Казахстан строит в Алма-Ате на огромной территории разведывательный комплекс США

4:26 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

В Казахстане созданы все условия для ведения из нового консульства США в Алма-Ате подрывной деятельности. Ситуацию сравнивают с аналогичной в Армении.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Казахстана

Казахстан построит на огромной территории консульство США. Это путь Армении

Парламент Казахстана одобрил передачу в аренду на 49 лет участка площадью более 70 тысяч квадратных метров под строительство консульства США в Алма-Ате. Социалистическая партия Казахстана в своём заявлении ставит вопросы о прозрачности и целесообразности такой сделки, учитывая значительный размер предоставляемого участка.

Социалисты сравнивают ситуацию с аналогичной в Армении, которая выделила под посольство США территорию в 90 тысяч квадратных метров, и после его строительства в 2005 году "геополитическое влияние США на Армению резко усилилось". Это, в свою очередь, "привело к обострению отношений с региональными партнёрами Армении и дестабилизации обстановки".

Высказывается предположение, что аналогичная стратегия может быть применена и в отношении Казахстана.

Также есть опасения, что в консульстве будут располагаться устройства для сбора разведывательной информации — современные средства технической разведки, включая средства перехвата коммуникаций и спутниковые системы наблюдения.

Власти Казахстана распродают стратегические объекты

Социалистическая партия считает, что ситуация усугубляется непрозрачностью действий властей в сфере приватизации и управления государственной собственностью. Стратегические объекты: порты, аэропорты, объекты связи и прочие, — "передаются иностранным компаниям без должной прозрачности и контроля", что вызывает "подозрения в коррупции и предательстве национальных интересов".

Отсутствие ответственности перед населением и преобладание интересов отдельных групп над интересами страны являются основными причинами общественного недовольства и свидетельствуют об отсутствии долгосрочной стратегии развития национальной экономики и нежелании инвестировать в собственные инфраструктурные проекты, говорится в обращении.

В комментарии для Pravda.Ru глава Евразийского аналитического клуба, политолог-международник Никита Мендкович отметил, что, согласно "циркулирующим данным", в течение весны Западом могут быть предприняты попытки государственных переворотов в Казахстане и Киргизии, поскольку, по мнению Вашингтона, нынешние элиты недостаточно антироссийски настроены — они отказываются прекращать торговые отношения с Россией на фоне СВО. Эксперт не считает, что администрация Дональда Трампа изменит подходы к работе США в этих регионах.

"С высокой вероятностью новое консульство в Алма-Ате будет использоваться как база для подрывной работы, и на территории Южного Казахстана, и, что самое важное, на территории соседней Киргизии, до которой около 300 километров", — сказал эксперт.

Казахстан в ближайшее время может потерять суверенитет

По его словам, основной рычаг коллективного Запада на Казахстан сформировался в 1990-2000 годы, когда ему удалось взять под контроль основные добывающие предприятия на территории страны, то есть "нефтянку", газ, металлургию. Кроме того, есть проблема так называемых "болашакеров" — тех, кто в рамках программы "Болашак" проходил обучение на Западе. Эти крайне прозападно настроенные кадры, презирающие казахскую нацию, начали привлекать на административную работу, которую они ведут строго в рамках требований Вашингтона и западных корпораций, включая Shell и Total, отметил Никита Мендкович.

Добавим, что до сих пор Астана, опираясь на аргумент членства в ЕАЭС, отказывалась вводить по максимуму санкции Казахстана против РФ. Но если Трамп развяжет большую торговую войну с Китаем, то он обязательно потребует от стран Средней Азии соблюдения антикитайских санкций. Выполнение этого требования будет очень показательно характеризовать "суверенитет" Казахстана и крайне негативно отразится на его экономике и уровне жизни населения.