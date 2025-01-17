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Любовь Степушова

Россия отдаёт долг Ирану за помощь в СВО в самые трудные минуты

Мир

Россия и Иран подписали соглашение о всеобъемлющем партнёрстве, пережив неприятный момент разногласий по Сирии. К чести Владимира Путина, он не оставил союзника в трудный момент.

Президент РФ Владимир Путин президент Ирана Масуд Пезешкиан
Фото: Kremlin.Ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин президент Ирана Масуд Пезешкиан

Россия и Иран преодолели разногласия по Сирии

В Москву для подписания договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Договор разрабатывался давно, и его подписание было отложено в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси. За это время много что случилось. Иран, как и Россия, потерпел поражение в Сирии. При этом в Иране были недовольны действиями Москвы, а в Москве — Тегерана. По мнению иранцев, российская сторона бомбила в Сирии не то, что было "нужно", и вообще потворствовала израильским операциям, "отключая радары" в тот момент, когда израильские ВВС совершали рейды. Российские эксперты писали, что армия Башара Асада была на попечении иранцев и они проморгали её распад.

Иран — первая цель Трампа на уничтожение

Иран не вступился за "Хезболлу" в Ливане, избегая конфликта с США и Израилем, и очень неубедительно ответил на убийство шиитских лидеров. В это время РФ наращивала победные действия на Украине и демонстрировала успехи в экономике (что не скажешь об Иране).

Американцы уверены, что сегодня Иран находится "в самом слабом состоянии со времён иранской революции", что создаёт реальные возможности по свержению режима аятолл.

Иран — это первая главная цель президента США Дональда Трампа в плане выполнения его стратегии "мир через силу". Для начала он предполагает уничтожить его готовность к дальнейшему сопротивлению сионистскому режиму, а также способность иметь ядерную бомбу.

"Разумеется, развитие наших отношений сорвёт их замыслы", — сказал Пезешкиан в Москве.

Россия отдаёт Ирану долг за помощь в труднейшие моменты СВО

Так что это был непростой шаг для президента РФ Владимира Путина, втягивающегося договором в противостояние Иран — США, в том числе по иранской ядерной программе. Иран гарантировал себе защиту в СБ ООН от РФ по этому вопросу.

Что же, тем достойнее позиция российского руководителя, и налицо привычка отдавать долги, что ценится в мире. Заметим, что в трудные времена СВО Иран пришёл первым на помощь РФ, поставляя снаряды и технологии для производства беспилотников, которые созвучно имени "Иран" стали называться "Герань".

Эксперты пишут, что договор не предполагает оказание военной помощи до ввода войск по просьбе или пожеланию партнёра, как указано в аналогичном соглашении с КНДР. Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что "соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса". Но это, безусловно, вызов Трампу от Путина: "Я тебя не боюсь, как и твоих санкций".

Через Иран Россия выйдет в Индию

Большая часть договора посвящена экономическому сотрудничеству. Он предусматривает завершение строительства международного транспортного коридора (МТК) "Север — Юг" и рост объёма торговли, а также строительство новой АЭС. Без Ирана Россия не сможет полноценно работать на Ближнем Востоке и на Глобальном Юге. Неслучайно Иран консенсусом принят в БРИКС.

Уточнения

Масуд Пезешкиан — иранский кардиохирург, политический и государственный деятель, реформатор, 9-й президент Исламской Республики Иран с 28 июля 2024 года.

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы иран сирия владимир путин
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