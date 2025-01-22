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Любовь Степушова

Премьер Словакии Фицо будет отстранён от власти под предлогом психической болезни. Таков план

3:56
Мир » Европа » Евросоюз

Роберта Фицо не убили, но теперь пытаются доказать, что он сумасшедший. В Словакии назревает госпереворот, чтобы привести к власти лояльного Брюсселю политика.

Роберт Фицо
Фото: commons.wikimedia.org by EU2016 SK, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Роберт Фицо

В Словакии готовится госпереворот

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что силовики предупредили его о готовящемся госперевороте. По плану оппозиции, "мирная" демонстрация перейдёт к штурму правительственные зданий — парламента или президентского дворца. По словам Фицо, в стране "действует группа иностранных экспертов, которые имеют отношение к событиям в Грузии и к госперевороту на Украине".

"Словацкая оппозиция готовится к майдану, готовится занять правительственные здания, препятствовать осуществлению государственной власти, сотрудничать с зарубежными странами", — заявил Фицо во вторник после встречи с венгерским коллегой Виктором Орбаном.

Фицо пообещал принять меры для предотвращения насильственного свержения власти в стране.

"Мы примем все превентивные меры, чтобы этого не случилось. Не могу себе представить, чтобы ворвались люди, как это было в США в Капитолии, к нам в парламент или здание правительства", — подчеркнул он.

300 психологов объявили Фицо неадекватным

Ситуация действительно серьёзная.

1. Протесты идут под лозунгом "Мы — Европа".

2. Почти 300 словацких психиатров и психологов в открытом письме призвали Фицо "применить самоанализ и подумать о том, чтобы уйти из политики". И это симптоматично, так как в 1998 году премьер Владимир Мечьяр - противник вступления Словакии в НАТО, получил аналогичное письмо за подписью участников конгресса словацких психиатров. В итоге он подал в отставку, а затем был судим. Новое правительство Дзуриллы отказалось от закупок российских С-300 и привело страну в НАТО.

3. НПО "Институт прав человека" (ILP) подало на Фицо в суд "за паникёрство" и обвинило в том, что доклад Словацкой информационной службы (SIS) создан искусственным интеллектом. 

4."Партия Свободы и Солидарности" (SaS) потребовала от Генеральной прокуратуры возбудить уголовное дело за "неправомерное использование" доклада силовиков "для политической борьбы с оппозицией". Здесь SIS обвиняют в "слежке за людьми по всей Словакии, которые так или иначе вовлечены в гражданскую жизнь”.

Нельзя не вспомнить покушение на Фицо и недавнюю попытку объявить вотум недоверия его партии в парламенте. Но Фицо очень опытный политик и знает, что делает.

Самый опытный политик Словакии должен выстоять

Премьер уже ответил психиатрам, обвинив их "в грубых злоупотреблениях профессией в политических целях" и предупредил, что его судьбу будут решать выборы, а не "псевдомедицинские памфлеты".

Фицо оказал влияние на свою страну в последние десятилетия, как немногие другие словаки. С 2006 года он последовательно возглавлял четыре правительства и уже одиннадцатый год с перерывами занимает пост премьер-министра. Он участвовал в десяти парламентских выборах, на всех из них получил депутатский мандат и привел свою партию "Смер" к пяти победам.

Сегодня этого политика поставили в список "на вынос", поскольку он идёт против европейского мейнстрима по украинскому вопросу, торговле с РФ и пригрозил не поддерживать санкции против неё после 31 января. Фицо созвал 23 января заседание Совета безопасности, на котором будет рассмотрена информация SIS о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию республики.

Уточнения

Слова́кия — государство в Центральной Европе. Население составляет 5 443 120 человек (декабрь 2017), территория — 48 845 км². Унитарное государство, парламентская республика. Президент — Петер Пеллегрини. Премьер-министр — Роберт Фицо.

Ро́берт Фи́цо — словацкий политический и государственный деятель. Премьер-министр Словакии с 25 октября 2023 года. Ранее занимал этот пост в 2006—2010 и 2012—2018 годах. Основатель и председатель партии «Курс — социальная демократия».

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы словакия
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