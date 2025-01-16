Русины — секретное оружие России, пока не задействованное

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Русины, компактно проживающие в Восточной Европе, могли бы стать "мягкой силой" России. Если бы Москва озаботилась, то и СВО не надо было проводить.

Фото: МистерПингвин20 is licensed under находится в общественном достоянии Флаг Подкарпатской Руси

Русины — это курды Восточной Европы

Русины — эта нация сродни по духу курдам на Ближнем Востоке, которые веками борются за создание собственного государства.

Русины компактно проживают не только в Закарпатье на Украине, но и на востоке Словакии (Пряшевская Русь), в юго-восточной Польше (Лемковщина), на северо-востоке Венгрии, северо-западе Румынии (Марамарош), а также в сербской Воеводине и хорватской Славонии.

По утверждению русинских организаций, всего их насчитывается до 1 млн 762 500 чел. По официальным данным стран Восточной Европы — до 110 тысяч, потому что часто русин заставляют записываться по имени титульной нации.

На Украине, согласно переписи 2001 года, русинская община насчитывала около 10 тысяч человек. Эта цифра была взята с "потолка", так как именно русины обеспечивали на украинских выборах победу пророссийским политикам в Закарпатской области с населением около миллиона человек. Русины на независимой Украине голосовали всегда как в Крыму и Донбассе. Сейчас слово "русин" на Украине запрещено, русинский язык даже не преподаётся в школах.

В Словакии, по данным переписи населения 2021 года, проживали 63 556 русинов. Большинство из них — в Прешовском районе. Русины очень активны политически в Словакии, и это единственная страна, которая признала их "национальным меньшинством". Многие из русинских политиков бежали с Украины в Словакию после госпереворота в 2014 году.

Русины боролись за создание своего государства

Русинские общины нынешних Украины и Словакии входили в состав Подкарпатской Руси — одной из земель чехословацкого государства в 1919–1945 годах. После Мюнхенских соглашений 1938 года автономия русин была урезана, а южная часть Подкарпатской Руси с городами Ужгород, Мукачево и Берегово была включена в состав Венгрии.

15 марта 1939 года в северной части территории Подкарпатской Руси было провозглашено независимое государство Карпатская Украина, просуществовавшее всего один день и подавленное венграми. Пусть не смущает слово "Украина", это относилось к советской Украине. 29 июня 1945 года в Москве было подписано соглашение о вхождении бывшей Подкарпатской Руси в состав Украинской ССР.

В Венгрии официально насчитывается около 2 тысяч русинов. Известно, что Венгерская республика 21 декабря 1918 года предоставила Закарпатью автономию в своём составе под названием "Руська Краина".

Теперь посмотрим на те страны Восточной Европы, которые сегодня занимают прагматическую позицию в отношении России. Это Словакия прежде всего, Хорватия с недавно избранным пророссийским президентом, Румыния, которая изберет своего Кэлина Джорджеску рано или поздно. В Польше русинский фактор задействован минимально, поляки даже не дают данных о количестве русинов, они просто переименованы в поляков. В Венгрии причины условной пророссийскости не в русинах, а в фигуре Виктора Орбана.

Россия должна включить русин в триединый союз русской нации

Почему бы России не ставить русинский вопрос в СБ ООН, говорить об их положении в Польше, Румынии, Венгрии добиваться признания их прав хотя бы на культурную автономию? Даже в Словакии, по словам одного из их лидеров Яна Липинского, не осталась ни одной из трехсот русинских школ, существовавших во времена первой Чехословацкой республики. Вместо этого сегодня украинский язык является языком обучения в 30 детских садах в Прешовском районе, десяти начальных школах и одной гимназии, а русинов заставляют называться русино-украинцами.

Русины, которые исторически считают себя частью Руси, заслуживают того, чтобы Россия обратила на них внимание. Почему бы Москве не заявить, что к триединой русской общине (русские, украинцы, белорусы) надо добавить четвёртого участника — русинов — и позаботиться об их благополучии. Они отблагодарят тем, что будут поддерживать Россию в своих странах, формировать там общественное мнение, влиять на исход национальных выборов, как это происходит сегодня в Словакии.

А если бы это было сделано раньше, то, возможно и СВО не надо было бы проводить. Иметь такую "мягкую силу" в центре Европы — дорогого стоит.

Уточнения

Руси́ны также карпатские русины — группа восточнославянского населения, компактно проживающая на западе Украины (Закарпатье), востоке Словакии (так называемая Пряшевская Русь), в юго-восточной Польше (Лемковщина), на северо-востоке Венгрии, северо-западе Румынии (Марамарош), а также в сербской Воеводине и хорватской Славонии; крупные русинские диаспоры существуют в США и Канаде.







Слова́кия (словац. Slovensko [ˈslɔʋɛnskɔ], ), официальное название — Слова́цкая Респу́блика (словац. Slovenská republika [ˈslɔʋenskaː ˈrepublika]) — государство в Центральной Европе.



Ви́ктор Ми́хай О́рбан (венг. Orbán Viktor Mihály; род. 31 мая 1963, Секешфехервар, Венгерская Народная Республика) — венгерский государственный и политический деятель.

Премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год и с 2010 года.

