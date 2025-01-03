Скользкий как уж Токаев - не союзник России, но у Путина есть свой план

5:03 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Есть такое выражение — "скользкий как уж", это о президенте Токаеве. Казахстан не будет стоять вместе с РФ "плечом к плечу в окопах", он будет "всегда на связи".

Фото: commons.wikimedia.org by tatarstan.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Россия не дождалась благодарности за помощь в январе 2022 года

В интервью изданию газете Ana tili ("Родной язык") президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя попытку госпереворота в январе 2022 года, уклонился от того, чтобы конкретизировать заказчиков. Не упомянул приглашение ОДКБ для наведения порядка, просто назвал это "смелыми действиями".

"Если бы действия людей, начавших беспорядки и организовавших революцию, не были немедленно заблокированы и не были предприняты смелые действия, то сейчас Казахстан стал бы совершенно другим государством, с гораздо более ограниченной независимостью и суверенитетом", — сказал Токаев.

Никакой благодарности за это России, только себя похвалил.

Токаев намекнул, кто заказчик кантара

Уроки кантара (января) Токаев назвал следующими:

Власть в стране должна иметь возможность консолидироваться, ни в коем случае нельзя допускать двоевластия. Президент — это не "тень Бога на земле", а всего лишь управленец, избранный на определенный срок для управления страной. Необходимо тщательно отбирать кандидатов на высокие государственные должности, в том числе глав силовых структур. Они должны быть верны Республике Казахстан. Те, кто выступает против этого принципа, под прикрытием "демократических ценностей" намерены разрушить общество и разрушить казахское государство.

И если в третьем пункте есть намёк, вероятно, на Запад, то двоевластие и тень Бога на земле — это отсылка к экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Период, когда Назарбаев был Елбасы, а он президентом, привёл к "развитию масштабных разговоров о двоевластии", отметил Токаев.

"Мягко говоря, некоторые чиновники попытались узаконить эту невероятную ситуацию, заявив, что "институт президента должен быть выше власти президента", — сказал он.

Токаева подвели к оценке встреч президента РФ Владимира Путина с Назарбаевым, мол, не оттуда ли пришла "революция", раз Назарбаев её создал. Токаев ответил, что "подобные встречи обычно проводятся по инициативе Назарбаева", который "имеет тесные моральные и политические связи с Кремлем". Можно понять, что Токаев не исключает такое предположение.

Казахстан не в окопах с Россией, а на связи

Собственные переговоры с Путиным Токаев назвал содержательными, потому что "необходимо обеспечить стабильность на евразийском пространстве, в котором наши две страны играют главную роль". Токаев "открыто изложил (Путину) суть многосторонней политики Казахстана" и заявил, что "мы привержены развитию нашего стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией". Путин, по словам Токаева, хорошо понимает специфику Казахстана: "Мы всегда на связи".

Токаев пояснил, что РФ допущена к тендеру на строительство АЭС, как и Китай, и западные консорциумы, и предположил, что "в ближайшем будущем мы можем построить вторую или даже третью АЭС". После этих слов не удивимся, если "Росатом" не выиграет контракт на первую АЭС, ему будет обещан контракт на вторую "после дождичка в четверг".

В непобедимость России Токаев не верит

Токаев упомянул, что начале декабря у него был телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который "поинтересовался мнением по поводу приостановки военных действий на Украине".

"Складывается особая ситуация: Россия непобедима с военной точки зрения, а Украина с помощью своих союзников на Западе надеется не сдаться в войне или хотя бы не проиграть",- сказал лидер Казахстана.

По его словам, проблема "особенно сложна, и её решение зависит от воли лидеров двух конфликтующих стран и самого Трампа как лидера мировой державы". Не надо обольщаться термином непобедимая Россия, это относится к ядерной триаде России и готовности её применить. А тем, кто России помогает ввести СВО и стоит с ней "плечом к плечу", проблема мира на Украине не кажется сложной.

Путин действует не запретами, а развивает связи

Токаев пообещал на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне провести военный парад в Астане, который не проводился с 2019 года. Это значит, что будучи приглашённым на юбилейный парад в Москве, президент Казахстана туда не приедет. Путин такие пассажи понимает, его позиция — не запрещать неугодное, а развивать угодное, что на любом этапе истории России приносили ей дивиденды.

Уточнения

Касы́м-Жома́рт Кеме́левич Тока́ев — казахстанский государственный и политический деятель. Действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019 года. Председатель Совета безопасности Республики Казахстан с 5 января 2022 года.





Протесты в Казахстане впоследствии известные Каңтар, начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ, произошедшего 1 января 2022 года в связи с переходом на рыночный механизм ценообразования. В результате этих событий в стране поменялись премьер-министр, госсекретарь, спикер нижней палаты парламента. Из 16 министров была заменена половина. Назарбаев лишился должности лидера правящей партии «Нур Отан». Эту должность занял Токаев.

