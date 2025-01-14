Хищники и жертвы грядущего мира: не стоит недооценивать опасность антироссийских планов Запада

10:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Нынешние трагические события на Украине, безусловно, требуют историософского осмысления. Для того чтобы понять причины жестокого конфликта между крупнейшими восточнославянскими народами, необходимо во всех деталях знать подробности их взаимоотношений, чётко понимать исторические процессы и законы, дать, наконец, ответ, являются ли восточные славяне единым народом, или же пути русских и украинцев окончательно и бесповоротно разошлись.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Из мрака прошлого можно извлечь множество исторических персонажей, приводить бесконечное количество фактов, прибегнуть к различным историческим методологиям. Например, чрезвычайно характерна фигура Андрея Боголюбского, который наотрез отказался править в Киеве, уже в далёком ХII веке известном своим буйным, "майданутым" населением и своевольным боярством, смотревшим на Запад.

Неизбежно пришлось бы вспомнить времена Богдана Хмельницкого, Алексея Михайловича и Никона. Или титаническую личность князя Потёмкина-Таврического, который, по некоторым сведениям, предлагал перенести столицу Российской империи в Екатеринослав.

Кстати, этот город, ныне переименованный украинской властью в Днепр, несколько лет носил и название Новороссийск. Очевидно, что при исполнении замысла светлейшего князя, никакое отделение Украины от России было бы просто невозможным. Однако я полагаю, что истоки нынешней кровопролитной розни лежат отнюдь не в давнем прошлом, а в событиях не столь уж отдалённых.

В первую очередь нам необходимо разобраться, почему взаимоотношения двух столь близких по вере, языку и даже бытовым привычкам народов пошли по самому прискорбному и наихудшему для них сценарию, приведшему к конфликту, который длится уже три года и, по всем признакам, не собирается утихать. Не претендуя на историософский анализ, предлагаю заглянуть не в далёкое или близкое прошлое, начиная со времён Рюрика и заканчивая февралём 2022 года, а… в ближайшее будущее, поскольку, как это ни парадоксально, причины распада и дробления русской цивилизации можно отыскать именно в грядущих перспективах.

Одновременно с ростом многополярности пошла борьба за ресурсы

Уже очевидно, что нам доведётся жить в эпоху не просто больших, а поистине грандиозных геополитических перемен. О них без конца твердит президент Путин, полагающий, что нынешнее глобальное переформатирование неизбежно приведёт к возникновению многополярного мира. Тревожит, однако, что наша пропаганда, не обременяющая себя глубоким анализом разворачивающихся на наших глазах политических и экономических процессов, даёт не совсем верную (а зачастую совсем неправильную) оценку складывающихся геополитических реалий. Так, видимо, для укрепления оптимизма и бодрости духа весь Запад объявляется пребывающим в глубоком упадке и уже "агонизирующим". Увы, это опаснейшее заблуждение!

Известно, что примерно 75% природных ресурсов человечества концентрируются в трёх регионах: в Северной Америке, в России и в районе Персидского залива. Уже сейчас очевидно, что эти ресурсы не бесконечны и через какое-то время будут в основном исчерпаны. Нынешнее поколение может себя утешать только тем, что на наш век нефти, газа и других полезных ископаемых, а также пресной воды уж точно хватит.

Зато нашим потомкам не позавидуешь: при дальнейшем существовании потребительской модели цивилизации (её давным-давно следовало бы кардинально изменить) и выросшем до 10 миллиардов человек населении планеты им придётся очень туго. А поскольку подобная мрачная перспектива вполне осознана ведущими мировыми элитами, то в настоящее время разворачивается беспощадная и свирепая борьба за природные ресурсы, в которой страны чётко разделились на хищников и уготованных ими к употреблению беззащитных "травоядных".

Самым мощным и агрессивным хищником, этаким тираннозавром, безусловно, являются США, а если брать шире, то условный англо-саксонский мир: США, Канада, Гренландия (её судьба скоро определится), Австралия, Великобритания и Новая Зеландия. Эти страны, при полном доминировании США, контролируют не менее трети природных богатств Земли, обладают мощным научным и военно-экономическим потенциалом, да и с демографией у них всё в порядке.

Казалось бы, континентальная Европа, лишённая каких-либо значительных запасов природных ископаемых, находится в заведомо слабом положении и поэтому предназначена к съедению тираннозавром. Однако не всё так просто! Мы должны чётко понимать, что наша страна намечалась к поеданию именно Евросоюзом, который, хоть и действительно сильно одряхлел, но всё равно пытается выступать в роли хищника и до сих пор надеется на то, что ему рано или поздно удастся разжевать и проглотить Россию вместе с её природными ресурсами.

Медведь слишком травояден?

