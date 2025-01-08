Планы Трампа по аннексии Канады, Панамы и части Дании будут реализованы. России это выгодно

Трамп возвращает США к периоду "маленьких победоносных войн", разрушая либеральные правила в международных отношениях. С Россией он будет считаться.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Трамп переходит к ведению "маленьких победоносных войн"

США в ведении войн придерживались трёх тактик. Первая, это модель поведения в мировых войнах. Когда США оставались над войной, а потом делили лавры победителя с извлечением экономических преференций.

Вторая — это модель "маленькой победоносной войны" в период между мировыми войнами, согласно принципу разделяй и властвуй. И третья — после развала СССР была попытка подчинить всех зависимых и гибридно воевать с "осью зла", устанавливая порядки глобализма.

Президент США Дональд Трамп сегодня отходит от третьей модели, возвращаясь ко второй, подготавливая переход на первую. По его логике, ЕС или страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Япония, Южная Корея и Тайвань должны сами противостоять своим прямым противникам. США будут наблюдать, а потом пожинать плоды восстановления разрушенного мира на кредиты американских банков.

Трамп уже наметил "маленькие победоносные войны" по аннексии Канады, Панамского канала и Гренландии, входящей в королевство Дания. Никакие союзники ему более не союзники, если речь идёт о благополучии США. К заявлениям Трампа надо относится серьёзно, потому что они подкрепляются делами. Так, его сын поехал в Гренландию наводить мосты, ведутся кулуарные переговоры и в других странах. Им скоро будет поставлен ультиматум. Или вы ложитесь под США, либо вас уничтожат экономически или военным путём.

Трамп разрушает либеральные правила, которыми недоволен Путин

При этом Трамп разрушает либеральные правила, которыми многократно возмущался российский президент Владимир Путин. Одно из них — это так называемая территориальная целостность государств. Трамп поддерживает принцип наций на самоопределение и хочет это мнение купить. А что так можно было, спросите вы, Трампу — можно. Об этом свидетельствуют молчание Европы, НАТО, слабые попытки примазаться к трампистам, как это делает президент Франции Эмманюэль Макрон. Даже только разговоры об аннексии Канады, Панамы или Гренландии обесценивают санкции глобалистов на РФ за Крым и Донбасс и "вторжение" на Украину. Избиратель на Западе будет задавать вопросы.

Россия Трампом признана сильной

РФ ментально становится Советским Союзом, показывая военную силу. А то, что делается в рамках бывшего СССР для Трампа не нарушение международного права. Это признано внутренним делом бывшего СССР. Мало того, и страны Варшавского договора, согласно логике Трампа — тоже дело России, как бывшей зоны её влияния и безопасности. Поэтому и слышен такой вой из стран Прибалтики и Польши. Есть у них предчувствие возвращения в Российскую Империю, если уж американская империя имеет право на жизнь.

Совсем другое отношение у Трампа к Китаю, который активно заползает и даже уже заполз в зону влияния США в Латинской Америке, а Панамский канал — это стратегичский военный объект. Если не взять Гренландию и Канаду, то Арктика с её стратегическим положением и ресурсами будет потеряна для США. Там опять же помимо РФ, будет ещё и Китай. С какой стати, в логике Трампа, если это совсем не китайские исторические земли?

Исходя из последних его заявлений о том, что Байден виноват в протаскивании Украины в НАТО, поэтому Россия и начала СВО, просматривается отказ от ведения войны на Украине и её перенос на другие территории.

Посмотрим, даст ли Трамп расправиться с курдами Анкаре, возможно, нет, так как Турция выйдет из конфликта усиленной и станет угрожать Израилю, а это не подходит Вашингтону.

Путин и Трамп поделят зоны влияния

Вопрос, а не изменится ли эта позиция США через 4 года. Представляется, что эта тенденция ухода в "маленькие победоносные войны" надолго, так как лидеры стран выдвигаются элитами и поддерживаются народами. Вашингтон больше не может позволить себе вбухивать в Пентагон почти триллион долларов в год. США столкнулись с финансовой катастрофой, ежегодно добавляя 2 триллиона долларов к своему государственному долгу и выплачивая 1 триллион долларов в год только в виде процентов. Набор в армию остаётся слабым, растёт преступность, связанная с мигрантами, американцы уничтожают друг друга во внутренних войнах. ВПК США так и не был запущен, идёт отставание от РФ по передовым видам ракетного оружия и дронов.

Поэтому осознанное сползание в третью мировую войну сейчас невозможно. После прихода к консенсусу Путин-Трамп по разделу зон влияния, она сойдёт с повестки дня. Консенсус Си-Трамп откладывается, так как Китай пока не дорос в военном отношении до кондиций крупнейшей ядерной державы, но и Трамп пока не претендует на победоносную "войнушку" за Тайвань.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США. Второй президент в истории США после Гровера Кливленда, кому удалось одержать победу на двух выборах с перерывом между ними, и первый, кому удалось это сделать, будучи кандидатом от Республиканской партии.





Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства.

