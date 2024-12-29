С газом или без газа? Как встретят Молдавия и Приднестровье новый 2025 год

Последние несколько дней власти и жители Приднестровья активно готовятся к жизни в условиях чрезвычайной ситуации. С 1 января подача российского газа в непризнанную республику через территорию Украины прекратится. Таково решение киевского режима.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Руководство российского "Газпрома" сохраняет спокойствие, а вот жители Приднестровья запасают дрова.

Тревога в разных странах

Беспокоятся не только в Приднестровье, но и в ряде стран Европы: Венгрии, Словакии, которые тоже "питались" российским газом через Украину. Премьер-министр Словакии даже приезжал в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, в том числе по этому поводу. Но всё же ситуация в Европе не настолько критическая, чтобы бить в набат.

А вот для Приднестровья ниточка из России — фактически единственная газовая дорога жизни. Технически есть возможность получать газ через Молдову из Румынии, но, учитывая напряжённые отношения между Кишинёвом и Тирасполем, быть уверенным в этом канале поставки нельзя.

Да и есть ли реально такая возможность? Никто толком в Кишинёве сказать этого не может. Настроения у молдавского руководства весьма полярны и колеблются от состояния радости, или даже злорадства, от того что у Приднестровской республики проблемы, до показной демонстрации отеческой помощи в трудную минуту.

А есть ещё третье настроение — самое опасное. Оно было продемонстрировано президентом Молдавии Майи Санду во время совещания по вопросам энергетики. Известная своей неуравновешенностью Санду заявила:

"Если Москва не найдёт способ доставить сюда газ, то Кишинёв отыграется на пророссийском Приднестровье".

Эту информацию накануне до российской общественности довела Служба внешней разведки России. Также в сообщении говорится:

"Правобережная часть Молдавии практически полностью зависит от поставок электроэнергии с расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС. "Войдя в раж", президент требовала подготовить силовой захват электростанции. Закончилось совещание словами Санду о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе".

Собственно о таких воинственных планах Кишинева в отношении Приднестровья говорится не первый год, но впервые сообщаются такие детальные подробности.

Что же вывело из себя в очередной раз Санду?

Действительно, Молдавская ГРЭС, которая находится в Приднестровье и находится в собственности России, является главным поставщиком электроэнергии в Молдову.

При прекращении поставок газа через Украину электростанция полностью не остановится. В Приднестровье существует добыча угля, и электричество можно вырабатывать и на нём. Правда только часть мощностей ГРЭС может работать на угле. И той электроэнергии едва будет хватать всему Приднестровью.

Понятно, что Молдова останется без этого электричества. С одной стороны, Кишинёв об этом давно мечтал — избавиться от "тлетворной" экономической зависимости от России. Но, судя по всему, полной уверенности, что "Европа им поможет", у Санду тоже нет. Не известно и то, насколько технически газотранспортная система и энергопередающие сети Румынии могут заместить газ и электричество, идущие из России через Украину и Приднестровье.

Последние два года сообщалось о реализации различных румыно-молдавских инфраструктурных проектов:

газопроводы;

энергосети;

дороги, мосты.

Говорилось о том, что к 2025 году значительная часть этих проектов будет в той стадии готовности, при которой Молдова сможет отключиться от Приднестровья, а значит, избавиться от экономической зависимости от России.

Но, судя по настроению Санду на совещании. не всё так радужно. как хотелось бы сторонникам евроинтеграции.

При этом никто не даёт чёткие оценки. Даже если все сети подключены, не факт что у Евросоюза, и Румынии в частности, есть свободные мощности для поставок газа и электричества Кишиневу. А уж о Приднестровье Брюссель явно позаботится в последнюю очередь, если вообще вспомнит.

Скорее Евросоюз даже заинтересован в том, чтобы в Молдавии стало бы очень плохо, хотя бы на время. Будет очередной повод обвинить во всех бедах Россию. Очередной повод сказать молдаванам "вы России не нужны, и она ничего не предприняла".

А между тем Молдова — это, пожалуй, последнее государство СНГ, в котором еще очень сильны пророссийские настроения. Во всяком случае пока.

Молдавский политолог Николае Негру говорит об этом даже более категорично:

"В Молдове большая часть населения — путинисты".

И далее он сетует по этому поводу, что иначе бы народ выбрал остаться в темноте и холоде, это называлось бы достоинством и свободой,

Что теряет Россия в этой ситуации?

Наши экономические рычаги влияния на Кишинев превратятся в никому не нужные бутафорские "палки". Газпромовские трубы постигнет участь многих других нефте- и газотранспортных коммуникаций, идущих в Европу.

Но если Молдова всё же имеет шанс, что через какое-то время её подключат к европейским "трубам и проводам", то у Приднестровья всё гораздо плачевнее.

Свои уголь и электростанция никак не спасут республику от энергетического кризиса. Под большим вопросом отопление в домах. Газа оставшегося в магистралях по разным оценкам, хватит ещё дней на 10-15. И то это касается только многоквартирных домов.

Повезёт частным домам, в которых котел может работать не только на газе, но и на угле или дровах. Во всех остальных случаях жителям Приднестровья придется не сладко.

Приднестровское МЧС уже объявило чрезвычайную ситуацию и предпринял ряд мер:

Учебные заведения и детские сады перейдут на дистанционный формат обучения. В детсады будут принимать только тех детей, чьи оба родителя трудятся.

В населённых пунктах готовят места для временного проживания и обогрева людей.

Для организации питания предусмотрено 40 полевых кухонь.

С 23 декабря лечебные учреждения временно прекратят плановые осмотры, чтобы выделить места для экстренной помощи. Некоторые пациенты будут переведены в другие госпитали.

Разрешена ручная рубка падёжного леса без специальных документов.

Большое внимание приднестровские власти уделяют разъяснительной работе — ни в коем случае не использовать газовые баллоны в многоквартирных домах. Это очень взрывоопасно.

По этому набору действий видно, насколько ситуация серьёзна.

Но приднестровцы не унывают. Более того, есть очень даже оптимистичные оценки. Так, приднестровский политолог, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников, заявляет, что в течение 2025 года все амбиции Кишинёва сойдут на "нет".

"Нам отдадут Молдову. Или Европа снизит своё влияние по договорённости", — считает эксперт.

Под "нам" он имеет в виду Россию и Приднестровье.

Сам Шорников в прошлом высокопоставленный работник приднестровского МИДа и, видимо, хорошо разбирается в тонкостях местной "кухни". Ну что ж, хочется ему поверить.

Со стороны России тоже в этом вопросе не видно каких-то панических настроений. Впрочем, российский МИД всегда дежурно выражает озабоченность и тревогу. И не всегда понятно, где это чувство реальное, а где дипломатический протокол. Вспомним Сирию…

Единственно заметное заявление — это вышеупомянутое сообщение СВР о военных планах Кишинёва в отношении Приднестровья. Впрочем, Майя Санду, как и следовало ожидать, поспешила опровергнуть эту информацию. Было бы странно, если бы она это подтвердила.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.



Ма́йя Григо́рьевна Са́нду (рум. Maia Sandu; род. 24 мая 1972, с. Рисипены, Фалештский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский политический и государственный деятель. Президент Республики Молдова с 24 декабря 2020 года; первая женщина-президент со дня обретения независимости Республикой Молдова.

