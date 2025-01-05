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Любовь Степушова

План Москвы по спасению российских граждан в Приднестровье был составлен два года назад

4:28
Мир » Бывший СССР

В Приднестровье назревает гуманитарная катастрофа в связи с действиями Молдавии и Украины, перекрывших региону газ. Каков план Москвы по спасению российских граждан?

Молдавская ГРЭС
Фото: commons.wikimedia.org by Донор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молдавская ГРЭС

Власти ПМР отказываются от помощи Молдавии в условиях блокады

В самопровозглашённой Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) проживает примерно полмиллиона человек, из них около 300 тысяч имеют российский паспорт. После решения Киева прекратить транзит газа, который поступал на Молдавскую ГРЭС в ПМР, и нежелания Кишинёва признать долг перед "Газпромом", подача газа остановилась, а ГРЭС перешла на уголь. Его хватит на полтора месяца.

В республике с нового года в связи с дефицитом электроэнергии выключено уличное освещение, по 4 часа идут веерные отключения света в населённых пунктах, закрыты детские сады и учебные заведения. Все отрасли промышленности, кроме пищевой, остановлены. Власти объявили об официальном закрытии металлургического комбината и хлебозавода в городе Рыбница. Отключения отопления приводит к многочисленным авариям в сетях.

В западных СМИ говорится о том, что Россия бросила ПМР на произвол судьбы, а власти республики недееспособны. В Молдавии заговорили о "выкуривании" военным путём российских миротворцев из ПМР или об установлении контроля над Молдавской ГРЭС. Тем более, что она расположена на стыке Приднестровья, Украины и Молдавии, что облегчает задачу её захвата с помощью ВСУ или ВС Румынии. Также распространяется нарратив, что Приднестровье теперь вернётся в Молдавию, не выдержав газовой блокады.

Власти ПМР отказываются от замещающих поставок газа через Болгарию и Украину и утверждают, что ждут прямых поставок из России. Но как это можно сделать, если нет общей границы, а Украина враждебна ПМР? Упорное молчание в Кремле говорит о том, что есть план. 

На втором этапе СВО ВС РФ намерены войти в ПМР через Одессу

28 февраля 2024 года в Приднестровье состоялся всеобщий съезд депутатов всех уровней, в ходе которого местные власти обратились с просьбой к России защитить Приднестровье на фоне растущего давления со стороны Молдавии. 28 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Москва несёт ответственность за безопасность в Приднестровье и будет руководствоваться имеющимся у российских военных миротворцев мандатом по её обеспечению.

Разразившаяся гуманитарная катастрофа — это веская причина спасти российских граждан, и для этого сил миротоворцев недостаточно. Нужно освобождать Одессу, от которой до Приднестровья по прямой 80 км. Такая задача озвучивалась в 2022 году заместителем командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майором Рустамом Миннекаевым.

"Контроль над Югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", - сказал генерал.

Очевидно, что на зимне-весеннюю компанию поставлена задача этот контроль установить. Это вполне реальная задача, учитывая, что до Днепропетровской области ВС РФ осталось 7 км, а в Запорожье идёт прямая дорога по тылам ВСУ после окончания Кураховской операции и освобождения Великой Новосёлки. Оказавшись в Приднестровье, ВС РФ получат "доступ" к базам НАТО в Румынии в ответ на поглощение альянсом Финляндии и Швеции. Также вместо миротворцев там может появиться новая полноценная военная база ВС РФ.

Конечно, можно дождаться выборов в парламент Молдавии в 2025 году и после прихода к власти пророссийских сил (очевидно, что молдаване тоже хотят дешёвой электроэнергии от Молдавской ГРЭС) попробовать договориться с "Газпромом" об изменении маршрута подачи газа через "Турецкий поток" с признанием долга. Но это ненадёжный вариант решения проблемы защиты российских граждан.

Уточнения

 
Молдавская (Кучурганская) государственная районная электростанция  — крупная тепловая электростанция, расположенная в городе Днестровск в Приднестровье на берегу Кучурганского лимана. Запущена в эксплуатацию 26 сентября 1964 года.  Общая мощность станции составляет 2520 МВт. Станция имеет возможность производить электроэнергию с использованием природного газа, угля и мазута.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы газ одесса газпром украина молдавия приднестровье
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