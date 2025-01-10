Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анжелеса

Лос-Анжелес подожгли одновременно в нескольких местах. Об этом есть свидетельства и уже арестован первый подозреваемый. Что сжигается в центре сопротивления Трампу?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лесной пожар

Лос-Анжелес воспламенился одновременно с трёх сторон

По сообщениям в СМИ, можно сделать вывод, что пожары большом Лос-Анжелесе в Калифорнии вспыхнули в течение 12 часов 7 января в трёх местах. Первый — в фешенебельном районе Палисейдс около 10:30 утра по местному времени. За 20 (!) минут пожар охватил площадь от 8 гектаров до более чем 80 гектаров вокруг пляжных городов Санта-Моника и Малибу. К следующей ночи огонь уже полыхал на площади примерно в 65 квадратных километров (площадь Псковской области). Пожар до сих пор не локализован. Жители рассказали, что использовали вёдра, наполненные водой из бассейнов, чтобы потушить пламя, поскольку пожарные гидранты были пусты.

Второй очаг находится в Итоне, недалеко от Пасадены, к северу от города. Пожар начался около 18:00 недалеко от платной дороги Маунт-Уилсон в горах Сан-Габриэль. Он распространился на площади более 400 гектаров в течение шести часов. К следующей ночи площадь пожара увеличилась более чем в десять раз и было зарегистрировано пять погибших. Лес продолжает бесконтрольно гореть на площади более 5500 гектаров.

Третий очаг зарегистрирован в долине реки Херст к северо-западу от Лос-Анжелеса в 22:30 по местному времени. К 14:00 часам 8 января он распространился на 200 гектарах, вызвав обязательную эвакуацию в соседней Санта-Кларите. К полудню 9 января площадь пожара достигла почти 350 гектаров. 8 января зарегистрированы очаги ещё в двух районах большого Лос-Анжелеса.

При этом синоптики заранее предупреждали о разрушительных порывах ветра, которые 7 января достигали 100 километров в час на равнине и более — в горах, сообщает The New York Times. Известно, что в течение многих лет в Лос-Анжелесе не регистрировались пожары в первые три месяца года, не говоря уже о первых двух неделях.

Жители уверены в поджогах, пойман первый поджигатель

Foх News цитирует записи из соцсетей жителей пострадавших районов. "Здесь, в Лос-Анжелесе, находится поджигатель", — написал актёр Генри Уинклер. Актриса Элисон Суини просто ответила: "Согласна". Певец Крис Браун подтвердил, что "кто-то устроил эти пожары, что-то не сходится". Полиция Лос-Анжелеса отреагировала на сообщение о мужчине, пытавшемся разжечь пожар в Вудленд-Хиллз. Он арестован.

Наводит на размышления и отсутствие воды в гидрантах. СМИ говорят о том, что это упущение властей, не создавших резервуары и разогнавших профессиональных пожарных. Но можно предположить и саботаж властей, как будто подожгли сами и тушить не собираются.

Калифорния, оплот демократов и центр сопротивления Трампу, сжигает улики

Что может скрываться в подвалах шикарных домов Лос-Анжелеса? Определённо, те секреты, которые будет расследовать администрация президента Дональда Трампа по уничтожению "глубинного государства". Это дела о педофилии, сексуальном насилии над бесправными нелегальными мигрантами, продажи их органов, ритуальных убийствах, а также деятельности по фабрикации дел против Трампа, попытках военного переворота.

О том, что глобалистам очень плохо, говорит переход их рупора Марка Цукерберга на сторону Трампа. Запрещённая в РФ соцсеть Мета* разрешила называть в своих продуктах ЛГБТ* нездоровыми людьми.

Посмотрим, что из этого выйдет, как видно, Трамп и "серый кардинал" демократов Барак Обама переговорили на похоронах Джимми Картера неслучайно.

*- Запрещённые в РФ организации, признанные экстремистскими.

Уточнения

Лос-А́нджелес — город на юге штата Калифорния, США. Крупнейший по численности населения в штате и второй в стране (по переписи 2020 года — 3 849 297 человек). Город является административным центром одноимённого округа, а также центром Большого Лос-Анджелеса — агломерации с населением порядка 13 млн человек.



Бара́к Хуссе́йн Оба́ма — американский государственный и политический деятель, 44-й президент США с 20 января 2009 по 20 января 2017.





