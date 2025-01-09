Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США

Трамп не предлагает аннексировать Мексику, потому что историческая правда на её стороне, однако он допускает военную операцию в стране, и на это Шейнбаум дала ответ.

Фото: MX GM ALFOMBRA MONUMENTAL by Secretaría de Cultura Ciudad de México from México, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум

Справедливость требует возврата Мексике её земель в США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум 8 января саркастически отреагировала на предложение президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский залив.

Во время пресс-конференции Шейнбаум продемонстрировала карту 1607 года, на которой Мексике принадлежит большая часть современного американского юго-запада и запада. К США эти земли отошли по договору о мире Гваделупе-Идальго 1848 года после двухлетней войны. Многие мексиканцы продвигают "теорию реконкисты", утверждая о желании "мексиканских американцев" вернуть Мексике Калифорнию, Нью-Мексико и другие южные штаты.

Стоя перед этой картой, Шейнбаум заявила, что Северную Америку следует называть "мексиканской Америкой", потому что в учредительном документе 1814 года, предшествовавшем Конституции Мексики, она называлась именно так.

"Звучит неплохо, не так ли?" — прокомментировала она.

Шейнбаум знает, что может последовать военная операция США в Мексике

Шейнбаум была вынуждена ответить на заявления Трампа, который 7 января снова пригрозил Мексике введением 25% пошлин, если она не остановит иммиграцию, и заявил, что страной фактически управляют наркокартели.

"У нас огромный дефицит с Мексикой, и мы много помогаем Мексике. По сути, ею управляют картели, и мы не можем этого допустить, потому что Мексика действительно в беде, в большой беде. Очень опасное место", — сказал Трамп во время пресс-конференции.

Во время своего первого срока президент США предлагал провести военную операцию в Мексике, чтобы покончить с наркобаронами. Бывший министр обороны Марк Эспе в своей книге "Священная клятва" рассказал, что Трамп просил его в 2020 году ударить ракетами, чтобы уничтожить лаборатории по производству наркотиков. Эспер утверждает, что Трамп сказал ему:

"Мы могли бы просто запустить несколько ракет "Патриот" и тихо разрушить лаборатории. Никто не узнает, что это были мы".

Очередной выпад Трампа для Шейнбаум был очевиден последствиями такого рода, тем более, что шесть из десяти мексиканцев считают, что их соотечественникам в США живётся лучше, чем на родине. Поэтому Шейнбаум ответила, что "президента Трампа дезинформировали". "Фелипе Кальдерон уже не является президентом, в Мексике правит народ", который поддерживает реконкисту.

Мексикой управляют наркокартели при руководящей роли из США

Заметим, что картели если и управляют Мексикой, то только потому, что США этому способствуют. Наркотрафик кормит многие сектора экономики в США, как и в Мексике.

В 2021 году Мексика подала в суд на семь американских производителей оружия и дистрибьютора, обвинив компании в поставках оружия наркокартелям. Но суд прекратил дело. Между тем около 75% оружия, конфискованного на территории Мексики, поступает из Соединённых Штатов нелегально.

Трампа Шейнбаум не боится, но предпочитает договариваться

Шейнбаум выступлением у карты показала, что не боится Трампа и его притязаний, но она понимает, что надо договариваться. В январе президент заявила, что Мексика будет открыта для приёма депортированных мигрантов немексиканского гражданства из США, но может ограничить это определёнными гражданствами или запросить компенсацию.

В прошлом году более десяти миллионов мексиканских мигрантов отправили деньги в Мексику из США на сумму около 1,2 млрд долларов, согласно данным Banco de México. Это, конечно, не те деньги, чтобы ими разбрасываться. С другой стороны, мексиканские рабочие — основа рентабельного сельского хозяйства США, а фермеры голосуют за Трампа, поэтому с Мексикой он договорится.

Уточнения

Клаудия Шейнбаум Пардо — мексиканский политик, учёный и специалист по охране окружающей среды. Избрана президентом Мексики на всеобщих выборах, прошедших 2 июня 2024 года. Вступила в должность 1 октября 2024 года. Первая женщина-президент в истории страны.





Нелега́льная мигра́ция — миграция с нарушением миграционного законодательства государства.



Мексика́нский зали́в — внутреннее море западной части Атлантического океана. Ограничен с северо-запада, севера и востока побережьем США (штаты Флорида, Алабама, Миссисипи, Луизиана и Техас), на юге и юго-западе — побережьем Мексики (штаты Тамаулипас, Веракрус, Табаско, Кампече, Юкатан), а также островом Кубой.

