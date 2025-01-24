Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Президент Аргентины Милей в Давосе обосновал причину СВО на Украине

Мир

Лидер Аргентины Милей в своём выступлении в Давосе назвал неолиберализм сборищем преступных "отвратительных практик", убивающих людей. Фактически он поддержал обоснование СВО на Украине.

Хавьер Милей
Фото: senado.gob.ar by Senado de la Nación Argentina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хавьер Милей

Неолиберальная идеология покрывает педофилов и калечит судьбы нормальных людей

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил на ВЭФ в Давосе, в Швейцарии, что данный форум продвигает повестку дня ЛГБТ*, "желая навязать, что женщины — это мужчины, а мужчины — это женщины только на основе их собственного восприятия". А факты, когда мужчина "маскируется под женщину и убивает свою соперницу на боксёрском ринге или когда заключённый выдаёт себя за женщину и насилует женщин в тюрьме", на подобных форумах игнорируются.

По его словам, неолиберальный порядок позволяет родителям "необратимо вредить здоровым детям посредством гормонального лечения и увечий, потому что якобы ребёнок пяти лет дал на такое своё согласие". И всегда найдутся представители государства, готовые вступиться в защиту того, что они называют интересами несовершеннолетнего, если родители не дают согласие на перемену пола.

"В своей экстремальной форме гендерная идеология покрывает педофилов", — отметил Милей.

"Поверьте, скандальные эксперименты, проводимые сегодня во имя этой преступной идеологии, будут осуждены и сопоставлены с теми, что происходили в самые мрачные времена нашей истории", — добавил он.

Всех нормальных людей заставили замолчать

Другой отвратительной практикой Милей назвал отстаивание прав меньшинств в ущерб правам большинства.

"Это вечная жертва, всегда готовая выдвинуть обвинения в гомофобии или трансфобии и других изобретениях, единственная цель которых — попытаться заставить замолчать тех, кто осуждает этот скандал, в котором замешаны национальные и международные власти", — отметил лидер Аргентины.

По мнению Милея, неолиберализм "также проявляется в зловещем радикальном экологизме под лозунгом изменения климата".

По его словам, сохранение планеты для будущих поколений — это вопрос здравого смысла, но вокизму (неолиберализму) удалось извратить элементарную идею сохранения окружающей среды, а была принята идея, согласно которой "люди — это рак, который необходимо уничтожить, а экономическое развитие — немногим меньше, чем преступление против природы".

Милей считает, что раком являются именно идеи неолиберализма:

"Это (неоглобализм) великая эпидемия, которую необходимо вылечить, это рак, который необходимо уничтожить, так как он колонизировал самые важные институты мира".

Милей уверен, что без этого мир не сможет двигаться вперёд в направлении прогресса.

Смерть либерализму предсказал Путин, и СВО стала его оружием

Милей является сторонником президента США Дональда Трампа и только что вернулся с его инаугурации. Вначале либеральные круги радовались его приходу к власти в Аргентине, потому что он отстаивал ЛГБТ*-повестку. Но он переобулся, и не первым, вспомним Цукерберга.

Противостояние в мире идёт на уровне, гораздо более глубоком, чем Запад — Восток или Россия — США. В самих США часть элит и простой народ считают президента РФ Владимира Путина своим союзником в борьбе Бога против сатаны. Значительная часть влиятельных представителей американских элит из республиканского крыла — глубоко религиозные люди, ведущие свою священную войну в политике против либералов.

Аналогичная идея вырисовывается и в Европе. К Венгрии официально присоединилась Словакия.

Напомним также, что СВО на Украине, по словам Путина, началась для того, "чтобы оградить наших детей от вырождения и деградации". Ранее он заявил о смерти неолиберальных идей и "мира, основанного на их правилах".

*- экстремистское движение, запрещённое в РФ

Уточнения

Хавье́р Хера́рдо Миле́й  — аргентинский политический и государственный деятель, экономист, предприниматель. Президент Аргентины с 10 декабря 2023 года. Первый в мировой истории президент-либертарианец.
 

 
Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и экологию.

Воук также «вокизм», «воукизм», «воук-культура» — американский политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости. К концу 2010-х годов термин «воук» приобрёл более общее значение: «связанный с левой политикой, либеральными движениями, феминизмом, ЛГБТ*-активизмом» и стал предметом мемов, иронического использования и критики.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы аргентина
Обсудить
Новости Все >
Как носить водолазку: 5 стильных идей для создания современных образов
Чемоданы в интерьере: как превратить их в полезное пространство для хранения
Французские эксперты оценили долговечность Lada Largus
Алкоголь и мозг: чем грозит даже редкое употребление
Метапневмовирус: сезонный всплеск или новая угроза
Россиянам назвали самые лучшие направления для летнего отдыха в 2025 году
Барецкий хочет купить дом Ивлеевой: особняк за 130 миллионов рублей
Идеальный грунт для рассады огурцов и кабачков: в чем секрет
Туристам рассказали, как можно сэкономить на билетах
В Северной Осетии начнут развивать винный туризм
Сейчас читают
Какие съедобные сувениры отбирают у российских туристов, возвращающихся из Европы
Туризм
Какие съедобные сувениры отбирают у российских туристов, возвращающихся из Европы Аудио 
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом
Наука и техника
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом Аудио 
Эксперт Клименко считает, что Трамп буквально воспринял слова Путина об искусственном интеллекте
Технологии
Эксперт Клименко считает, что Трамп буквально воспринял слова Путина об искусственном интеллекте Аудио 
Популярное
Чёрное море хотят переименовать

Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.

Чёрное море хотят переименовать
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Президент Аргентины Милей в Давосе обосновал причину СВО на Украине Любовь Степушова Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер Сводка с фронта: Киев ждёт Орешника, крышка котла в Великой Новосёлке захлопывается Дмитрий Плотников
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом
Пиджаки и жакеты 2025: главные тренды, стильные идеи и советы по носке
Пиджаки и жакеты 2025: главные тренды, стильные идеи и советы по носке
Последние материалы
Как носить водолазку: 5 стильных идей для создания современных образов
Чемоданы в интерьере: как превратить их в полезное пространство для хранения
Французские эксперты оценили долговечность Lada Largus
Алкоголь и мозг: чем грозит даже редкое употребление
Курортный роман с 25-летним перерывом
Метапневмовирус: сезонный всплеск или новая угроза
Россиянам назвали самые лучшие направления для летнего отдыха в 2025 году
Барецкий хочет купить дом Ивлеевой: особняк за 130 миллионов рублей
Идеальный грунт для рассады огурцов и кабачков: в чем секрет
Туристам рассказали, как можно сэкономить на билетах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.