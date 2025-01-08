Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева

После того, как Алиев назвал Армению "фашистским государством", Ереван передумал избавляться от российской базы в Гюмри. Москва может сейчас сыграть в свою игру.
"Фашизм в Армении должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы", — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским СМИ.
Причина ярости — воспоминание об этнических чистках и изгнание азербайджанцев с их исторических земель.
"Это (фашизм) совместный продукт солидарных с ней исламофобских, азербайджанофобских, расистских, ксенофобских кругов, представителей зарубежных стран", — сказал Алиев.
Не исключено, что сюда он подключает и РФ.
Алиев на правах победителя недоволен и требует от Армении:
Алиев также отметил, что Азербайджан является ведущей экономикой и военной силой на Южном Кавказе, а в современном мире фактор силы играет ключевую роль.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал мирно. Он подчеркнул, что агрессивная риторика Баку может быть попыткой подготовить почву для новой эскалации в регионе, однако Армения стремится понять причины такого восприятия и "работать над устранением негативных представлений".
Пашинян подчеркнул, что Армения продвигает проект "Перекресток мира", который предполагает открытие всех транспортных коммуникаций в регионе — как между различными частями Азербайджана через территорию Армении, так и сообщение между различными частями Армении через территорию Азербайджана.
И тут же министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что правительство на данный момент не обсуждает изменения договора о дислокации российской военной базы, она остаётся в Гюмри. Не потому ли Пашинян так спокоен? Ведь не наблюдатели же ЕС, которые расположены на границе, остановят ВС Азербайджана.
Что в этой обстановке делать России? Цель — сохранить спокойствие на Южном Кавказе. С Грузией получилось, но покровитель Баку — Турция, и покровители Еревана — США и Франция, воспользуются любой возможностью, чтобы раздуть пожар в отношениях между двумя давними противниками. Армения и Азербайджан — антироссийские страны, и из этого надо исходить.
Алиеву не надо подыгрывать в духе: как хорошо, что вы с Путиным против Запада, а Пашиняну, что всё в порядке, раз вы в ЕАЭС, подумаешь, вышли из ОДКБ. Позиция, когда на антироссийские выпады Еревана и Баку Москва закрывает глаза, это позиция заранее проигрышная — сядут на шею и будут погонять, как Алиев в деле о потерпевшем катастрофу самолёте или Пашинян в деле о "предательстве" России по Нагорному Карабаху.
Не лучше ли обрисовать Армении её перспективы с точки зрения "фашистского государства" в плане новой приближающейся резни, а Азербайджану напомнить, что база в Гюмри для того и создана, чтобы по договору о дружбе между РФ и Арменией, воспрепятствовать вторжению в международно-признанную территорию Армении, коей является Сюникская область, по которой проходит Зангезурский коридор.
Ильха́м Гейда́р оглы́ Али́ев — азербайджанский государственный и политический деятель. Действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.
Нико́л Вова́евич Пашиня́н — армянский государственный и политический деятель, премьер-министр Армении с 8 мая 2018 года. Исполнял обязанности премьер-министра с 25 апреля по 2 августа 2021 года и одержал победу на июньских парламентских выборах.
«Зангезу́рский коридо́р» — продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.