И вот здесь как раз и кроется разгадка, почему Украина вступила с Россией в смертельную схватку. Выражаясь художественным языком, можно сказать, что крыса захотела стать саблезубым тигром и войти в немногочисленный отряд хищников нового мира. Киевский режим всерьёз рассчитывал с помощью Запада одолеть своего восточного соседа, а затем получить триллионные репарации и захватить территории российского Черноземья и Кубани.

Но почему Украина (а также Прибалтика, Молдавия, а теперь даже Армения) делают ставку на ЕС, а не на Россию? Ведь, казалось бы, присоединение к нашему экономическому пространству, а ещё лучше самый тесный союз с РФ обеспечил бы этим далеко не самодостаточным странам неисчерпаемые ресурсы северной Евразии.

Увы, русский медведь до сих пор почему-то предпочитает демонстрировать свой травоядный характер. Если же говорить откровенно, то следует с печалью и тревогой признать, что Россия не смогла предложить окружающим странам, которым самой географией, казалось бы, уготована роль её сателлитов, какой-то внятный вариант будущего совместного развития. Нынешней "буржуинской" России свойственны очень многие вопиющие социально-экономические пороки, которые отвратили от неё наших потенциальных союзников.

Наша пропаганда продолжает уныло стенать по поводу того, как тяжело и некомфортно странам ЕЭС, ранее разжиревшим на дешёвых энергоносителях, без российского газа. Представители власти то и дело убеждают наших русофобствующих бывших "партнёров" в том, что Россия и дальше готова поставлять им по выгодной цене природные ресурсы. Продолжается ввоз на нашу территорию неквалифицированной рабочей силы из Средней Азии. Мы оказались не способны утвердить свои экономические и политические интересы в Абхазии и Армении, поддержать надлежащим образом Приднестровье, нас фактически выперли самым бесцеремонным образом из Сирии, где, между прочим, погибло немало наших военных.

Да и распределение национальных богатств в нашем обществе, скажем прямо, не имеет никакого отношения к идеям социальной справедливости. К этому следует добавить небывалый "гуманитарный" характер СВО, который заставляет подозревать, что у надрывно ревущего медведя выпали все зубы и затупились когти. Таким поведением обступивших нас хищников, среди которых есть и львы, и тигры, и гиены, и шакалы, не испугаешь! Честное слово, показателен пример КНДР, которую можно сравнить с росомахой: и связываться с ней опасно, и взять нечего!

Впрочем, в развернувшейся грандиозной по своему накалу и размаху геополитической борьбе особенно незавидна судьба Украины. Очевидная жертва возомнила себя хищником и на наших глазах буквально уничтожается коллективным Западом, который явно руководствуется мнением Збигнева Бжезинского о том, что без Украины Россия не сможет вернуть себе имперскую мощь. Этого умного и прозорливого русофоба у нас принято всячески ругать и критиковать, однако он, несомненно, был прав: главная слабость России в её недостаточном демографическом потенциале, который всячески подрывается нашими геополитическими врагами, проводящими дальновидную и безжалостную по отношению ко всем своим соперникам политику.

Получив по морде от России, западные хищники начали что-то понимать

И всё же положение России отнюдь не безнадёжно! Под влиянием обстоятельств, видимо, не на шутку испугавшись звериного оскала Запада, российская элита нашла в себе решимость вступить с ним в противоборство. Кажется, и Запад начинает постепенно понимать, что битва с рассвирепевшим медведем может стать для него погибельной и поэтому, скорее всего, к "съедению" предназначит ресурсы Персидского залива, тем более что Иран, обладающий гигантскими запасами углеводородов, в противостоянии с Израилем выказал опасную нерешительность.

Недавно наш президент заметил, что России для того, чтобы соблюдались её национальные интересы, "нужно быть сильной". Но что это означает в реальности? Первым делом мы должны раздавить украинскую "крысу", а также не давать в обиду дружественные нам страны, в том числе Иран, поскольку его "съедение" Западом резко и не в нашу пользу нарушит сложившийся баланс геополитических сил.

Несмотря на определённые внутренние проблемы, которые нам со временем, предстоит решить, у "русского медведя" имеются могучие мускулы, острые клыки и длинные когти, то есть самое современное и многочисленное ядерное оружие. Оно позволит нам даже без прямой военной поддержки китайского дракона сохранить свой ареал обитания и не отдать его на разграбление алчущим добычи западным хищникам. А вот от Украины, если она, конечно, не одумается, останется только "мокрое место".

Уточнения

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней.



Андре́й Ю́рьевич Боголю́бский (? — ум. 29 июня 1174) — князь Вышгородский (1149, 1155), Дорогобужский (1150—1151), Рязанский (1153), великий князь Владимирский (1157—1174).



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.

