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Петр Ермилин

Республиканцы разочаровались одним из первых решений Трампа

4:17
Мир » Северная Америка

Некоторые сенаторы от Республиканской партии в Конгрессе США выразили разочарование в президенте США Дональде Трампе, пишут журналисты западного издания Politico. Это, как уточняется, связано с тем, что вступивший в должность лидер  принял решение помиловать участников штурма Капитолия, который состоялся 6 января 2021 года. 

Дональд Трамп в 2018 году
Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп в 2018 году
  • Pravda.Ru публикует перевод материала Polticio. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Несколько сенаторов-республиканцев резко критикуют помилование президентом Дональдом Трампом участников беспорядков 6 января, особенно тех, кто был осужден за насильственные преступления, такие как нападение на сотрудников правоохранительных органов.

"Я разочарована, видя это, и я действительно боюсь того послания, которое адресовано этим храбрым мужчинам и женщинам, которые были рядом с нами", — сказала сенатор Лиза Мурковски (республиканка от Аляски).

Сенатор Сьюзан Коллинз (республиканка от штата Мэн) поддержала это мнение, заявив, что есть разница между теми, кто “оказался в толпе и не совершал насильственных действий", и теми, кто совершил насильственные преступления, такие как уничтожение имущества или нападение на офицеров, которые не должны быть помилованы.

Многие республиканцы, выражавшие недовольство действиями Трампа, были обычными подозреваемыми — большинство сенаторов-центристов и те, кто голосовал за осуждение Трампа во время процесса по импичменту за его роль в организации нападения на Капитолий 6 января 2021 года. Но более умеренные республиканцы также дали понять, что они были недовольны решением, например, сенатор Майк Раундс от Южнаой Дакоты говорит, что он "не будет защищать" решение Трампа. Некоторые поспешили также осудить действия бывшего президента Джо Байдена, который незадолго до того, как покинул свой пост, помиловал в порядке досрочного освобождения членов своей семьи.

"Любой, кто совершил насилие, подобное насилию в Кеноше и предшествовавшему ему насилию в Портленде, должен быть заключен в тюрьму — и точка, — заявил сенатор Том Тиллис (республиканец от Северной Каролины), — Этими помилованиями я разочарован не меньше, чем всеми помилования, которые сделал Байден".

"Ни одно из этих действий не укрепляет доверие к нашему министерству юстиции", — добавил Коллинз.

Он провел различие между помилованиями участников беспорядков, осужденных за насильственные преступления, и "тупицами, пойманными в тот момент, когда здание было захвачено, и которые не видели, как были раздавлены полицейские".

Трамп в понедельник помиловал около 1500 человек, которые принимали участие в мятеже в Капитолии 6 января 2021 года, и смягчил приговоры четырнадцати человекам. Он также дал указание Министерству юстиции прекратить 470 уголовных дел, возбужденных против обвиняемых 6 января.

"Это неправильно. Люди, которые нападали на полицейских, если они совершают преступление, должны отбывать наказание", — сказал сенатор Билл Кэссиди (республиканец от штата Луизиана). Он, Коллинз и Мурковски проголосовали за осуждение Трампа в начале 2021 года.

Даже вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что те, кто совершил насилие 6 января, "очевидно", не должны получить помилования, хотя те, кто "мирно протестовал", должны его получить. Бывший лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл, который публично критиковал Трампа после нападения, но голосовал против вынесения ему обвинительного приговора, не ответил на вопрос репортера о помиловании.

Но главный республиканец, сенатор Дж. Чак Грассли (республиканец, штат Айова), председатель судебного комитета, заявил: "Все спрашивают о 6 января, не собираетесь ли вы спросить меня о помиловании Байдена?"

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы дональд трамп
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