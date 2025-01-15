Договор Армении с США о стратегическом партнёрстве подписан поспешно и эмоций в Кремле не вызывает

В Москве без эмоций наблюдают путь Армении в светлое будущее стратегических отношений с США. Хотелось бы верить, что это будет не на деньги России.

Фото: МИД Армении by https://www.mfa.am/ru/photo-gallery/ Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен

Договор о стратегическом партнёрстве США — Армения может быть проигнорирован Трампом

14 января Армения подписала с США соглашение о стратегическом партнёрстве. Договор был подписан поспешно — за несколько дней до сложения полномочий администрацией Джо Байдена и на невысоком уровне министров иностранных дел. Вероятно, с администрацией Дональда Трампа у Еревана были бы сложности, что говорит о будущих проблемах с реализацией подписанного документа.

Текст соглашения представляет собой набор стандартных ценностей глобалистов (демократия, борьба с коррупцией, диверсификация экономики, энергетики, транспортных связей, культурный обмен), обеспечивающих "независимость" Армении от РФ во всех аспектах и подразумевающих полное подчинение Еревана интересам США и их повестке, в том числе по проекту "Анти-Россия".

Премьер Никол Пашинян выполняет свои обязательства перед силами, которые привели его к власти. Он никогда не был пророссийским политиком и с самого начала декларировал выход из ЕАЭС и ОДКБ. Он сдал Карабах, потому что так ему приказали американцы. В целом ничего неожиданного.

Армения интегрируется в структуры НАТО, но без гарантий безопасности

Для РФ документ интересен разделом о безопасности. Записано, что в течение следующего года планируется провести двусторонние консультации по вопросам обороны и продолжить поддержку вооружённых сил Армении через профессиональную военную подготовку. Армению будут "углублённо" интегрировать в евроатлантические военные структуры. США также продолжат "поддержку реформ в правоохранительных органах Армении, включая модернизацию министерства внутренних дел, обучение полиции и меры по обеспечению общественной безопасности".

Подписанный документ, как думают в Ереване, гарантирует, что США вступятся, если Азербайджан развяжет новую войну. Однако стратегическое партнёрство с Арменией — это не отношения США с Израилем или Великобританией. США (тем более, при Трампе) не будут предоставлять Армении никаких гарантий безопасности, а военная помощь боеприпасами и вооружениями будет оказана (если будет оказана) в порядке очереди.

Но Ереван заставят ввести санкции против РФ и убрать военную базу из Гюмри. В итоге Армения перед Азербайджаном будет выглядеть как беспомощный кролик перед удавом.

Армения имеет большие риски по продовольственной и энергетической безопасности

Парламент Армении недавно одобрил курс на вступление в ЕС. В целом очевиден тренд на сокращение связей с РФ, чтобы на её деньги стать ей угрозой. Это Россия проходила с Украиной и Молдавией. Если процесс интеграции в ЕС будет запущен, то Еревану из Москвы поставят ультиматум. При этом Армения достаточно зависима от РФ, а страны ЕАЭС, в том числе и РФ, продолжают оставаться основным экспортным рынком для армянской продукции.

По некоторым оценкам, в настоящее время до 70% товаров народного потребления Армения получает из России через Военно-Грузинскую дорогу. Армения импортирует 78% потребляемой энергии, в основном из России по льготным ценам. На РФ приходится 27% экспорта и 34% импорта страны. Наплыв в Армению релокантов из РФ в 2022 году привёл к тому, что вместо планового роста экономики страны в 1,6%, он составил в итоге почти 13%. Для РФ Армения важна тем, что через неё идёт параллельный импорт, но соглашение с США уберёт этот важный фактор.

Москва реагирует спокойно: пусть Армения пройдёт свой путь

Москва пока реагирует спокойно, наблюдая, как мышь лезет в мышеловку за бесплатным сыром.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции 14 января назвал отношения Москвы с Ереваном непростыми, а связи двух народов дружескими и братскими. Лавров подчеркнул, что Россия остаётся открытой к сотрудничеству с Арменией и готова продолжать диалог несмотря на сложные моменты в отношениях. В целом видно, что эмоции от предательства очередного союзника не возникают. Москва просто будет ждать, когда Армения пройдёт тот путь, который прошли Украина и теперь Молдавия, потеряв свой суверенитет. Пример Грузии показывает, что поумневшие политики возвращаются под крыло России.

Уточнения

Арме́ния (арм. [hɑjɑsˈtɑn]), официальное название — Респу́блика Арме́ния (арм. Հայաստանի Հանրապետություն [hɑjɑstɑˈni hɑnɾɑpɛtuˈtʰjun]) — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет.



Нико́л Вова́евич Пашиня́н (арм. Նիկոլ Վովայի Փաշինյան; род. 1 июня 1975, Иджеван, Армянская ССР, СССР) — армянский государственный и политический деятель, премьер-министр Армении с 8 мая 2018 года.

