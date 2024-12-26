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Любовь Степушова

Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине

Мир

Сергей Лавров дал исчерпывающие пояснения, каким будет мирный договор с США по Украине. Пойдёт ли на условия России Дональд Трамп?

Сергей Лавров
Фото: commons.wikimedia.org by English: Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0
Сергей Лавров

Лавров изложил требования России к мирному договору по Украине с США

В интервью 26 декабря российским и зарубежным СМИ глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что РФ не устроит перемирие в зоне СВО, потому что оно нужно "для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием", чтобы ВСУ привели себя в порядок и осуществили дополнительную мобилизацию. По словам Лаврова, РФ нужны окончательные юридические договорённости, которые будут фиксировать "все условия обеспечения безопасности Российской Федерации, интересы безопасности наших соседей", а также невозможность нарушения этих договорённостей.

Эти соглашения должны прежде всего касаться первопричин украинского кризиса, главные из которых следующие...

  1. Нарушение всех обязательств не продвигать НАТО на восток и агрессивное поглощение альянсом всего геополитического пространства вплоть до границ РФ.
  2. Абсолютно расистские действия киевского режима, который законодательно закрепил действия по истреблению всего русского — языка, средств массовой информации, культуры, даже использование русского языка в быту.
  3. Запрет канонической Украинской православной церкви.

Лавров обратил внимание, что это были первоначальные условия РФ до начала СВО.

Лавров впервые раскритиковал Китай и Бразилию за их подход к миру на Украине

Лавров вновь подчеркнул, что русские на Украине имеют право на самоопределение, так как в Уставе ООН есть не только подтверждение принципа территориальной целостности, но и принцип равноправия и самоопределения народов.

"Как может киевский нацистский режим представлять интересы крымчан, жителей Донбасса, Новороссии, которых он сразу после госпереворота объявил террористами и начал против них так называемую "антитеррористическую операцию"?" — сказал Лавров.

Лавров впервые раскритиковал подход Китая и Бразилии, которые не понимают, что Устав ООН "гораздо многограннее, чем просто принцип территориальной целостности". Именно принцип самоопределения стал международной правовой основой деколонизации Африки, подчеркнул глава МИД:

"Вот ровно так же (как и Африка) население Крыма, Донбасса и Новороссии не хочет, не может и никогда не будет жить под управлением нацистов, которые захватили власть в Киеве".

Итак, никаких "договорняков" с Западом не будет, хотя, конечно, президента США Дональда Трампа выслушают.

"Я очень надеюсь, что администрация господина Трампа, включая господина Келлога, вникнет в первопричины конфликта", — сказал Лавров.

Далее он поделился фактом о том, что Париж по закрытым каналам несколько раз предлагал Москве помочь наладить контакты для разрешения украинского кризиса, но без участия Киева. А Киеву для того, чтобы участвовать в переговорах, "нужно выборы провести". Правда Раду Лавров признал легитимной.

Пойдёт ли Трамп на условия России?

Что будет дальше "на земле", Лавров тоже пояснил. По его словам, Москва выбирает цели для поражения на Украине исходя из угроз России, это могут быть и центры принятия решений в Киеве. То есть ответ на провокации Зеленского готовится, а СВО будет продолжено до достижения поставленных целей.

Пойдёт ли Трамп на условия России? Почему бы и нет. Он уважает силу, а Украина — не в списке его приоритетов. Заботы Москвы о безопасности России ему понятны, так как он сам заботится о безопасности США. Это

  • и новая "стена" с Мексикой от нашествия мигрантов и наркотиков,
  • и Панамский канал, который обеспечивает военные интересы США,
  • и Гренландия, которая формирует арктический пояс США,
  • и Израиль, который охраняет интересы США на Ближнем Востоке.
  • И не забываем про Китай, вокруг противостояния с которым будет выстраиваться вся внешняя политика Трампа. А на два фронта Трамп работать не будет.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года. С 2022 года из-за вторжения России на Украину находится под персональными санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и других стран.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы украина сергей лавров дональд трамп
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