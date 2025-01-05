Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС?

Поставки российского газа через территорию Украины в Европу прекращены 1 января 2025 года. Официальная версия гласит, что истёк пятилетний контракт на поставку российского газа в Евросоюз через Украину несмотря на то, что у "Газпрома" есть долгосрочные соглашения с рядом европейских покупателей.

Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Природный газ

В "Газпроме" отметили, что "киевские партнёры" неоднократно отказывались продлевать это соглашение, в связи с чем российская компания была "лишена технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины".

Было отмечено, что 1 января 2025 года завершился срок действия документов, подписанных 30 декабря 2019 года, — соглашения между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по организации транспортировки российского газа через территорию Украины, а также о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины — ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Уже 2 января поставки российского газа через крупнейший хаб Австрии Баумгартен снизились до около 0,03 млн кубометров в час (сутками ранее — около 0,5 млн кубометров в час).

Кто и что потерял от прекращения поставок российского газа

Отметим, что компания "Газпром" ежегодно зарабатывала от экспорта газа в Европу через Украину 5-6 млрд долларов. Доходы же Украины от транзита составляли около миллиарда долларов.

Возможно, деньги и не очень большие, особенно по меркам затрат на боевые действия, но это решение лишает Европу 15 млрд кубометров газа в год, что создаёт значительные проблемы для европейских стран, зависящих от российского газа. Стоит отметить, что основные потребители российского газа были как члены Евросоюза, так и НАТО:

Словакия,

Венгрия

и Австрия.

И хотя 15 млрд кубометров газа от 500 млрд, что в целом потребляет Европа, не так уж и много, но в масштабах одной страны, особенно такой как Словакия, — это более чем критично.

Естественно, всё это отразилось и на биржах Европы. По данным лондонской биржи ICE Futures от 31 декабря, цена на природный газ увеличилась до максимальных значений с 27 ноября 2023 года — 536 долларов за тысячу кубометров. В последний день 2024 года рост цен на газ составил более 4%.

Без последствий для Европы не обошлось: цены на газ по-прежнему выше тех, что были до СВО. Промышленность несёт убытки, и ЕС проигрывает конкуренцию двум другим крупнейшим мировым экономикам —

США и Китаю.

В результате тормозится рост доходов, растут недовольство населения и популярность ультраправых, призывающих дружить с Россией и прекратить поддержку Украины.

Поэтому в диссонанс с настроениями в Европе прозвучало удивительно радостное заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко, который не скрывал удовлетворения остановкой транзита российского газа:

"Это историческое событие — Европа уже приняла решение отказаться от российского газа".

С чего вдруг такая радость, ведь украинская экономика потеряла почти миллиард долларов и, главное, пострадали её европейские партнёры?

Как пытались решить проблему с поставками газа

Если вспомнить, практически всё лето шли переговоры о продлении данного контракта и украинские власти как минимум дважды заявляли, что контракт будет продлён.

Покупатели газа из Словакии и Венгрии практически до конца года продолжали переговоры о сохранении поставок газа после истечения срока действия транзитной сделки, причём предложение предусматривало обмен между Азербайджаном и Россией. Президент Азербайджана ещё в сентябре, встретившись с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме, заявил, что у него есть "некоторый оптимизм" по поводу последних дискуссий между Россией и Украиной.

Как отмечало в то время "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники, Киев ожидал от Азербайджана и Словакии, ключевых партнёров по вопросу транзита, договорённостей с Россией по поводу недопустимости атак на объекты газовой инфраструктуры Украины. Это требование якобы возникло после неоднократных ударов РФ по украинским газовым хранилищам, что вызвало беспокойство европейских трейдеров и повлияло на цены на газ в Европе.

Здесь стоит отметить надуманность этой темы, ведь после начала боевых действий в 2022 году "Нафтогаз" отказался принимать газ через один из двух газораспределительных пунктов, поскольку он попал под российский контроль. А летом 2024 года второй пункт — "Суджа" — перешёл уже под контроль Украины после наступления в Курской области. Однако "Газпром" не прекратил прокачку, это ещё раз доказало Киеву и Евросоюзу, что поставки газа в Европу нужнее России, чем Украине.

После прекращения транзита через Украину у "Газпрома" остаётся лишь один маршрут для поставок в Европу — газопровод "Турецкий поток", по которому в страны Юго-Восточной Европы ежегодно прокачивается около 17 млрд кубометров газа. Кстати, по этой трубе пойдёт газ в Венгрию.

Помимо "Турецкого потока", у "Газпрома" есть возможность экспортировать в Европу сжиженный природный газ (СПГ). В результате в прошлом году доля российского газового гиганта на рынке Европы превышала 20%.

Два государства, самых недовольных действиями Украины, —

Венгрия и Словакия.

