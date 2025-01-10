От Дании уйдёт не только Гренландия, но и Фарерские острова

Дания потеряет не только Гренландию в пользу США, но и Фарерские острова — в пользу России.

Фото: TUBS is licensed under Free Software Foundation Фарерские острова

Дания отдала Украине всё свое вооружение и не сможет противостоять США

Нет враждебнее страны для России, чем королевство Дания. Её перевозчик Maersk работает на Пентагон, её инструкторы обучают солдат ВСУ в Британии и Румынии. Дания обязалась пожертвовать 19 самолетов F-16 ВСУ и частично уже поставила. Дания, согласно данным в СМИ, направила Украине в 2024 году военную помощь в размере не менее €1,8 млрд из €8,5 млрд намеченных к отправке в 2023–2028 годах. Копенгаген угрожает закрыть выход российским танкерам из Финского залива в Балтийское море.

Но активное участие в военном конфликте Запада с Россией вышло Дании боком. В европейских СМИ обсуждают войну Дании с США за Гренландию — части королевства. По мнению издания Politico, Дания "пожертвовала" своей армией ради Украины и не сможет ничего противопоставить возможному присоединению Гренландии к США военным путём. Именно этот путь не исключил президент США Дональд Трамп.

Гренландия хочет отделиться от Дании

В Гренландии есть желание отделиться от Дании. Население считает, что датчане уничтожали гренландскую нацию в двух колониальных кампаниях.

По принудительному контролю над рождаемостью в 1960–1970-х годах, когда датские врачи насильно или скрытно устанавливали гренландским женщинам внутриматочные спирали и другие средства контрацепции. По насильственному усыновлению и перемещению гренландских детей в Данию без сохранения связи с родиной.

Поэтому предложение Трампа о присоединении Гренландии к США будет рассмотрено националистической элитой Гренландии, учитывая, что молодёжь небольшого населения острова (50 тысяч) теперь говорит только на гренландском языке.

Гренландия может получить независимость, так как в Законе о самоуправлении от 2009 года этот момент обговаривается. Для этого надо провести референдум, и решение должно быть одобрено парламентами Гренландии и Дании. А если парламент Дании не одобрит, то может быть военный конфликт с США, которые это решение поддержат.

Голосование за независимость может состояться уже после выборов в парламент 6 апреля.

Фарерские острова предпочитают сотрудничать с Россией

Арктика приобрела стратегическое значение, и проблема Дании (и ЕС) в том, что она утратила контроль не только над Гренландией, но и над ещё одним субъектом Королевства — Фарерскими островами, которые продлили соглашение о рыболовстве с РФ от 1977 года. По нему, фарерские судоходные компании имеют доступ к вылову трески в Баренцевом море, а российские ловят путассу в водах Фарерских островов.

В Дании это решение Торсхавна вызвало бурю негодования. Потому что "фарерский краеугольный камень Содружества продолжает свое соглашение с русскими в условиях санкций", по которым российским кораблям запрещено заходить в порты ЕС. Это может означать, что "русские смогут шпионить за Западом через связи с Фарерскими островами", бьют тревогу датчане.

Но какое дело фарерцам до опасений Копенгагена и всей Европы. Система самоуправления Фарерских островов была установлена законом ​​в 1948 году, и отношения с Копенгагеном тоже не безоблачные. Дания препятствует вступлению Фарерских островов в ВТО, и Торсхавн в рамках указанного закона хочет узнать, насколько далеко Фарерские острова смогут продвинуться на международной арене самостоятельно.

Если Гренландия получит независимость, то Фарерские острова присоединяться. В среднесрочной перспективе, отношения с РФ у Фарерских островов могут оформиться в союзнические, вплоть до организации там российской базы военно-технического обеспечения кораблей.

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства.



Фаре́рские острова́ Фаре́ры — автономный регион и группа островов в северной части Атлантического океана между Шотландией (Шетландскими островами) и Исландией. Регион и острова входят в состав Датского королевства.

