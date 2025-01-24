Президент Аргентины Милей в Давосе обосновал причину СВО на Украине

Лидер Аргентины Милей в своём выступлении в Давосе назвал неолиберализм сборищем преступных "отвратительных практик", убивающих людей. Фактически он поддержал обоснование СВО на Украине.

Фото: senado.gob.ar by Senado de la Nación Argentina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хавьер Милей

Неолиберальная идеология покрывает педофилов и калечит судьбы нормальных людей

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил на ВЭФ в Давосе, в Швейцарии, что данный форум продвигает повестку дня ЛГБТ*, "желая навязать, что женщины — это мужчины, а мужчины — это женщины только на основе их собственного восприятия". А факты, когда мужчина "маскируется под женщину и убивает свою соперницу на боксёрском ринге или когда заключённый выдаёт себя за женщину и насилует женщин в тюрьме", на подобных форумах игнорируются.

По его словам, неолиберальный порядок позволяет родителям "необратимо вредить здоровым детям посредством гормонального лечения и увечий, потому что якобы ребёнок пяти лет дал на такое своё согласие". И всегда найдутся представители государства, готовые вступиться в защиту того, что они называют интересами несовершеннолетнего, если родители не дают согласие на перемену пола.

"В своей экстремальной форме гендерная идеология покрывает педофилов", — отметил Милей.

"Поверьте, скандальные эксперименты, проводимые сегодня во имя этой преступной идеологии, будут осуждены и сопоставлены с теми, что происходили в самые мрачные времена нашей истории", — добавил он.

Всех нормальных людей заставили замолчать

Другой отвратительной практикой Милей назвал отстаивание прав меньшинств в ущерб правам большинства.

"Это вечная жертва, всегда готовая выдвинуть обвинения в гомофобии или трансфобии и других изобретениях, единственная цель которых — попытаться заставить замолчать тех, кто осуждает этот скандал, в котором замешаны национальные и международные власти", — отметил лидер Аргентины.

По мнению Милея, неолиберализм "также проявляется в зловещем радикальном экологизме под лозунгом изменения климата".

По его словам, сохранение планеты для будущих поколений — это вопрос здравого смысла, но вокизму (неолиберализму) удалось извратить элементарную идею сохранения окружающей среды, а была принята идея, согласно которой "люди — это рак, который необходимо уничтожить, а экономическое развитие — немногим меньше, чем преступление против природы".

Милей считает, что раком являются именно идеи неолиберализма:

"Это (неоглобализм) великая эпидемия, которую необходимо вылечить, это рак, который необходимо уничтожить, так как он колонизировал самые важные институты мира".

Милей уверен, что без этого мир не сможет двигаться вперёд в направлении прогресса.

Смерть либерализму предсказал Путин, и СВО стала его оружием

Милей является сторонником президента США Дональда Трампа и только что вернулся с его инаугурации. Вначале либеральные круги радовались его приходу к власти в Аргентине, потому что он отстаивал ЛГБТ*-повестку. Но он переобулся, и не первым, вспомним Цукерберга.

Противостояние в мире идёт на уровне, гораздо более глубоком, чем Запад — Восток или Россия — США. В самих США часть элит и простой народ считают президента РФ Владимира Путина своим союзником в борьбе Бога против сатаны. Значительная часть влиятельных представителей американских элит из республиканского крыла — глубоко религиозные люди, ведущие свою священную войну в политике против либералов.

Аналогичная идея вырисовывается и в Европе. К Венгрии официально присоединилась Словакия.

Напомним также, что СВО на Украине, по словам Путина, началась для того, "чтобы оградить наших детей от вырождения и деградации". Ранее он заявил о смерти неолиберальных идей и "мира, основанного на их правилах".

*- экстремистское движение, запрещённое в РФ

Уточнения

Хавье́р Хера́рдо Миле́й — аргентинский политический и государственный деятель, экономист, предприниматель. Президент Аргентины с 10 декабря 2023 года. Первый в мировой истории президент-либертарианец.







Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и экологию.



Воук также «вокизм», «воукизм», «воук-культура» — американский политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости. К концу 2010-х годов термин «воук» приобрёл более общее значение: «связанный с левой политикой, либеральными движениями, феминизмом, ЛГБТ*-активизмом» и стал предметом мемов, иронического использования и критики.