Словаки как раз получали газ по перекрытой 1 января ветке украинского транзитного газопровода. Словацкий премьер Роберт Фицо даже ездил к Владимиру Путину в Москву и угрожал отказом продавать электроэнергию Украине.

Теперь, вполне возможно, перекрытый транзит лишь усилит споры властей Венгрии и Словакии с другими странами Евросоюза и усложнит одобрение дальнейшей помощи Украине и продление санкций против России.

Нельзя сказать, что решение украинских властей поставило Словакию в безальтернативную ситуацию. Братислава без особых проблем может закупать газ у соседних европейских государств, правда по более высоким ценам, соответствующим текущим биржевым значениям, что, в свою очередь, может обойтись словацкой экономике в дополнительные сотни миллионов евро.

И вот возникает вопрос, а с чего вдруг Украина решила быть такой принципиальной, оказаться от денег за транзит, но главное — так резко настроить против себя хоть и не самых главных партнёров Евросоюза, но тем не менее обладающих голосами, влияющими на любое голосование по вопросам интеграции Украины как в ЕС, так и в НАТО...

Предложение, от которого невозможно отказаться

Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться к событиям декабря во французской столице. Ту встречу анонсировал Елисейский дворец, пригласив Зеленского и Трампа в Париж на церемонию открытия собора Нотр-Дам-де-Пари. На этой встрече при активном содействии французского президента обсуждалась тема безопасности Украины и прекращение огня.

Однако Трамп был явно недоволен той информацией об "успехах" на фронтах, которую ему пытался представить Зеленский. А располагая более чем реальными данными, Трамп был даже рассержен тем, что его пытаются надуть. И тут, видимо, Зеленский с подачи Макрона сделал предложение, от которого, как говорят в фильмах про мафию, невозможно отказаться.

Зеленский заявил, что принял решение перекрыть транзит российского газа через свою территорию в Европу. Это решение лишает Европу 15 млрд кубометров газа в год, что создаёт значительные проблемы для европейских стран, зависящих от российского газа. Несмотря на то, что Украина теряет около 1 млрд долларов в год от транзита газа, она выигрывает дружбу и преференции со стороны США.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил об открытии всех газовых проектов в США и необходимости найти новых покупателей газа в Европе. Это решение выгодно для США, так как они смогут занять освободившуюся нишу на европейском рынке газа и получить значительную прибыль. Тем более, что американский СПГ значительно дороже российского трубного газа, но ведь Европе в разгар зимы деваться некуда и она купит всё, что ей предложат США.

Что касается обещаний Киеву, то конкретные детали соглашения не разглашаются. Однако трудно предположить, что Украина получит значительную поддержку со стороны США в виде финансовой помощи, военной поддержки и гарантий безопасности. Ведь Трамп всё это хочет переложить на плечи Европы. Вполне возможно, речь шла о будущем самого Зеленского, особенно после окончания военной операции. Потому что военная помощь, которая требуется Украине для серьёзного противодействия России, значительно превышает предложенную Зеленским Трампу "взятку" в размере дырки в бюджете Европы в 15 млрд кубометров газа в год.

Почему же у президента Франции Макрона возник такой интерес к сделке, которая сразу уронила европейскую биржу? Не стоит забывать о "войне", хотя пока только информационной, которая объявлена Францией Азербайджану. Если вспомним, в период переговоров по продлению транзита Азербайджан выступил с предложением перекачивать по российской ветке свой газ в Европу. В этой связи в республике побывали президенты Венгрии и Словакии которые среди прочих проблем обсуждали и вопросы поставки газа.

Естественно, после потерь, которые понесла Франция в Африке, где пять её бывших колоний в ультимативной форме потребовали убрать французские войска и представительства, Макрон очень хочет закрепиться на Южном Кавказе, разыгрывая армянскую карту. Естественно, он готов на многое, в том числе и подставить Европу, лишь бы не дать своему политическому противнику президенту Алиеву, заключать ещё одну газовую сделку со странами ЕС.

Так что, как мы видим, за якобы глобальной геополитикой снова скрывается лишь чисто личный шкурный интерес. Зеленского волнует его будущее, Макрона — его борьба с Азербайджаном, тем более не имеющая никакого отношения к экономике Франции, а у Дональда Трампа своя задача — сделать США снова великими, и даже за счёт своих стратегических партнёров — ЕС и НАТО.

Как это ни банально звучит, вся эта международная политика — лишь личный бизнес, и ничего более. Кто-то до сих пор думает, что эти самые сильные мира сего переживают за них?

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.



Газовые конфликты между Россией и Украиной — конфликты, связанные с поставками российского природного газа на Украину и транспортировкой российского природного газа в Европу через территорию Украины.

