соображений находятся в украинском "окопе", но уже под заголовком "Израиль предложил Украине оружие "Хезболлы" российского производства"! Естественно, этот заголовок мгновенно облетел все украинские и европейские СМИ, но в основном на русском языке.

Суть статьи в том, что об этом якобы заявила заместитель министра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель на встрече с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком. Естественно, мимо этого "факта" не могли пройти левые СМИ. Тут же появилась статья на сайте "Кан11", правда со ссылается лишь на информацию из диппредставительства Украины, согласно которой посол выразил благодарность за предложение и подчеркнул важность взаимного признания существующих угроз, с которыми сталкиваются обе страны.

То есть, хочу обратить внимание, что информация якобы об этом предложении пришла из посольства Украины в Израиле, а не от израильского МИДа.

Но кто обращает внимание на какие нюансы, когда есть повод заявить, что до настоящего времени Израиль ограничивал помощь Украине поставками защитного оборудования, включая системы раннего предупреждения, бронежилеты и каски, избегая передачи наступательных вооружений? И вот теперь он якобы осознал, ошибочность своих действий, перешёл на "сторону добра" и будет помогать Украине всем, чем может!

Естественно, это заявление якобы "замминистра" Израиля наделало много шума, но не в израильских СМИ, так как здесь на подобные "заявления" привыкли не обращать внимания.

Тем не менее, вброс подобного компромата о якобы планах израильского правительства пересмотреть свою военную доктрину в отношении Украины поднял волну в зарубежных СМИ и вызвал как раз-то и "нужную" реакцию, на которую то и рассчитывали борцы с Нетаньяху. Как заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, отправка Израилем Украине оружия российского производства, захваченного в Ливане, будет расцениваться Москвой как недружественный шаг.

Как бы ссылка и вырванное из контекста

А теперь поговорим о фактах. Тот же "Кан11" в конце своей статьи, как бы сделал ссылку на израильский МИД, на который и те, кто "воюет" с израильским правительством Нетаньяху, постарались не обратить внимание. По сообщению чиновников МИДа, фраза явно вырвана из контекста, так как это был лишь частный законопроект, предложенный заместителем министра до ее назначения на эту должность, а не официальное изменение политики израильского правительства.

Самое интересное, что заместителем министра иностранных дел Шарен Хаскель стала лишь в ноябре 2024 года, вернувшись из оппозиции вместе со своей партией "Новая надежда" в правительство. Естественно, что, находясь в оппозиции, она, как и положено члену оппозиции, "подставляла" правительство на каждом углу.

И ещё один момент израильских реалий. Дело в том, что в отличии от большинство других стран мира, в израильских министерствах должности, как министра, так и его замом, раздаться за верность службы в коалиции, в виде политических джобов. И, как правило, министр не делится полномочиями со своим замом, который выполняет лишь представительные функции, а не курирует никакое направление деятельности в министерстве, а уж тем более не выступает от лица министерства с какой-то официальной позицией, по международной повестки дня.

Поэтому-то в Израиле и никто не обратил на слова какого-то там замминистра.

Кстати, в Израиле внешнюю повестку и позицию страны на международной арене позволено оглашать лишь премьер-министру страны, а даже не министру МИД. То есть никто из тех, кто принимает реальные решения по повестке дня израильского правительства, а в нашем случаи это только Биньямин Нетаньяху, вообще ни сном ни духом о таком израильском "предложении" Украине.

Кстати, для справки. После начала военного конфликта России и Украины Израиль осудил действия Москвы, но не присоединился к санкциям и отказался поставлять оружие Киеву. Отказ власти объясняли риском израсходования собственных запасов и "множеством оперативных соображений", включая утечку с Украины своего специфического вооружения в недружественные страны и террористические структуры Ближнего Востока.

Тогда Нетаньяху конкретно выразил опасение, что передаваемое Украине вооружение окажется у Ирана и будет использовано против Тель-Авива.

Вот это реальная позиция израильского правительства о сотрудничестве с Украиной.

Уточнения

«Хезболла́» («Хезболлах», араб. حزب الله‎ Х̣избу ’лла̄х, дословно — «партия Аллаха» — выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.



Оружие — название устройств и предметов (изделий), конструктивно предназначенных для поражения живой цели, а также подачи сигналов.



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