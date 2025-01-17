Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку

5:04 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Намерение новоизбранного президента США поглотить не только малонаселённую обледенелую Гренландию, но и Канаду — члена клуба ведущих западных держав G7 членов "политбюро" западной империи — меняет весь нынешний геополитический расклад. Полностью теряется всякий смысл существования НАТО — зачем защищаться от внешней агрессии, если сильнейший член блока сам начал поглощать остальных?

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

Америка при Трампе через 200 лет начинает возвращаться к реализации доктрины Монро. В 1823 году тогдашний президент США Джеймс Монро, обращаясь к Конгрессу, изложил новую внешнеполитическую доктрину, согласно которой весь мир должен быть разделен на европейскую и американскую геополитические системы.

Было объявлено, что Штатам не интересно вмешиваться в дела европейских стран, в то же время они не дадут европейским державам лезть в Западное полушарие. С тех пор принципы Монро неоднократно нарушались самими Соединенными Штатами. Европейские державы затянули Америку в две мировые войны, а затем американское противоборство с СССР охватило весь мир.

В то же время американский изоляционизм никуда не исчез. Это их традиционная ценность, находящаяся в вечном противоборстве с "прогрессивным" глобализмом. Разгромив демократов на президентских выборах, Трамп, по-видимому, решил тряхнуть стариной, вытащив из рукава политические козыри двухвековой давности и изгнав остатки европейского влияния с североамериканского континента. Заодно создав не просто сверхдержаву, а "крепость Америку" — реализовав изоляционистскую мечту об американской исключительной самодостаточности.

Идеи поглощения бывшей британской колонии Канады в Соединённых Штатах не новы. Попытка военного поглощения состоялась в 1812–1815 годах, но закончилась полным провалом. Канадское ополчение и британские войска разгромили американцев и даже захватили Вашингтон и сожгли Капитолий и Белый дом.

После Второй мировой войны Британская империя прекратила существование и уже более не могла даже в принципе защитить Канаду от Штатов военной силой. Но инерция имперского авторитета сохранялась вплоть до кончины Елизаветы II. Окончание её долгого правления в 2022 году означало потерю связи уже так называемой Великобритании с прежней глобальной империей британцев.

Былое величие англичан кончилось полностью

Новая Британия уже не производит на американцев никакого авторитетного впечатления, и к ней начинают относиться не как к наследникам великой державы, а как к одному из вечно голодных европейских клиентов и объекту вмешательства и политических манипуляций. Команда Трампа уже готовится влезть во внутренние дела Британии, открыто комментируя и критикуя британскую политику. На этом фоне захват Канады, являющейся членом Британского Содружества наций и формально признающей власть монарха, видимо, не представляется Трампу сложной задачей. "Семёрка" ведущих стран станет шестеркой. Семь минус один член.

Потеря датской Гренландии будет стоить Западной Европе два с лишним миллиона квадратных километров или почти треть территории и сколько-нибудь значительных перспектив в Арктике. Штаты же в результате станут крупнейшей страной в мире по площади, сравнявшись с бывшим Советским Союзом (22 миллиона квадратных километров).

После развала СССР и распада советской геополитической системы Штаты провели гигантскую финансовую экспансию. Раскручивание долларовой финансовой "пирамиды" подпитывалось спросом на доллары со стороны государств, быстро расширявших свою внешнюю торговлю — от Китая до Зимбабве.

Но мировая экономика не резиновая, и предел росту финансовой "пирамиды" неминуемо наступает. Долларизация мировой экономики практически окончена. Всё больше стран отказываются от использования доллара для расчётов и накопления и переключаются на свои же национальные валюты или альтернативные платежные средства.

Но финансовый "вечный двигатель" просто так не остановишь. Это грозит ещё никогда не бывалым кризисом. Демократы искали выход из приближающегося тупика в организации хаоса в Европе и устранении конкурентов Америки, в первую очередь Германии и России.

Трамп же склоняется к окончательному изгнанию Европы из Америки. Для сохранения раскрученного денежного маховика американской финансово-политической верхушке позарез нужны мегапроекты. Например, в виде освоения канадской Арктики. Как бы только не поскользнуться во льдах…

Уточнения

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней.



НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.

