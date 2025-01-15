Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся?

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Из забвения на Украине всплыл экс-президент Пётр Порошенко, который всерьёз надеется вернуться к власти.

Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Экс-президент Украины Пётр Порошенко

Украинский ЛОМ обвиняет Зеленского и Сырского в поражениях на фронте

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал пораженческий пост в Telegram. По его словам, украинское военно-политическое руководство во главе с Владимиром Зеленским утратило контроль над ситуацией в районе Великой Новосёлки и Покровска.

Как утверждает Бутусов, до трассы Покровск-Днепропетровск (М-30) осталось 4 км. Значение трассы огромно, если она будет перерезана, то гарнизон ВСУ в Покровске окажется без устойчивой логистики.

Особенно досталось от журналиста главкому ВСУ Александру Сырскому, который "неспособен повлиять на ход событий и остановить врага". Вместо этого "войска фактически непрерывно бросаются во встречное сражение", в итоге есть "значительные потери пехоты, у которой нет времени подготовиться и закрепиться".

По словам Бутусова, подразделениям ВСУ Сырским ставятся нереальные задачи, отсутствует их взаимодействие, планирование и организации боя в обороне. А также неполноценно применяются огневые средства, дроны, нет взаимодействия дронов и РЭБ, отсутствуют инженерные работы.

Журналист призывает к немедленной смене руководства ВСУ, а если изменений не будет, то "Покровск и Большую Новоселку мы потеряем очень быстро, россияне пойдут дальше в Днепропетровскую область", а США отреагируют соответствующим образом. Ранее Бутусов сообщил, что во время боев под Покровском, в виду отсутствия резервов, пришлось срочно вводить в бой один из батальонов 93 бригады ВСУ, находящийся на переформировании. Бригада вступила в бой всем своим составом в числе … восьми человек.

Порошенко возвращается

Бутусова связывают с экс-президентом Петром Порошенко. Недавно бизнесмен выступил с критикой в таком же ракурсе. Видимо, Порошенко оживился на фоне разговоров на Украине о том, что администрация Трампа заставит Зеленского провести выборы президента. У Порошенко сложилось мнение, поддержанное среди "патриотов", что если бы он был президентом, такого бы позора он не допустил, а может быть и самой войны.

Второй момент, следующий из истерики Бутусова — отвечать, кончено, придётся, это правда, поэтому Бутусов решает и местную задачу — открещивается от преступлений Зеленского, дни которого как политика сочтены.

Российская армия довольна борьбой пауков в банке

Российская армия наработала тактику и, надеемся, имеет стратегию для достижения всех целей СВО и не позволит Порошенко вернуться.

Как следует из последних сообщений с мест, ВС РФ охватывают Покровск в клещи. Если будут взяты Котлино, Удачное и Зверево, то с запада котёл быстро закроется. До Удачного, вкотором находится самая большая шахта с коксующимися углями, осталось всего 2,2 километра. На днях добыча угля на шахте была прекращена в связи с приближением вплотную к ней линии фронта. С востока скоро начнутся бои за Новоэкономическое и Мирноград — пригороды Покровска.

Великая Новосёлка уже в окружении. Все дороги перерезаны, поля простреливаются. Освобождение населённого пункта ожидается со дня на день.