Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева

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После того, как Алиев назвал Армению "фашистским государством", Ереван передумал избавляться от российской базы в Гюмри. Москва может сейчас сыграть в свою игру.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Первая строевая подготовка Преображенского полка, роты Почётного караула и военного оркестра весеннего призыва

Алиев назвал Армению "фашистским государством"

"Фашизм в Армении должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы", — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским СМИ.

Причина ярости — воспоминание об этнических чистках и изгнание азербайджанцев с их исторических земель.

"Это (фашизм) совместный продукт солидарных с ней исламофобских, азербайджанофобских, расистских, ксенофобских кругов, представителей зарубежных стран", — сказал Алиев.

Не исключено, что сюда он подключает и РФ.

Алиев на правах победителя недоволен и требует от Армении:

"Открыть" Зангезурский коридор, пролегающий на территории Армении. "Сколько мы должны ждать и почему должны ждать? То есть они должны все это учесть. Я сказал один раз, им не следует нас нервировать, и они должны понять, что здесь право голоса принадлежит нам", — сказал Алиев. Не укреплять армию, потому что армяне " живут реваншистскими идеями, и Армения фактически является источником угрозы для региона". Не привлекать новые платформы сотрудничества между Арменией, США и Евросоюзом. Упразднить Минскую группу (в составе которой была РФ). Изменить конституцию Армении, в которой Нагорный Карабах признаётся частью Армении.

Алиев также отметил, что Азербайджан является ведущей экономикой и военной силой на Южном Кавказе, а в современном мире фактор силы играет ключевую роль.

Армения передумала выдворять российскую базу в Гюмри

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал мирно. Он подчеркнул, что агрессивная риторика Баку может быть попыткой подготовить почву для новой эскалации в регионе, однако Армения стремится понять причины такого восприятия и "работать над устранением негативных представлений".

Пашинян подчеркнул, что Армения продвигает проект "Перекресток мира", который предполагает открытие всех транспортных коммуникаций в регионе — как между различными частями Азербайджана через территорию Армении, так и сообщение между различными частями Армении через территорию Азербайджана.

И тут же министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что правительство на данный момент не обсуждает изменения договора о дислокации российской военной базы, она остаётся в Гюмри. Не потому ли Пашинян так спокоен? Ведь не наблюдатели же ЕС, которые расположены на границе, остановят ВС Азербайджана.

Цель России — не позволить дестабилизировать Южный Кавказ

Что в этой обстановке делать России? Цель — сохранить спокойствие на Южном Кавказе. С Грузией получилось, но покровитель Баку — Турция, и покровители Еревана — США и Франция, воспользуются любой возможностью, чтобы раздуть пожар в отношениях между двумя давними противниками. Армения и Азербайджан — антироссийские страны, и из этого надо исходить.

Алиеву не надо подыгрывать в духе: как хорошо, что вы с Путиным против Запада, а Пашиняну, что всё в порядке, раз вы в ЕАЭС, подумаешь, вышли из ОДКБ. Позиция, когда на антироссийские выпады Еревана и Баку Москва закрывает глаза, это позиция заранее проигрышная — сядут на шею и будут погонять, как Алиев в деле о потерпевшем катастрофу самолёте или Пашинян в деле о "предательстве" России по Нагорному Карабаху.

Не лучше ли обрисовать Армении её перспективы с точки зрения "фашистского государства" в плане новой приближающейся резни, а Азербайджану напомнить, что база в Гюмри для того и создана, чтобы по договору о дружбе между РФ и Арменией, воспрепятствовать вторжению в международно-признанную территорию Армении, коей является Сюникская область, по которой проходит Зангезурский коридор.

Уточнения

Ильха́м Гейда́р оглы́ Али́ев — азербайджанский государственный и политический деятель. Действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.





Нико́л Вова́евич Пашиня́н — армянский государственный и политический деятель, премьер-министр Армении с 8 мая 2018 года. Исполнял обязанности премьер-министра с 25 апреля по 2 августа 2021 года и одержал победу на июньских парламентских выборах.





«Зангезу́рский коридо́р» — продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой.

