Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры

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Город Набатия, который преимущественно населён мусульманами-шиитами, является самым крупным населенным пунктом близ ливано-израильской границы. Однако он находится за пределами так называемой "приграничной ленты".

Фото: Наталья Кочнева is licensed under Pravda.ru Развалины домов в ливанской Набатии

И если то, что израильтяне в прямом смысле равняют с землей находящиеся в непосредственной близости к границе поселки (такие, как Кфар Кила, Айтарун, Мхейбиб, Хиям и т. п.) ещё поддается какой-то, пусть и извращённой, логике, то варварские бомбардировки города, который находится на значительном отдалении от израильской территории и в котором все объекты являются сугубо гражданскими, это не что иное, как проявления геноцида.

Руины в одном из районов города

Уничтожается имущество ливанских шиитов. Вне зависимости от того, имеют ли они сами отношение к воюющей с Израилем партии "Хезболла". Для того, чтобы потерять дом, достаточно просто быть шиитом.

Пострадали от бомб и машины

Число погибших до сих пор точно не установлено

В довольно небольшом городе бомбардировкам были повергнуты порядка 70 торговых точек (многие из них находились на торговой улочке в центре) и около 200 жилых домов и административных зданий. Количество погибших мирных жителей города пока окончательно не обнародовано, данные уточняются. Но, согласно предварительным спискам, агрессия унесла жизни около двух сотен человек. И это несмотря на то, что во время острой фазы израильской агрессии город был почти пуст.

Среди жертв мэр города Ахмад Кахиль, который был женат на гражданке Белоруссии и хорошо знал русский язык. Согласно данным на сайте Гродненского государственного медицинского университета, он окончил его с отличием в 1999 году.

Покойный мэр Набатии Ахмад Киль

Вместе с ним в здании мэрии погибло 16 человек. Ещё 52 получили ранения. В атакованном здании проходило заседание антикризисного комитета. Сохранились фотографии, на которых команда готовила для раздачи гуманитарную помощь людям, остававшимся по тем или иным причинам в городе.

Сегодня новая администрация города пытается привести в порядок то, что было разрушено. Финансирование на строительные работы пока не выделено. Поэтому, сейчас основное внимание уделяется расчистке завалов. Строительной техники и специалистов не так много, как хотелось бы, поэтому вести работы сразу на большом количестве объектов невозможно. Вероятно, только на уборку города и вывоз из него обломков разрушенных зданий уйдет не один месяц.

Никакой выборочности в израильских бомбардировках не было

Однако сами горожане не сидят сложа руки. Вручную разбирают то, что могут разобрать сами. Отыскивают неповреждённые взрывами вещи. Вставляют стекла, проводят другие мелкие ремонтные работы. Многим жителям в городе сегодня негде переночевать, так как жилье уничтожено или серьезно повреждено. Утром приезжают, а к вечеру покидают город бесконечными вереницами автотранспорта и направляются в места временного проживания. Чтобы утром вернуться снова.

Разбор завалов продолжается

Без преувеличения, Набатия во время израильских бомбардировок была одним из самых опасных городов в Ливане. Сюда опасались ездить даже видавшие виды ливанские корреспонденты. Именно этот город повергался серийным, или, как тут говорят, "поясным" бомбардировкам. В других городах в большинстве случаев использовалась тактика одиночных атак на "приговорённые" здания.

Ситуация в городе всё ещё опасна

Даже сейчас, во время перемирия, в город со скрипом допускаются иностранные журналисты: для его посещения требуется письменное разрешение военной разведки Ливана. Но если в самой Набатии ситуацию можно назвать спокойной и безопасной, то совсем близко от неё в деревнях всё еще можно стать объектом атаки израильских беспилотников. К примеру, закрыт для посещений небольшой поселок Арнун, в котором находится прекрасная крепость крестоносцев XII века, построенная на руинах римской цитадели.

Эта крепость была последним анклавом, оставленным израильскими оккупантами в 2000 году, когда их войска были выведены с территории Ливана стараниями Ехуда Барака. О том, насколько тяжёлыми были последние дни остававшегося там подразделения, израильскими кинематографистами был снят фильм "Бофор". Видимо, ещё с тех времен этот район имеет особенную "привлекательность" для ЦАХАЛа и вызывает мечты о реванше. Подвергаются бомбардировкам, несмотря на введенный режим прекращения огня, жилые дома вокруг крепости. Был захвачен и осквернён небольшой монастырь Дейр Мимас в долине реки Литани у подножья горы, на которой стоит крепость.

В городе всё ещё опасно

Ежедневно из ряда населённых пунктов района поступают сообщения о сносе уцелевших после бомбардировок зданий с помощью минирования и работы бульдозеров. ЦАХАЛ не только ищет показанные Хезбаллой в промо-роликах большие туннели, которые ведут на территорию Израиля, но и продолжает лишать жилья тысячи простых ливанцев. Что они будут делать по истечении текущего перемирия? Покажет время.

Но многие жители южного Ливана считают, что интенсивные бомбардировки вскоре могут возобновиться. Ибо еще не всё разрушено. "ЦАХАЛу тут есть над чем ещё поработать".

Уточнения

Лива́н (араб. لبنان‎, фр. Liban), официальное название — Лива́нская Респу́блика (араб. الجمهورية اللبنانية‎, фр. République libanaise), — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря.



«Хезболла́» («Хезболлах», араб. حزب الله‎ Х̣избу ’лла̄х, дословно — «партия Аллаха» — выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.



Геноци́д (от греч. γένος — род, племя и лат. caedo — убиваю) — форма массового насилия, которое ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую.

