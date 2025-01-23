Новая карта Израиля включает всю Палестину, части Иордании, Ливана, Сирии и Саудовской Аравии

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В Стамбуле завершился Палестинский международный медиафорум Tawasol под лозунгом "Палестинский нарратив: новая эра". Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась с Генеральным секретарём форума господином Ахмедом Аль Шейхом.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова Генеральный секретарь Палестинского международного медиафорума Tawasol г-н Ахмед Аль Шейх

— Здравствуйте, г-н Ахмед Аль Шейх! Вы — генеральный секретарь международного палестинского форума "Палестинская история: новая эра". Что вы подразумеваете под словами "новая эра"?

— Когда мы обсуждали это, готовясь к проведению встречи, было предложение, что нам следует придумать лозунг. Наши коллеги предложили, чтобы в этом году мы сосредоточились на последствиях войны в Газе, начавшейся 7 октября 2023 года. Мы считаем, что Палестина должна принять во внимание несколько новых фактов, которые возникли в последнее время.

— Вы имеете в виду большое количество жертв в Секторе Газа?

— На самом деле, мне кажется, мир забыл, что катастрофа Палестины началась не 7 октября, как пытаются это донести миру некоторые западные СМИ. Война с палестинским народом продолжается более 100 лет. Она началась до Первой мировой войны. Первый вопрос, который задает нам западный мир: осуждаете ли вы события, произошедшие 7 октября? Это очень плохой вопрос, поскольку, задавая его таким образом, они хотят забыть ту часть истории, которая произошла раньше. Они хотят отрицать тот факт, что палестинский народ страдает уже более 100 лет, в том числе 77 лет с момента создания государства Израиль.

Мы должны напомнить миру, что события, произошедшие 7 октября, были всего лишь результатом непрерывной войны с палестинским народом. Это была еще одна битва сопротивления и еще одна форма сопротивления палестинского народа. Многие арабские государства, такие как Египет, Марокко, Иордания, ОАЭ, нормализуют свои отношения с Израилем и строят с ним более прочные отношения. В то же время они пытаются игнорировать все то, что происходит с Палестиной. Мы должны напомнить арабским странам, что Палестина по-прежнему остается очень важной частью арабского мира. То, что происходит с Палестиной сегодня, может случиться с ними в будущем. Посмотрите, что они сделали в Сирии. Они свергли президента и заставили его покинуть страну. Израиль вошел на Голанские высоты и оккупировал эту территорию. Это колониальный проект, который угрожает будущему всего арабского мира. Вот о чем мы хотим говорить в новом палестинском повествовании новой эры.

Мы считаем, что соглашения Осло, которые сделали народ Палестины автономным, принесли нам больше вреда, чем пользы. Соглашения Осло были катастрофой, они ничего не дали. Они не смогли достичь никаких положительных результатов для всего палестинского народа. Мы потеряли нашу землю. У нас почти миллион израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. В целом, нет никакого будущего и никакой возможности создания палестинского государства на Западном берегу. Газа полностью разрушена израильтянами. Это факты, которые обязывают нас говорить о новой эре в истории Палестины.

— Израиль также говорит о новом витке своей истории, об идее великого Израиля, и продвигается в этом направлении. Израильтяне вторглись в Ливан, разгромили Хезболлу и нацеливаются на Сирию. Если в прошлом Израиль говорил о себе как о маленькой стране, окруженной враждебными арабскими государствами, то теперь он развивает идею большего Израиля на высоком уровне. Что вы думаете об этом?

— Когда я говорю, что мы хотим обновить нашу палестинскую историю, я имею в виду, что нам нужно столкнуться с амбициями Израиля и попытаться лишить их любых корней истины.

Мы должны сказать миру, что Израиль как поддерживаемое Западом образование является экспансионистским по своей природе. Они опубликовали новую карту Израиля, которая включает всю Палестину, части Иордании, части Ливана, части Сирии и даже части Саудовской Аравии.

Израиль представляет угрозу арабским странам в первую очередь. Израиль осознает, что он получит поддержку Соединённых Штатов. Вы, вероятно, помните, что Дональд Трамп во время своего предыдущего срока на посту президента признал Голанские высоты частью Израиля. Я думаю, что следующим шагом он признает, что весь Западный берег является частью Израиля, и Израиль в этом случае аннексирует эту территорию. Это наверняка произойдет.

— Как вы думаете, что изменится для Палестины во время нового президентства Трампа?

— Арабские государства вокруг Палестины признали Израиль, и они делают всё, что им говорят Соединённые Штаты. Они не могут не подчиниться. Вашингтон диктует свои правила этому региону, и арабские государства не могут ничего сделать просто потому, что они слабы и неспособны к сопротивлению. Израиль извлекает из этого выгоду.

— Почему ХАМАС получал помощь от шиитского сопротивления — от Ирана, от Хезболлы, но суннитские страны при этом вели себя как предатели. Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Иордания — это суннитские страны, которые не поддерживают ХАМАС. Так почему же суннитские страны не поддерживают Палестину?

— Они боятся США. Многие из наших правителей следуют инструкциям из США, к сожалению. Вашингтон говорит им, что их главная угроза исходит от Ирана, и они в это верят. Вот почему у палестинцев такие тесные отношения с Ираном. Иран поддержал Палестину, потому что это отвечает его интересам. Это абсолютно нормально, потому что так работает государственность. Когда мы разговариваем с арабскими лидерами, я всегда говорю им, чтобы они оказали нам ту же поддержку, которую оказывает нам Иран. Хезболла помогала нам, но Израиль её уничтожил. Что ещё мы можем сделать?

— Почему арабский мир не может объединиться?

— Потому что Соединённые Штаты Америки не хотят их объединения. Их правители тоже не хотят объединяться.

Наши люди несвободны. Мы, арабы, должны освободить прежде всего самих себя. Есть ли у нас свободный парламент или какое-либо свободное представительство? Нет, мы несвободны, мы не можем организоваться, объединиться и чего-то добиться.

— Израиль всегда позиционировал себя как государство-жертву. Как вы считаете, утратил ли Израиль этот статус после геноцида в Газе?

— Я хочу задать простой вопрос: почему палестинцы должны платить цену за холокост? Разве Освенцим был в Палестине? Разве концентрационные лагеря были в Палестине? Преступления холокоста были совершены в Европе. Именно европейцы совершили все зверства по отношению к евреям. Напротив, евреи жили в мире в нашем регионе.

Даже когда мусульман и евреев изгнали из Андалусии, из Испании, около тысячи лет назад, они все поселились в Марокко и в Турции, во многих мусульманских странах. Они жили там мирно. В отличие от европейцев, арабы не истребляли евреев.

В октябре 2023 года всем все стало понятно. Теперь весь мир знает, кто является настоящей жертвой. Мы являемся настоящей жертвой израильского геноцида, а также неспособности арабского мира отреагировать на вызовы.

Западный мир борется против мусульман под предлогом исламофобии, и мы также являемся жертвами этой борьбы. Многие арабы и мусульмане по всему миру чувствуют, что это часть войны против их религии. Но в палестинской истории наступает новая эра, новая движущая сила, возникшая в мире после октябрьских событий, после геноцида народа Палестины. Израиль проиграл.

Уточнения

Ара́бским ми́ром (араб. الوطن العربي‎) принято обобщённо называть арабские страны Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств и имеющие арабский язык в качестве одного из официальных.

