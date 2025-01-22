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Петр Ермилин

В США рассказали о плане Трампа по "запечатыванию" внешних границ страны

5:29
Мир » Северная Америка

После распоряжения президента США Дональда Трампа у Министерства обороны США теперь есть 40 дней на то, чтобы подготовить оценку действий, необходимых для "закрытия границ и поддержания суверенитета, территориальной целостности и безопасности Соединенных Штатов", пишут журналисты американского военного журнала Breaking Defense. О том, что такое NORTHCOM, авторы рассказывают в своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru.

Белый дом
Фото: commons.wikimedia.org by Mark lindamood, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белый дом

Только что пришедший в Белый дом президент Дональд Трамп приказал Пентагону пересмотреть свою позицию в отношении национальной обороны и переориентировать Северное командование США на "запечатывание" границ Америки.

"Я отправлю войска на южную границу, чтобы отразить катастрофическое вторжение в нашу страну", — заявил он во время своей инаугурационной речи в понедельник.

Через несколько часов после присяги в качестве 47-го президента Трамп начал подписывать целый ряд исполнительных указов и действий, включая одно президентское решение, объявляющее чрезвычайное положение в стране на южной границе, а затем исполнительное решение, призывающее Пентагон прояснить роль военных в "защите территориальной целостности Соединенных Штатов". Во втором он дает министру обороны 10 дней на разработку плана единого командования, в котором Северному командованию США (USNORTHCOM) поручается пограничная миссия.

После реализации этого плана у главы Северного командования США генерал Дж. У Грегори Гийо будет еще 30 дней, чтобы составить оценку того, что потребуется для "запечатывания границ и поддержания суверенитета, территориальной целостности и безопасности Соединенных Штатов путем отражения различных форм вторжения, включая незаконную массовую миграцию, торговлю наркотиками, контрабанду людей и другие виды преступной деятельности".

Исторически NORTHCOM, наряду с NORAD, отвечал за противовоздушную и противоракетную оборону на случай нападения на Соединенные Штаты, но Министерство внутренней безопасности обычно отвечает за безопасность границ.

Эти директивы были даны в связи с тем, что Пентагоном временно руководит Роберт Салессес, ранее занимавший должность чиновника относительно низкого уровня, исполняющего обязанности министра обороны, в то время как ведущий Fox News Пит Хегсет проходит утверждение в конгрессе. Пентагон ранее заявил журналистам, что он "полностью привержен" выполнению приказов Трампа.

По словам одного военного чиновника, этот конкретный исполнительный приказ потенциально может привести к притоку войск вдоль южной границы, в дополнение к тем, которые уже находятся там в рамках операции Национальной гвардии Техаса "Одинокая звезда", и примерно 2500 солдатам, поддерживающим миссию таможенного и пограничного патрулирования.

Бывший высокопоставленный военный чиновник сказал изданию Breaking Defense, что, хотя разработка такого плана "выполнима" за 10 дней, сложнее всего будет его реализация.

"Это, вероятно, бросит вызов всему департаменту", — сказал бывший чиновник.

Проблема в том, что у Северного командования нет постоянных сил как таковых; скорее, войска выделяются командованию для проведения учений и любых развертываний, которые считаются необходимыми. 

Это не означает, что Министерство обороны не должно менять персонал, подчеркнул бывший военный чиновник. Задача Министерства обороны на данном этапе заключается в том, чтобы "предоставить варианты" выполнения распоряжения президента наилучшим образом для миссии и вооруженных сил США.

Интересно, что именно Индо-Тихоокеанское командование сосредоточило основную часть американских вооруженных сил на территории Соединенных Штатов — как вдоль Западного побережья, так и на Аляске.

Исполнительный указ Трампа призывает министров обороны и внутренней безопасности предоставить в течение 90 дней отчет с подробным описанием "условий на южной границе Соединенных Штатов и любых рекомендаций относительно дополнительных действий, которые могут потребоваться для получения полного оперативного контроля над южной границей".

Закон о борьбе с мятежами позволяет президенту как федерализировать Национальную гвардию, так и призывать вооруженные силы для восстановления гражданского порядка и подавления восстания.

Существует прецедент применения Закона о восстании в чрезвычайных гражданских ситуациях. В 1992 году тогдашний президент Джордж Буш-старший сделал это в ответ на беспорядки в Лос-Анджелесе, вызванные оправданием четырех полицейских, причастных к чрезмерному избиению Родни Кинга. Кроме того, тогдашний президент Дуайт Эйзенхауэр использовал Закон о мятежах, чтобы направить федеральные войска для контроля за десегрегацией школ в Литл-Роке, штат Арканзас, в 1957 году, несмотря на возражения правительства.

Тем не менее, приказ президента, скорее всего, будет оспорен юридически, что может осложнить любое развертывание.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы пентагон дональд трамп
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