Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся?

3:44
Мир » Бывший СССР » Украина

Из забвения на Украине всплыл экс-президент Пётр Порошенко, который всерьёз надеется вернуться к власти.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко
Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Экс-президент Украины Пётр Порошенко

Украинский ЛОМ обвиняет Зеленского и Сырского в поражениях на фронте

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал пораженческий пост в Telegram. По его словам, украинское военно-политическое руководство во главе с Владимиром Зеленским утратило контроль над ситуацией в районе Великой Новосёлки и Покровска.

Как утверждает Бутусов, до трассы Покровск-Днепропетровск (М-30) осталось 4 км. Значение трассы огромно, если она будет перерезана, то гарнизон ВСУ в Покровске окажется без устойчивой логистики.

Особенно досталось от журналиста главкому ВСУ Александру Сырскому, который "неспособен повлиять на ход событий и остановить врага". Вместо этого "войска фактически непрерывно бросаются во встречное сражение", в итоге есть "значительные потери пехоты, у которой нет времени подготовиться и закрепиться".

По словам Бутусова, подразделениям ВСУ Сырским ставятся нереальные задачи, отсутствует их взаимодействие, планирование и организации боя в обороне. А также неполноценно применяются огневые средства, дроны, нет взаимодействия дронов и РЭБ, отсутствуют инженерные работы.

Журналист призывает к немедленной смене руководства ВСУ, а если изменений не будет, то "Покровск и Большую Новоселку мы потеряем очень быстро, россияне пойдут дальше в Днепропетровскую область", а США отреагируют соответствующим образом. Ранее Бутусов сообщил, что во время боев под Покровском, в виду отсутствия резервов, пришлось срочно вводить в бой один из батальонов 93 бригады ВСУ, находящийся на переформировании. Бригада вступила в бой всем своим составом в числе … восьми человек.

Порошенко возвращается

Бутусова связывают с экс-президентом Петром Порошенко. Недавно бизнесмен выступил с критикой в таком же ракурсе. Видимо, Порошенко оживился на фоне разговоров на Украине о том, что администрация Трампа заставит Зеленского провести выборы президента. У Порошенко сложилось мнение, поддержанное среди "патриотов", что если бы он был президентом, такого бы позора он не допустил, а может быть и самой войны.

Второй момент, следующий из истерики Бутусова — отвечать, кончено, придётся, это правда, поэтому Бутусов решает и местную задачу — открещивается от преступлений Зеленского, дни которого как политика сочтены.

Российская армия довольна борьбой пауков в банке

Российская армия наработала тактику и, надеемся, имеет стратегию для достижения всех целей СВО и не позволит Порошенко вернуться.

Как следует из последних сообщений с мест, ВС РФ охватывают Покровск в клещи. Если будут взяты Котлино, Удачное и Зверево, то с запада котёл быстро закроется. До Удачного, вкотором находится самая большая шахта с коксующимися углями, осталось всего 2,2 километра. На днях добыча угля на шахте была прекращена в связи с приближением вплотную к ней линии фронта. С востока скоро начнутся бои за Новоэкономическое и Мирноград — пригороды Покровска.

Великая Новосёлка уже в окружении. Все дороги перерезаны, поля простреливаются. Освобождение населённого пункта ожидается со дня на день.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы покровск пётр порошенко владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
Прогноз на февраль — продукты первой необходимости подорожают
Тина Канделаки показала 25-летнюю дочь Меланию в день её рождения
9-летний шахматист из России установил мировой рекорд
Самым полезным растительным маслом оказалось не оливковое
Чистка дома: где сода станет вашей самой большой ошибкой
Жвачка в желудке: стоит ли беспокоиться
Передача ответственности за Украину Европе: планы Трампа
Почему в квартире появляются мошки и как с ними бороться
Плохие соседи: какие продукты лучше держать подальше друг от друга
Нешлифованный или пропаренный рис: что лучше
Сейчас читают
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Наука и техника
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов Аудио 
Простая ошибка при парковке, которая стоит вам коробки передач
Авто
Простая ошибка при парковке, которая стоит вам коробки передач Аудио 
Горит чек: простые решения для водителей
Авто
Горит чек: простые решения для водителей Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся? Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
Прогноз на февраль — продукты первой необходимости подорожают
Тина Канделаки показала 25-летнюю дочь Меланию в день её рождения
9-летний шахматист из России установил мировой рекорд
Самым полезным растительным маслом оказалось не оливковое
Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся?
Чистка дома: где сода станет вашей самой большой ошибкой
Жвачка в желудке: стоит ли беспокоиться
Передача ответственности за Украину Европе: планы Трампа
Почему в квартире появляются мошки и как с ними бороться
Плохие соседи: какие продукты лучше держать подальше друг от друга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.